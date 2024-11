Mercado inmobiliario: las opciones que existen en Uruguay para invertir en balnearios y los consejos de los expertos

En un contexto en que la inversión inmobiliaria en Uruguay se destaca como una opción atractiva y segura, este tipo de inversiones ofrece una rentabilidad promedio que va entre el 5% y el 7% anual , detallaron desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Entre los balnearios más requeridos destacan Punta del Este (Maldonado), Cabo Polonio y Punta del Diablo (Rocha). Además, Parque del Plata, Atlántida y Ciudad de la Costa, en Canelones, también experimentan una importante demanda, pero en muchos casos no para fines turísticos, sino de residencia.

Según el especialista, se pueden encontrar terrenos de 500 metros cuadrados (m2) en balnearios uruguayos desde US$ 25.000. Incluso, explicó, a veces se pueden ver algunos por menor precio, pero en la mayoría de los casos requieren invertir un dinero adicional para ponerlos en condiciones. En tanto, en Punta del Este, el balneario más famoso de Uruguay y que cuenta con una importante demanda de inversores y turistas provenientes de diversas partes del mundo, un terreno en zonas como Pinares o en Rincón del Indio puede llegar a costar unos US$ 120.000, detalló el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado y Punta del Este, Javier Sena. En el caso de comprar propiedades, el m2 cuesta alrededor de US$ 2000.

Además de investigar el comportamiento del balneario y tener claro qué es lo que se busca, otro de los consejos que dieron los especialistas es chequear que la documentación esté correcta y consultar a una inmobiliaria de confianza antes de hacer una seña o cualquier movimiento de dinero.

Lo que se busca en los diferentes balnearios

La demanda de quienes están interesados en comprar lotes o propiedades cambia según la zona. En Rocha, detalló Medina, lo usual es que las personas compren el terreno y luego construyan la casa. La proximidad del mar, el nivel del lote y los servicios disponibles son los principales factores que las personas tienen en cuenta en este lugar. En los casos en los que se apuesta por una vivienda usada, los interesados buscan que tengan por lo menos tres dormitorios.

En tanto, en lugares como Punta del Este, quienes invierten en una propiedad buscan que tenga piscina, barbacoa y garaje.

En esta zona, así como en balnearios como Piriapolis, toma fuerza la inversión en apartamentos de un dormitorio o monoambientes y se le da una gran relevancia a los amenities.

En cuanto al perfil de los interesados, Medina detalló que generalmente son personas que conocen y que han veraneado en el balneario y que luego de eso se interesan por tener una segunda vivienda allí. Esto ocurre tanto con los uruguayos como con los extranjeros.

Muchas veces estas personas ponen en alquiler la vivienda en el mes de enero, momento álgido de la temporada y luego lo utilizan para veranear el resto de la temporada.

Otro tipo de inversores, sostuvo, compran para volver a vender estas propiedades o terrenos en unos cinco años y obtener ganancias.