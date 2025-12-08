Dólar
El Observador / Fútbol / TERCERA

Otra mala para Peñarol: perdió la semifinal de Tercera con Montevideo City Toque en la hora y ahora van a finales

Peñarol no pudo abrochar el título de campeón uruguayo en Tercera al perder agónicamente en alargue con Montevideo City Torque que ahora ganó el derecho a jugar una serie final

8 de diciembre 2025 - 15:43hs
Montevideo City Torque vs Peñarol en Tercera 

Foto: @JuvenilesAUF

Peñarol sumó este lunes un nuevo golpe deportivo. La Tercera División que dirige Julio Mozzo no pudo liquidar el Campeonato Uruguayo al perder agónicamente 2-1 contra Montevideo City Torque, en alargue.

El partido se jugó en el Parque Palermo .

Nahuel Da Silva adelantó a City Torque a los 61'.

Luciano González logró el tanto de la igualdad a los 81'.

El alargue estaba 1-1 y se encaminaban los penales cuando Nahuel Da Silva, a los 120', por la vía de un tiro penal, decretó el 2-1 a favor de Montevideo City Torque.

Peñarol llegó a la final como campeón del Torneo Apertura mientras que City Torque ganó el Clausura.

Los aurinegros llegaron a la final con la ventaja de haber ganado la Tabla Anual, algo que consiguieron el lunes 1° de diciembre al golear 3-0 a Oriental de La Paz con goles de Faustino Fernández, Carlos Zambrano y Lucas Peña.

Ahora se fijarán dos finales para definir al campeón uruguayo de la categoría.

Peñarol busca revalidar el título del año pasado que logró bajo la égida del actual entrenador, Julio Mozzo. El aurinegro llevaba 24 años sin proclamarse campeón en esta categoría.

