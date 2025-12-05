El verano que Uruguay no quiere que te pierdas: descuentos, secretos y experiencias únicas

El Ministerio de Turismo invita a recorrer el país con una atractiva combinación: la belleza de sus playas , su patrimonio histórico y su cultura , junto a una serie de beneficios exclusivos para uruguayos.

Bajo la premisa “Uruguay sorprende, este verano viví más de lo que imaginás” el Ministerio de Turismo invita a explorar la costa atlántica , desde el glamour internacional de Punta del Este y la tranquilidad familiar de Piriápolis , hasta las playas agrestes y naturales de Rocha .

En Maldonado , el “Circuito Sentir las Ánimas” reúne diversos emprendimientos familiares e industriales ubicados al oeste de la ciudad de Pan de Azúcar sobre la Ruta 9 y 60 que ofrecen experiencias únicas entre restaurantes, bodegas, olivares y almazaras, así como posadas de campo donde hospedarse.

A su vez, las Grutas de Salamanca permiten realizar caminatas de baja dificultad y disfrutar de miradores naturales o actividades como parapente, y también invita a recorrer la Ruta de los Murales en Aiguá.

En tanto, en Piriápolis, para quienes deseen sumar adrenalina a su viaje, cuentan con la primera plataforma de saltos encordados del Uruguay, Bungee Jumping, con vistas desde el cerro San Antonio. En Rocha, los balnearios oceánicos se integran con senderos naturales como el “Monte de los Ombúes”, lagunas, observación de aves, cabalgatas y la Ruta de los Humedales, que destaca por su valor ecológico. Mientras en La Paloma, del 3 al 8 de enero transcurrirá “La Serena Festival de la Canción”, que suma música y arte con artistas de los dos lados del Atlántico en un entorno natural único.

Otras zonas serranas también ofrecen alternativas para quienes buscan actividades al aire libre. En Lavalleja, el geoparque Manantiales Serranos, Villa Serrana, el Cerro Verdún y el Cerro Arequita ofrecen senderismo e historias originales contadas bajo las estrellas.

En Rivera, el Bioma Pampa Quebradas del Norte, reconocida por UNESCO, es un área natural protegida conocida por su paisaje de cerros, quebradas, cascadas y abundante vegetación subtropical, y se destaca por su biodiversidad. Además, capta la atención de los visitantes la Ruta del Oro y la posibilidad de realizar astroturismo y enoturismo en la zona.

En Flores, los Lagos de Andresito, formados por las aguas del Río Negro, ofrecen un entorno perfecto para pasar el día al aire libre. El área permite realizar picnics, acampar, practicar actividades náuticas y desarrollar pesca deportiva. A pocos kilómetros, el Ecoparque Tálice completa la experiencia con sus 75 hectáreas y más de 1500 animales, que se recorren en safaris en autos eléctricos y circuitos a pedal para niños. Un plan ideal para conectar con la naturaleza en todas sus formas.

Por su parte, Artigas encanta con sus piedras semipreciosas y el nuevo Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa, un espacio innovador que combina tecnología, investigación y patrimonio cultural para contar la historia geológica y minera del territorio.

Playa y cultura

Hacia el sur del país, Montevideo también presenta una agenda cultural amplia para el verano, la arquitectura histórica y la rambla más larga del mundo. Sus más de 30 kilómetros de costa habilitada, paradores, playas accesibles, parques urbanos y museos con jardines ofrecen múltiples alternativas para el ocio y la recreación. A ellas se suman recorridos guiados, circuitos en bicicleta, experiencias de enoturismo y propuestas de turismo rural en las zonas periféricas de la capital.

Entre el Arroyo Pando y el Solís, se encuentra Canelones que tiene 65 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata con unos 40 balnearios bien diferentes entre sí e increíbles puestas de sol. Solitarias o con mucha gente, mansas o de aguas que desafían a los surfistas, y propicias para la práctica de otros deportes y actividades náuticas. Durante el verano sucede “Canelones Suena Bien”, un ciclo de espectáculos musicales con artistas nacionales e internacionales de variados estilos, con entrada libre donde nuclea miles de personas.

A 140 km de la capital Tacuarembó, se encuentra San Gregorio de Polanco, una tranquila y pequeña ciudad balnearia de casi 4.000 habitantes. Es conocida como la “Península Dorada” por las limpias arenas y extensas dunas que cubren sus costas sobre el imponente Río Negro. La magia que despiertan sus atardeceres provoca admiración entre los lugareños y visitantes, en especial, en época estival.

San José sorprende con sus balnearios desde Ciudad del Plata, pasando por Boca del Cufré, Kiyú, hasta las playas de arena blanca de Colonia desde Fomento, Santa Ana, Playa Ferrando, Real de San Carlos, entre otras.

Patrimonio y relax

Para los amantes de la historia, Colonia del Sacramento o el Paisaje Cultural Industrial de Fray Bentos, ambos Patrimonio de la Humanidad, ofrecen un viaje al pasado. Por su parte, Las Cañas, destaca con sus playas sobre el Río Uruguay.

El litoral termal se afirma como un destino propicio para el descanso y la aventura en cualquier época del año. Salto y Paysandú ofrecen parques acuáticos, alojamientos para familias y propuestas de bienestar. En Río Negro, el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay constituye un ámbito ideal para caminatas, canotaje y avistamiento de aves.

Soriano suma experiencias vinculadas a la historia nacional en el Parque Bartolomé Hidalgo, el Castillo de Mauá y el Museo de Paleontología en Mercedes. También en verano disfrutar de la naturaleza en la Represa de Palmar y el Balneario La Concordia son otras de las opciones para quienes deciden vivir unas vacaciones en el interior del país.

Explorar la Rambla de Mercedes y Villa Soriano, son otros de los atractivos, así como el festival de “Jazz a la Calle” en enero tiene mucho encanto y capta el interés del público local e internacional.

Beneficios

En paralelo, la temporada incorpora beneficios especiales para los residentes hasta el 30 de abril de 2026 para fortalecer el turismo interno: rebaja de 9 puntos de IVA en gastronomía, alquiler de vehículos sin chofer, servicios para fiestas y eventos, servicio de mediación de arrendamiento de viviendas con fines turísticos.

La aplicación de todos estos beneficios fiscales corresponden a servicios prestados a consumidores finales, siempre que sean abonados mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y/ o crédito o instrumentos análogos.

A estos incentivos se suman el descuento del 33 % en combustible (naftas), sólo si es abonado con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20 km desde los puestos de paso de frontera, con la República Argentina. Y un descuento del 27 % en combustible (naftas) sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20 km desde los paso de frontera con la República Federativa del Brasil.

Uruguay ingresa así en un nuevo verano con una oferta diversa, accesible y orientada a experimentar más de lo que se imagina en cada uno de sus rincones.

