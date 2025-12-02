Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / TEMPORADA DE VERANO

De Piriápolis a Punta del Diablo: los cinco balnearios más demandados para la temporada de verano en Uruguay

Las tipologías más buscadas son las casas de dos dormitorios, según un informe de Mercado Libre.

2 de diciembre 2025 - 12:40hs
20240202 Calor, verano, playa, sombrilla, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

A la cabeza del listado aparece Piriápolis (Maldonado), que registró un crecimiento del 41% en sus búsquedas y consolida su atractivo por sus playas familiares, su rambla y su oferta variada de alojamiento.

Piriápolis, departamento de Maldonado
Piriápolis, departamento de Maldonado

Piriápolis, departamento de Maldonado

En segundo lugar, también en Maldonado, aparece Punta del Este, el balneario más popular del país, reconocido por su combinación de vida nocturna, gastronomía y una amplia oferta de propuestas de lujo.

Más noticias
Precios en Punta del Este
VERANO

Temporada: cuáles son las diferencias de precio entre los balnearios del este y Montevideo

la reconversion de rocha: nuevos residentes y una temporada que pone sus fichas en la clase media sin el desmadre de los jovenes
TURISMO

La reconversión de Rocha: nuevos residentes y una temporada que pone sus fichas en la clase media "sin el desmadre" de los jóvenes

barra-de-chuy-056349800-1494689522

Más atrás se posiciona Atlántida, en Canelones, conocido por su fácil acceso desde Montevideo y una amplia propuesta de servicios.

Atlantida2-scaled

Por último, el ranking lo completa Punta del Diablo, otro balneario rochense que mantiene su identidad bohemia y que en los últimos años se consolidó como uno de los preferidos entre jóvenes y turistas extranjeros.

PUNTA DEL DIABLO

A nivel de tipologías, los alojamientos más buscados son las casas de dos dormitorios, especialmente en balnearios como Piriápolis y Barra del Chuy. Las piscinas, en tanto, vuelven a ser el amenity más valorado. En Punta del Este, mientras tanto, lo más demandado son los apartamentos de dos dormitorios.

A nivel de departamentos, el top 5 de destinos más elegidos por quienes se preparan para el verano está encabezado por Maldonado, que concentra tanto la mayor oferta como la mayor demanda. De hecho, el departamento reúne cerca del 80% de los alojamientos disponibles en el país y tuvo un crecimiento en la cantidad de contactos registrados de 17% en relación a semanas previas.

Le sigue Canelones, que presenta un incremento de 30%, Rocha (+21%), Colonia (+46%) y por último Lavalleja.

Temas:

Piriápolis Punta del Diablo balneario Mercado Libre Uruguay demanda verano

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos