De Piriápolis a Punta del Diablo: los cinco balnearios más demandados para la temporada de verano en Uruguay

A la cabeza del listado aparece Piriápolis (Maldonado), que registró un crecimiento del 41% en sus búsquedas y consolida su atractivo por sus playas familiares, su rambla y su oferta variada de alojamiento.
En segundo lugar, también en Maldonado, aparece Punta del Este, el balneario más popular del país, reconocido por su combinación de vida nocturna, gastronomía y una amplia oferta de propuestas de lujo.
A nivel de tipologías, los alojamientos más buscados son las casas de dos dormitorios, especialmente en balnearios como Piriápolis y Barra del Chuy.Las piscinas, en tanto, vuelven a ser el amenity más valorado. En Punta del Este, mientras tanto, lo más demandado son los apartamentos de dos dormitorios.
A nivel de departamentos, el top 5 de destinos más elegidos por quienes se preparan para el verano está encabezado por Maldonado, que concentra tanto la mayor oferta como la mayor demanda. De hecho, el departamento reúne cerca del 80% de los alojamientos disponibles en el país y tuvo un crecimiento en la cantidad de contactos registrados de 17% en relación a semanas previas.
Le sigue Canelones, que presenta un incremento de 30%, Rocha (+21%), Colonia (+46%) y por último Lavalleja.