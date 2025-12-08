El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz

El uruguayo Matías Viña quedó afuera de la lista de convocados de Flamengo para jugar la Copa Intercontinental, que se disputará esta semana en Catar y a la que el plantel campeón de la Copa Libertadores ya viajó.

El lateral de la selección uruguaya quedó afuera de la nómina del entrenador Filipe Luis , en la que sí están sus compañeros celestes Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela.

En Brasil ya dan a Viña como una de las bajas que tendrá Flamengo para 2026 , por lo que deberá buscar un nuevo equipo para comenzar la temporada con la que tendrá el Mundial con la selección.

El campeón Flamengo se despidió del Brasileirão 2025 con un empate 3-3 en su visita al sorprendente Mirassol, en el único partido adelantado de la 38ª y última jornada del campeonato.

El equipo carioca jugó anticipadamente el sábado para tener un día más de preparación de cara a la Copa Intercontinental, que disputará esta semana en Catar.

En el equipo no estuvo Viña. Sin el técnico Filipe Luís ni prácticamente todo el plantel del primer equipo, el Flamengo se adelantó tres veces en el marcador, aunque el Mirassol logró igualar poco después tres veces, en un encuentro muy abierto entre dos equipos que ya no se jugaban nada.

20250109 Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela. Foto: @Uruguay Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela Foto: @Uruguay

Apenas los delanteros Michael y Wallace Yan, el centrocampista Evertton Araújo y el joven defensa João Victor participaron en el duelo como jugadores del primer equipo flamenguista, aunque dispusieron de pocos minutos durante toda la temporada.

Costa Telles y Guilherme, en dos ocasiones, marcaron para el Flamengo, mientras que Chico Kim, Alesson y Cristian Renato anotaron para los locales.

Flamengo finalizó el Brasileirão con 79 puntos. Mirassol, gran revelación del campeonato y que debutaba este año en la Serie A, terminó en cuarta posición, clasificado para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores e invicto como local durante toda la liga.

Copa Intercontinental 2025

El debut de Flamengo en la Copa Intercontinental será este miércoles 10 de diciembre frente a Cruz Azul de México.

El ganador se medirá ante Pyramids de Egipto en la semifinal el día 13 de diciembre, mientras que en la final espera París Saint-Germain, encuentro a jugarse el 17 de diciembre.