De "problemas de accesibilidad" a "riesgo sanitario real": avanzan en Diputados un proyecto que enfrentan a los oftalmólogos con las ópticas

La comisión de Salud de Diputados aprobó este miércoles dos proyectos de ley vinculados con la salud visual que tuvieron el respaldo de todos los partidos pero que lejos estuvieron de estar exentos de polémicas. Los proyectos abordan temas distintos pero tienen puntos ya que refieren al cuidado de la vista y la accesibilidad a productos de calidad.

Por un lado, la comisión aprobó un proyecto que regula el ejercicio de la optometría y establece el marco para que se pueda desarrollar una carrera universitaria en el país sobre esta disciplina.

¿Qué es la optometría? Es una profesión, que existen en muchos países del mundo, que se encarga de la atención primaria de la visión, puede realizar exámenes oculares y, además, prescribir recetas de lentes, algo que en Uruguay solo pueden hacer los médicos oftalmólogos.

Esa restricción, según los impulsores del proyecto, genera dos problemas: listas de espera de hasta 6 meses para que los usuarios puedan acceder a un oftalmólogo en el sistema de salud y, como consecuencia de eso, que las personas vayan directo a la óptica y sea el óptico, que no tiene la formación necesaria y no está habilitado, el que le prescriba los lentes.

“¿Usted cree que los pacientes de ASSE, o del sector privado, que solicitan hora, esperan seis meses? ¿Qué hace el usuario normal? Va a la óptica. ¿Y quién le prescribe? El óptico, que no sabe prescribir. Eso es lo que pasa normalmente”, dijo el diputado del Frente Amplio Luis Gallo en la comisión ante la Asociación de Oftalmólogos según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Para Gallo es “inconcebible” que para acceder a una prescripción de lentes haya que esperar “seis o siete meses” en ASSE y cuatro meses y medio en las mutualistas de Montevideo. “Quien termina pagando las consecuencias es la población, que cada vez demora más en poder acceder a los lentes”, apuntó.

Sin embargo, los médicos oftalmólogos plantearon algunos matices. Por un lado, aseguran que lo que genera el retraso en acceso a un especialista no son las recetas de lentes si no otros estudios y, por otro, cuestionan que regular la optometría permitiría sacar del ámbito médico los diagnósticos y la recomendación de tratamientos lo que implica “un riesgo sanitario real”.

“Recetar lentes no es una actividad comercial; es una actividad médica derivada de un análisis científico que, en nuestra normativa, solo puede ser realizada con formación médica”, cuestionó Juan Nader, presidente de la Asociación de Oftalmólogos.

¿Cuál es el punto central de la discusión? Que los optometristas podrán hacer refracción que es el examen que hoy realizan los oftalmólogos para determinar la prescripción de lentes necesaria. Además, podrán, si se aprueba el proyecto, adaptar lentes de contacto, realizar tratamientos no medicamentosos ni quirúrgicos, ni invasivos para mejorar y rehabilitar la visión.

La universidad CLAEH ya presentó documentación ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública para tener la carrera pero es necesario, además, que el MSP derogue el decreto que solo permite a los oftalmólogos prescribir lentes. Ese paso, aseguró Gallo a El Observador, ya está acordado con el ministerio. El proyecto, además, permite que uruguayos o extranjeros que vivan en el país pero hayan estudiado en el exterior puedan revalidar sus títulos.

Los otros que se oponen al proyecto son los licenciados en oftalmología, que no son médicos, y tampoco pueden recetar. “Tenemos ya plenamente la formación para refraccionar. De hecho, tenemos policlínicas de ortóptica en las que indicamos prismas ópticos y trabajamos con la refracción de los pacientes en consulta. Lo que no tenemos es legalmente la habilitación para prescribir la receta en sí, porque ese es un acto que hoy se considera médico”, dijo en comisión Patricia González de la Asociación de Licenciados y estudiantes en oftalmología.

Sin embargo, esto generó un cruce con el diputado Gallo que aseguró que no están capacitados para refraccionar.

– No entiendo por qué nosotros no estamos capacitados para refraccionar. Tenemos formación en fisiopatología; es decir, ya hacemos detección, diagnóstico y tratamiento, cuestionó González

– Yo soy cirujano pediátrico, así que no te puedo contestar; cuando vengan los oftalmólogos, les preguntás, respondió Gallo.

Los que sí defendieron el proyecto fueron los empresarios de las ópticas y cuestionaron que Uruguay viene atrasado respecto al mundo, y a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, al no tener optometristas.

“No sé si tiene mucho sentido discutir hoy en día "optometría sí", "optometría no". Es un tema que se discute hace mucho tiempo y que ya está laudado. Es el modelo adoptado por la Organización Mundial de la Salud y por la OIT. Además, el Consejo Internacional de Oftalmología también acepta y aprueba la optometría. Es el modelo que ha elegido todo el mundo. O sea, que en el Uruguay del siglo XXI, en el año 2025, estemos cuestionando algo de esta envergadura o que los oftalmólogos uruguayos estén cuestionando algo de esta envergadura me parece que no daría a lugar. Me parece que es un tema laudado; la Tierra es redonda, no es plana; punto”, apuntó Jorge Jinchuk que compareció ante la comisión en representación de las dos gremiales del sector.

Jinchuk aseguró que habilitar la optometría es apostar a una mejora de la accesibilidad y al mismo tiempo de evitar la “automedicación” de comprar lentes en la calle.

“La gente necesita ver, no puede esperar: se le rompieron los lentes, se le cayeron o se le rayaron, no está viendo bien. No puede ir a la mutualista -aunque los tiempos de demora sé que varían si son seguros privados, si es ASSE, si es en el interior o en Montevideo, pero creo que hay consenso en que hay un atraso importante- a pedir hora con un médico general para que le haga un pase porque, de repente, pasan dos o tres meses. ¿En qué termina? Termina en la automedicación, comprándose lentes en la calle, en 18 de Julio, o termina yendo a la óptica para que le den algún tipo de solución porque no ve”, agregó.

El cuestionamiento no resuelto

Uno de los señalamientos que hicieron las distintas delegaciones que pasaron por la comisión es que al regular el ejercicio de la optometría se habilita que el que prescriba sea el mismo que el que vende los lentes.

Ese, según reconoció Gallo, es un problema para el que no encontraron solución –“Capaz que el Senado podrá encontrar algún mecanismo”, vaticinó– pero matizó que es algo que ya pasa con la realidad actual.

“¿Ustedes saben que hay dos instituciones de asistencia médica colectiva que en su mismo edificio tienen una óptica? ¿Sabían? ¿Y que el mismo médico prescribe y va a la misma casa de óptica de la institución? Todo con papeles. ¿Ustedes sabían eso?”, cuestionó Gallo a los oftalmólogos que aseguraron no compartir esa práctica.

Los lentes pre-graduados

El otro proyecto que aprobó la comisión fue el que autoriza a las farmacias, casas de óptica y “demás personas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública” a vender “anteojos pre-graduados monofocales para presbicia de lectura”.

El proyecto agrega que la venta deberá estar acompañada de una etiqueta con la leyenda “Anteojos de lectura de uso transitorio. Concurra al profesional de salud visual para su control” y un cartel con el mismo mensaje deberá colocarse en el área de exhibición.

En la exposición de motivos del proyecto, firmado por legisladores blancos, colorados y frenteamplistas, dice que se trata de un producto que ya está en el mercado pero sin una regulación clara y por eso es necesario establecer un marco para “garantizar el derecho a la salud de las personas”.

“Al establecer qué establecimientos pueden comercializar, se limita la circulación de productos en contrabando y otros que carecen de los controles correspondientes, y que por ende no revisten garantías suficientes para la salud de las personas”, dice la exposición de motivos.

En este caso, cambian las posiciones ya que las gremiales tienen algunos cuestionamientos. Si bien están de acuerdo con que se regule su venta para asegurar la calidad del producto, discrepan que se abra el mercado a farmacias y otras instituciones porque entienden que es necesario personal especializado y, en un comunicado consignado por Telenoche, aseguran que puede afectar los puestos de trabajo del sector.