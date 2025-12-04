Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 4 de diciembre

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre, anticipando un día de cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, y temperaturas de 30°C o más en todo el país.

Montevideo y Área Metropolitana En la capital y sus alrededores, se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 31°C. Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste al noroeste, alcanzando velocidades de 20 a 30 km/h, con algunas rachas de hasta 40-50 km/h. A medida que avance el día, el clima se mantendrá despejado, aunque con períodos de nubosidad. En la tarde y noche, se registrarán vientos más suaves, provenientes del noroeste al noreste, con rachas de hasta 40 km/h.

Este En la zona Este del país, que incluye localidades como Punta del Este, la temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 30°C. Se prevé cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana. Los vientos serán del noreste al noroeste, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche, el cielo se mantendrá algo nuboso, y los vientos cambiarán a ser del norte, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste En el Oeste, se espera un clima similar, con temperaturas que variarán entre los 16°C y los 33°C. La mañana será mayormente soleada con algunas nubes, con vientos del noreste al noroeste, de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40-50 km/h. En la tarde y noche, los vientos disminuirán, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte Finalmente, en la zona Norte, se pronostica un clima similar, con temperaturas que alcanzarán los 14°C en la mañana y los 33°C en la tarde. El cielo será claro con algunas nubes en la mañana y en la tarde, con vientos del noreste y este, alcanzando rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y noche, los vientos se suavizarán, variando del este al norte, con velocidades de 10 a 30 km/h.