Otra mala para Peñarol: perdió la semifinal de Tercera con Montevideo City Toque en la hora y ahora van a finales

Peñarol sumó este lunes un nuevo golpe deportivo. La Tercera División que dirige Julio Mozzo no pudo liquidar el Campeonato Uruguayo al perder agónicamente 2-1 contra Montevideo City Torque, en alargue.

El partido se jugó en el Parque Palermo .

Luciano González logró el tanto de la igualdad a los 81'.

El delantero artiguense volvió en la recta final del año a las canchas tras superar una rotura de ligamentos de rodilla.

En el clásico del Torneo Clausura de Tercera le hizo un golazo a Nacional.

Luego, el entrenador de Primera, Diego Aguirre, lo volvió a subir a entrenar con Primera, como en la pretemporada de enero de 2024, y lo metió en la convocatoria de la segunda final contra Nacional aunque luego no entró al banco de suplentes.

El alargue estaba 1-1 y se encaminaban los penales cuando Nahuel Da Silva, a los 120', por la vía de un tiro penal, decretó el 2-1 a favor de Montevideo City Torque.

Peñarol llegó a la final como campeón del Torneo Apertura mientras que City Torque ganó el Clausura.

Los aurinegros llegaron a la final con la ventaja de haber ganado la Tabla Anual, algo que consiguieron el lunes 1° de diciembre al golear 3-0 a Oriental de La Paz con goles de Faustino Fernández, Carlos Zambrano y Lucas Peña.

Ahora se fijarán dos finales para definir al campeón uruguayo de la categoría.

Peñarol busca revalidar el título del año pasado que logró bajo la égida del actual entrenador, Julio Mozzo. El aurinegro llevaba 24 años sin proclamarse campeón en esta categoría.