"Entre normal y por encima de lo normal": Inumet adelantó cómo estará el verano 2026 en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para el verano, estación en la que esperan precipitaciones por debajo de lo normal en la mayoría del país y temperaturas que superen las cifras normales para la época.

De acuerdo con Meteorología, los montos de lluvia en la mayoría del Uruguay estarán dentro de lo normal o algo "por debajo" .

En la zona sureste, las precipitaciones estarán " dentro de las estimaciones normales para el verano" , aseguraron.

En cuanto a las temperaturas, en el litoral oeste las temperaturas medias estarán en cifras normales, mientras que el resto del país prevén cifras "que se encuentren entre normales y por encima de lo normal para el verano" , aseguran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1996589616451706940?s=20&partner=&hide_thread=false Tendencias climáticas para el verano climatológico pic.twitter.com/4DRjmt4Rji — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) December 4, 2025

¿Cómo suele estar el verano en Uruguay?

Además de sus proyecciones para la épica, Inumet reveló las tendencias climáticas de Uruguay durante la época del verano, detallando los límites inferiores y superiores en cuanto a las precipitaciones y las temperaturas.

"Para saber que es normal en verano (diciembre, enero, febrero), se toma como referencia el período de 1991 -2020", explicaron.

En este marco, desde el instituto conformaron dos mapas, donde indicaron los límites inferiores y superiores de precipitaciones durante la estación.

image

De acuerdo con el mapa, el límite más bajo de lluvias se produce sobre el sur del país, con 200 milímetros. Mientras que el más alto, sobre la zona de los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú, con más de 320 milímetros.

image

En la representación con los valores máximos, la zona con la menor escala de precipitaciones se encuentra nuevamente en el sur, sobre parte de la costa de Montevideo y Canelones, pero con más de 290 milímetros. Los valores máximos se focalizan sobre Rivera y una pequeña parte de Artigas, con más de 500 milímetros de lluvia media.

Además de los mapas sobre las precipitaciones, Inumet compartió otros dos con los límites inferiores y superiores de temperaturas.

En el mapa con las temperaturas medias más bajas, la parte sureste es donde se registraron los valores más bajos, con 21,6 °C. La cifra más alta está en el norte de Artigas, con más de 24,6 °C.

image

En la representación con las cifras medias más altas, los valores más bajos se dan sobre parte de la zona sur de Rocha, con 21,6 °C. Lo más alto se registró en gran parte de Artigas y parte de Salto, con 25,1 °C.