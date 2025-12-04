Las vacaciones de Maximiliano Gómez tras ser campeón con Nacional: mates en Punta Carretas y de jardinero en Paysandú; mirá las fotos

Los jugadores de Nacional comenzaron sus vacaciones luego de haber ganado la Liga AUF Uruguaya 2025 el pasado domingo y con la última actividad del club el pasado martes con la foto de los campeones en Los Céspedes, y una de sus figuras, Maximiliano Gómez , ya comenzó a disfrutar de su descanso.

El delantero tricolor aprovechó los primeros días para desenchufarse y recuperar energías.

Así lo dejó ver en sus redes sociales con un par de salidas.

La primera fue ir tomar mates a la rambla de Punta Carretas , en el espacio verde frente al Club de Golf del Uruguay, donde disfrutó del atardecer en una cómoda reposera.

Luego se fue a Paysandú, su ciudad natal y donde suele pasar sus vacaciones en el país.

Y su descanso lo comenzó con tareas de jardinería, cortando el césped con una bordeadora y con el kit de vestimenta protectora completo, bajo el sol.