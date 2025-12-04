Las vacaciones de Maximiliano Gómez tras ser campeón con Nacional: mates en Punta Carretas y de jardinero en Paysandú; mirá las fotos
El delantero tricolor aprovechó los primeros días para desenchufarse y recuperar energías; mirá las fotos
4 de diciembre 2025 - 11:27hs
Las vacaciones de Maximiliano Gómez
Los jugadores de Nacional comenzaron sus vacaciones luego de haber ganado la Liga AUF Uruguaya 2025 el pasado domingo y con la última actividad del club el pasado martes con la foto de los campeones en Los Céspedes, y una de sus figuras, Maximiliano Gómez, ya comenzó a disfrutar de su descanso.
El delantero tricolor aprovechó los primeros días para desenchufarse y recuperar energías.
Así lo dejó ver en sus redes sociales con un par de salidas.
La primera fue ir tomar mates a la rambla de Punta Carretas, en el espacio verde frente al Club de Golf del Uruguay, donde disfrutó del atardecer en una cómoda reposera.