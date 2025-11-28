Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 28 de noviembre

Para este viernes, el último del mes de noviembre, el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica temperaturas elevadas y altas sensaciones térmicas debido al viento, pero advierte por lluvias y tormentas en distintos puntos del país.

El organismo oficial del tiempo anticipa temperaturas agradables por la mañana en Montevideo y su área metropolitana, con un inicio del día a 16°C, alcanzando los 25°C por la tarde. El clima será mayormente claro con algo de nubosidad y la presencia de neblinas en algunas zonas.

En cuanto al viento, se espera que se mantenga variable por la mañana, con intensidades de entre 0 y 20 km/h. Sin embargo, durante la tarde y la noche, el viento se desplazará del sur al sureste, alcanzando una velocidad de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En el Este del país, las temperaturas también serán altas, con mínimas de 16°C y máximas que llegarán a los 33°C. En la mañana, el cielo estará algo nuboso, con períodos de sol y posibles tormentas aisladas. Se prevé que el viento sea de dirección variable, con ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 40 km/h.

Por la tarde y la noche, las nubes se harán más presentes, con períodos de claro, y se estima que se formen más tormentas aisladas. El viento cambiará de dirección, pasando del suroeste al sureste, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste: sensaciones térmicas elevadas y viento fuerte

En el Oeste del país, el día comenzará con temperaturas frescas de 17°C y llegará a 34°C por la tarde, con sensación térmica elevada debido al viento fuerte. La mañana será mayormente clara, con algunas nubes dispersas, y el viento se mantendrá en una intensidad baja (0-20 km/h), cambiando a sudeste por la tarde, con ráfagas de hasta 50-60 km/h.

La tarde y la noche se presentarán con cielos algo nubosos y vientos fuertes, lo que aumentará la sensación de calor. Las temperaturas continuarán altas, con vientos provenientes del sureste y este, con rachas de hasta 60 km/h.

Norte: calor intenso y probabilidad de tormentas aisladas

En el Norte del país, la jornada comenzará con temperaturas cálidas de 19°C, alcanzando los 37°C por la tarde. El cielo estará algo nuboso, con períodos de sol y tormentas aisladas, junto con la presencia de nieblas y neblinas en algunas áreas. El viento será moderado en la mañana, con dirección norte a oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Por la tarde y la noche, se espera que el clima se torne más nuboso y cubierto, con probables tormentas aisladas. El viento se mantendrá del sur al sureste, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El pronóstico para el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre, día en que Nacional y Peñarol disputarán la segunda final de la Liga AUF Uruguaya.

El tricolor y el carbonero se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 16:30 en el Gran Parque Central, con entradas agotadas. Esta será la última final, después del empate 2 a 2 bajo la localía de Peñarol, por lo que definirá el campeón de esta temporada.

El organismo ya había anunciado que temperaturas elevadas se extenderían en primera instancia hasta el viernes, pero que estas no configurarían una ola de calor.

Inumet anunció que este último fin de semana del mes tendrá "altas temperaturas, seguidas de lluvias y tormentas".

"El viernes será caluroso con temperaturas elevadas en todo el territorio, especialmente en el norte y el litoral oeste, donde las máximas podrían superar los 34 °C", informó el instituto.

La jornada estará "inestable" y tendrá "probabilidad de formación de tormentas aisladas en la mañana principalmente en zonas del sur y del este, en áreas costeras estará algo ventoso".

En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

Para el sábado "descenderán las temperaturas", también se pronostican "precipitaciones y tormentas", que serán "puntualmente fuertes especialmente en el litoral y centro del país".

En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C.

El domingo, día de la final de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, "continuará inestable desde la madrugada con cielo cubierto precipitaciones y tormentas en todo el país".

"Durante el clásico podrían registrarse algunas precipitaciones débiles y rachas de viento", según Inumet, que además llamó a "tomar precauciones por el calor y las tormentas".

En el Gran Parque Central, como también de todo Montevideo y área metropolitana, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 21 °C.

Los bolsilludos serán locales en la segunda final, luego de que el equipo de Diego Aguirre empatara de local el pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo.

Este partido, como el anterior, será sin hinchada visitante. En caso de que ambos clubes no puedan sacarse diferencia en los últimos 90 minutos de la Liga AUF Uruguaya, irán a una prórroga y si se mantiene la igualdad, el campeón se definirá por tanda de penales.