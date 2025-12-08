Fútbolx100 Femenino: Martha Figueredo, Sofía Oxandabarat e Ilana Guedes disputan el premio a la Mejor futbolista de 2025 en Uruguay

Martha Figueredo (Nacional), Sofía Oxandabarat (Nacional) e Ilana Guedes (Liverpool) disputan el premio como Mejor Jugadora de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 Femenino

La encuesta Fútbolx100 Femenino que Referí incorporó en 2021 a su tradicional de Fútbolx100 del masculino que realiza desde 1996, llega este año a su quinta edición y propone distinguir a los mejores del Campeonato Uruguayo.

En Fútbolx100 Femenino votan los entrenadores y capitanas de todos los equipos.

En esta ocasión el premio más importante de lo disputan dos jugadoras de Nacional y una de Liverpool .

Martha Figueredo y Sofía Oxandabarat , de Nacional, e Ilana Guedes , de Liverpool, integran el podio en una lista para la que fueron postuladas 20 futbolistas, cuyos resultados se anunciarán este martes de mañana en el portal y redes de Referí y El Observador.

Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como la mejor futbolista de Uruguay en 2024

La salteña Oxandabarat ya ganó el premio en dos de las cuatro ediciones, y la oriunda de Cerro Largo, Figueredo, y la futbolista de Liverpool, Guedes, protagonista de este increíble gol en la temporada, ingresa en la lucha por quedar en la gran historia.

Estas fueron las ganadoras la encuesta Fútbolx100 Femenino hasta 2024:

AÑO JUGADORA EQUIPO 2021 Belén Aquino Peñarol 2022 Sofía Oxandabarat Defensor Sporting 2023 Wendy Carballo Peñarol 2024 Sofía Oxandabarat Nacional

¿Cómo eligen a las mejores?

En la encuesta Fútbolx100 Femenino se utiliza el sistema de FIFA en el que los entrenadores y capitanas de todos los equipos que compiten en el Campeonato Uruguayo de Primera División eligen a la mejor jugadora, mejor golera, revelación y mejor entrenador/a de acuerdo a una puntuación previamente establecida.

En esta edición participaron capitanas y entrenadores de los 10 equipos, que tomaron parte del torneo de Primera: Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, City Torque, Liverpool, Wanderers, San Jacinto Keguay, Canadian, Cerrito y Bella Vista, excepto la capitana de San Jacinto Keguay.

Fútbolx100 masculino se realiza desde 1996 en Referí y en el año 2021 se implementó la misma en fútbol femenino.