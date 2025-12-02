De Piriápolis a Punta del Diablo: los cinco balnearios más demandados para la temporada de verano en Uruguay

La temporada de verano se acerca y con ello el mercado de alquileres temporales comienza a experimentar una fuerte demanda . En este escenario, Mercado Libre, que tiene una oferta de más de 35.000 propiedades en alquiler temporal en su plataforma de e-commerce, publicó un ranking de los balnearios favoritos de los uruguayos a la hora de planificar sus vacaciones.

A la cabeza del listado aparece Piriápolis (Maldonado) , que registró un crecimiento del 41% en sus búsquedas y consolida su atractivo por sus playas familiares, su rambla y su oferta variada de alojamiento.

En segundo lugar, también en Maldonado, aparece Punta del Este , el balneario más popular del país, reconocido por su combinación de vida nocturna, gastronomía y una amplia oferta de propuestas de lujo.

El tercer lugar lo ocupa en tanto un balneario de Rocha: Barra del Chuy, un destino que viene creciendo, impulsado tanto por su cercanía con la frontera con Brasil como por el aumento de uruguayos que lo eligen para establecer su residencia.

barra-de-chuy-056349800-1494689522 Turismo Rocha

Más atrás se posiciona Atlántida, en Canelones, conocido por su fácil acceso desde Montevideo y una amplia propuesta de servicios.

Atlantida2-scaled Uruguay Natural

Por último, el ranking lo completa Punta del Diablo, otro balneario rochense que mantiene su identidad bohemia y que en los últimos años se consolidó como uno de los preferidos entre jóvenes y turistas extranjeros.

PUNTA DEL DIABLO

A nivel de tipologías, los alojamientos más buscados son las casas de dos dormitorios, especialmente en balnearios como Piriápolis y Barra del Chuy. Las piscinas, en tanto, vuelven a ser el amenity más valorado. En Punta del Este, mientras tanto, lo más demandado son los apartamentos de dos dormitorios.

A nivel de departamentos, el top 5 de destinos más elegidos por quienes se preparan para el verano está encabezado por Maldonado, que concentra tanto la mayor oferta como la mayor demanda. De hecho, el departamento reúne cerca del 80% de los alojamientos disponibles en el país y tuvo un crecimiento en la cantidad de contactos registrados de 17% en relación a semanas previas.

Le sigue Canelones, que presenta un incremento de 30%, Rocha (+21%), Colonia (+46%) y por último Lavalleja.