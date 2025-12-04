Dólar
Daniel Fonseca se tatuó la imagen de Giorgian De Arrascaeta; mirá el video de la reacción de la estrella de Flamengo al verlo por primera vez

El flamante tricampeón de la Copa Libertadores de América y ganador del Brasileirao se sorprendió al ver el tatuaje; mirá el video

4 de diciembre 2025 - 11:58hs

Daniel Fonseca, el representante y amigo de Giorgian De Arrascaeta, se tatuó en su brazo la imagen del crack de Flamengo y figura de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, y lo sorprendió al mostrárselo.

Así lo dejó ver el empresario en sus redes, con un video que el que se la reacción del futbolista al ver su rostro tatuado.

El empresario y exjugador compartió el video con un texto en el que señala que su vínculo con el volante es “una historia que va mucho más allá del futbol, grabada en nuestra piel”.

“Qué honor y orgullo compartir nuestra trayectoria juntos. Mucho más que jugador y agente, somos amigos leales y verdaderos. ¡Qué maravilloso poder presenciar y disfrutar tanto de lo que le ofreces al fútbol, toda tu magia, todo tu talento, toda tu sencillez que te hace único dentro y fuera de la cancha. Este tatuaje es una forma de inmortalizar todo el orgullo de presenciar esta historia tan de cerca”.

“¡Han sido 15 años juntos, y el chico que conocí a los 16 años es ahora el rey de América! Tú y tu familia son parte de la mía. Este 2025 con la llegada de Milano solo hace que todo sea aún más especial. ¡Siempre estaremos juntos, en nuestra piel y en nuestros corazones! ¡Te quiero!”, agregó, en referencia al bebé que espera De Arrascaeta y su pareja Camila Bastiani.

Por su parte, Giorgian le respondió: “Sin palabras la verdad amigo, sabes que sos parte de todo esto. La historia viva y uno más de la familia. Todo pasa y lo que queda es esto, la historia los momentos y los lazos de amistades que se forman. Te quiero Daniel san”.

En tanto, Camila señaló: “Hermoso gesto amigo, gracias por la amistad y lealtad a lo largo de tantos años. Te queremos mucho”.

