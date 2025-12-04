Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / VERANO

"Entre normal y por encima de lo normal": Inumet adelantó cómo estará el verano 2026 en Uruguay

De acuerdo con Meteorología, los montos de lluvia en la mayoría del Uruguay estarán dentro de lo normal o algo "por debajo"

4 de diciembre 2025 - 12:37hs
Inumet reveló las tendencias climáticas del verano

Inumet reveló las tendencias climáticas del verano

Fotos de: Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para el verano, estación en la que esperan precipitaciones por debajo de lo normal en la mayoría del país y temperaturas que superen las cifras normales para la época.

De acuerdo con Meteorología, los montos de lluvia en la mayoría del Uruguay estarán dentro de lo normal o algo "por debajo".

En la zona sureste, las precipitaciones estarán "dentro de las estimaciones normales para el verano", aseguraron.

Más noticias
Ola de calor
VERANO

Meteorólogo anuncia la primera ola de calor de este verano en Uruguay: máximas de hasta 44°C y sensaciones térmicas que "sobrepasan largamente"

de piriapolis a punta del diablo: los cinco balnearios mas demandados para la temporada de verano en uruguay
TEMPORADA DE VERANO

De Piriápolis a Punta del Diablo: los cinco balnearios más demandados para la temporada de verano en Uruguay

En cuanto a las temperaturas, en el litoral oeste las temperaturas medias estarán en cifras normales, mientras que el resto del país prevén cifras "que se encuentren entre normales y por encima de lo normal para el verano", aseguran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1996589616451706940?s=20&partner=&hide_thread=false

¿Cómo suele estar el verano en Uruguay?

Además de sus proyecciones para la épica, Inumet reveló las tendencias climáticas de Uruguay durante la época del verano, detallando los límites inferiores y superiores en cuanto a las precipitaciones y las temperaturas.

"Para saber que es normal en verano (diciembre, enero, febrero), se toma como referencia el período de 1991 -2020", explicaron.

En este marco, desde el instituto conformaron dos mapas, donde indicaron los límites inferiores y superiores de precipitaciones durante la estación.

image

De acuerdo con el mapa, el límite más bajo de lluvias se produce sobre el sur del país, con 200 milímetros. Mientras que el más alto, sobre la zona de los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú, con más de 320 milímetros.

image

En la representación con los valores máximos, la zona con la menor escala de precipitaciones se encuentra nuevamente en el sur, sobre parte de la costa de Montevideo y Canelones, pero con más de 290 milímetros. Los valores máximos se focalizan sobre Rivera y una pequeña parte de Artigas, con más de 500 milímetros de lluvia media.

Además de los mapas sobre las precipitaciones, Inumet compartió otros dos con los límites inferiores y superiores de temperaturas.

En el mapa con las temperaturas medias más bajas, la parte sureste es donde se registraron los valores más bajos, con 21,6 °C. La cifra más alta está en el norte de Artigas, con más de 24,6 °C.

image

En la representación con las cifras medias más altas, los valores más bajos se dan sobre parte de la zona sur de Rocha, con 21,6 °C. Lo más alto se registró en gran parte de Artigas y parte de Salto, con 25,1 °C.

image
Temas:

Inumet verano Uruguay lluvias precipitaciones

Seguí leyendo

Las más leídas

Así inició el show de Shakira en el Estadio Centenario
SHAKIRA

Shakira en el Centenario: el espectáculo inició con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto

Tomás Romay y Carolina Ache
DECLARACIÓN JURADA

Tras más de tres años de idas y vueltas, la Jutep publicó patrimonio de US$ 11,3 millones del esposo de Carolina Ache

UTE Premia
FACTURAS

Se aprobó el UTE Premia: cuántos clientes serán beneficiados en diciembre

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro
SHOW EN EL CENTENARIO

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos