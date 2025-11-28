Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 29 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el sábado 29 de noviembre será un día con precipitaciones y tormentas en todo el Uruguay , con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en algunas partes.

En la capital, la mañana estará nubosa . Para la tarde noche se esperan desmejoras, con un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas .

Los vientos máximos serán rachas de hasta 40 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 15 °C a los 21 °C .

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 28 de noviembre

PRONÓSTICO Inumet pronosticó cómo estará este fin de semana en que Nacional y Peñarol disputarán la final de la Liga AUF Uruguaya

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa , con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. También habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos máximos ascenderán hasta 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 28 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos máximos descenderán a 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 26 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con desmejorando con precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas y bancos de niebla.

Más tarde, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. También habrá neblinas. Las rachas máximas de vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 24 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con desmejorando con precipitaciones y tormentas. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos máximos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 32 °C.