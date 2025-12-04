Diversificar la oferta, más visitantes argentinos y posibles vuelos directos desde Brasil: las claves de la nueva gestión turística de Colonia

En diciembre de 1995, el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Hoy, treinta años después de aquel hito para el país, la ciudad se consolida como uno de los destinos turísticos más populares de Uruguay , capaz de atraer tanto al público local como a visitantes argentinos, brasileños y de múltiples nacionalidades.

En diálogo con Café y Negocios, Martín Álvarez, director de Turismo del departamento, analizó cómo Colonia busca seguir capitalizando su posicionamiento y cuáles son las claves para potenciar otros atractivos del territorio . Entre ellos, destacó ciudades con fuertes legados piamonteses, suizos, valdenses e ingleses, experiencias vinculadas a la granja, el queso, el vino y la playa, y tendencias emergentes como el turismo religioso , rural, de conciertos y de reuniones.

Álvarez también profundizó en los flujos actuales de turistas y abordó temas centrales de la agenda turística : el futuro del Hotel Casino Carmelo , el avance de los fondos del BID en Calera de las Huérfanas, y cómo vienen las reservas de cara a la temporada de verano.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Álvarez concedió a Café y Negocios:

Colonia es uno de los departamentos con mejor posicionamiento a nivel turístico en el país ¿qué desafíos y oportunidades presenta eso?

La marca de Colonia está muy bien posicionada a nivel nacional, pero también a nivel internacional y eso nos pone también una responsabilidad importante y la vara alta. Este seis de diciembre se cumplen treinta años de la declaratoria de Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y eso es un imán muy fuerte para el turista internacional. Hace que incluso la gente que viene extra región a Buenos Aires, cruce por el día a hacer un day tour para conocer el casco antiguo. Pero dentro de nuestras prioridades tenemos el hacer mucho foco en la descentralización.

1627399518789.webp Colonia del Sacramento Wikimedia Commons

¿Cuáles son las claves de esa descentralización? ¿Qué le llama la atención al turista más allá de Colonia del Sacramento?

Cuando le contamos a la gente toda la oferta que tenemos en el resto del departamento queda asombrada. Hacia el este del departamento tenemos todas las colonias, Colonia Suiza, la Colonia Valdense, Colonia Piamontesa, la Costa del Inmigrante, Rosario, que es una de las ciudades más antiguas, Juan Lacaze, con el puerto deportivo. También tenemos la producción de la granja, de los quesos, una insignia de nuestro departamento. La gente quiere venir a conocer nuestros sabores, hay una identidad muy fuerte de los europeos que formaron estas tierras y un legado muy importante que uno lo ve en la quesería, la granja, la chocolatería, las cervezas artesanales.

Juan Lacaze, departamento de Colonia Juan Lacaze, departamento de Colonia Foto: Ministerio de Vivienda

Y hacia el oeste tenemos Carmelo, Nueva Palmira, y Conchillas, esta última fundada por los ingleses. Otro foco muy fuerte en esta zona es la vitivinicultura, hay 13 bodegas en el departamento que trabajan juntas bajo un producto que se llama Bodegas de Colonia. Las bodegas entendieron que no eran competencias, sino que tenían que trabajar en conjunto para generar ese polo turístico a través del vino, y lo han logrado, casi el 90% de la producción de las bodegas de Colonia se comercializa en las mismas bodegas, la gente viene a vivir la experiencia.

Colonia es un departamento que tiene todo y que se destaca por un turismo de todo el año, a través de las fiestas, de la gastronomía, de la cultura, y playa y sol en verano.

0003936675.webp Bodega El Legado, Carmelo (Colonia)

Además de la descentralización, ¿qué le falta a Colonia para seguir posicionándose a nivel internacional y nacional?

Queremos trabajar en la capacitación, no solo de quienes están incluidos en el turismo, sino de quienes también no están directamente en los servicios turísticos, sino en la primera línea de contacto con el turista, los taximetristas, estaciones de servicio, policías, policías de tránsito, quiosqueros, que sin duda que son esos anfitriones que reciben al turista y que le pueden dar el primer dato.

La comercialización del destino es otro debe que le hemos encontrado a Colonia. Colonia se ha preocupado durante muchos años por mostrar todo lo que tiene, pero por separado, y nosotros estamos haciendo mucho foco en la generación de nuevos receptivos turísticos, que puedan organizar la oferta y se pueda vender una experiencia completa con el turista, porque muchas veces encontramos que la gente vio cosas que hay para hacer en Colonia, pero llega acá y no sabe cómo hacer para llegar, y cómo hacer para enlazar con otro turista.

Y a raíz de eso tenemos otras dos líneas identificadas, la conectividad y la digitalización.

La llegada de turistas argentinos tuvo una importante caída a partir de la pandemia, ¿cómo es hoy ese flujo?

Está llegando cada vez más el turista argentino. En la pandemia los perdimos y después el tipo de cambio fue prohibitivo para que pudieran venir a nuestro país, y hoy lo estamos recibiendo de vuelta.

Todavía estamos competitivamente un 25% por debajo de lo que estuvimos en el año 2017. Pero creemos que como estamos posicionados con el tipo de cambio y con la nueva mentalidad de la gente de vivir día a día y hacer más turismo, va a hacer que lleguemos a los niveles importantes de turistas que tuvo Colonia y que tuvo Uruguay en otros momentos.

¿Y los brasileños?

Estamos recibiendo también más turistas brasileños. En ese sentido hemos tenido acciones importantes, por ejemplo, participando en Festuris (feria internacional de turismo en Gramado, Brasil)

En esa ocasión estuvimos conversando con aerolíneas, y prefectos sobre la posibilidad de armar alguna línea directa desde Brasil a Carmelo.

También detectamos que hay líneas directas de Porto Alegre a Buenos Aires y estamos haciendo esfuerzo ahí en trabajar a través de Buenos Aires.

A través de esto vienen muchos turistas extra región, americanos, europeos, y el camino es a través de Buenos Aires. Pero la mayoría de ellos son turistas que hacen el day tour y en la tarde vuelven a Buenos Aires, por eso también estamos haciendo un foco en tratar de hacer publicidad y posicionarnos en Buenos Aires para tratar de conseguir que esos turistas puedan estar alguna noche más en Colonia.

Más allá del turismo de ocio, ¿hay algún otro tipo de turismo que quieran atraer al departamento?

Estamos haciendo mucho foco, en conjunto con el Ministerio del Turismo, tanto en el turismo deportivo, como con el turismo MICE (turismo de eventos y reuniones).

Este último genera un gasto de aproximadamente tres veces mayor que el del turismo convencional.

Hemos identificado que somos un destino muy atractivo para este tipo de turismo, porque estamos a 50 minutos de Buenos Aires, a dos horas de Montevideo, porque tenemos mucha seguridad, y la gente busca justamente tener, aparte de la actividad, atractivos turísticos, y Colonia tiene un marco importantísimo para destacarse.

También estamos trabajando en impulsar el turismo rural y el turismo religioso. Con este último vemos potencial entre el público brasileño.

Por otro tipo de turismo que te quería preguntar, es por el de conciertos o grandes eventos, por ejemplo con la reinauguración de la Plaza de Toros, en ese, ¿qué tipo de programación están proyectando?

¿Cómo ven el potencial del turismo de conciertos y grandes eventos tras la reinauguración de la Plaza de Toros?

La Plaza está siendo gestionada por privados, y la verdad que están haciendo una muy buena gestión, teniendo eventos todos los fines de semanas.

En este tipo de eventos tuvimos también el concierto de La Renga en Colonia, con 20.000 personas en el Estadio Supicci, que es otro escenario totalmente diferente, pero que demostró que Colonia está preparada para recibir esa clase de eventos.

Así que ahí también se esperan otros eventos, porque a través de esto, inclusive han habido llamadas de otros productores interesados en Colonia como escenario.

¿Cómo se vienen ejecutando los fondos del BID vinculados a Calera de las Huérfanas?

Calera-de-las-Huerfanas-Carmelo-1.jpg Sitio web Camino de los Jesuitas

La reconstrucción de la catedral, un proyecto en el que la intendencia puso también un aporte de $8 millones, ya se hizo. Ahora se está trabajando en la sala de interpretación, que es lo que está faltando para terminar todo el desembolso del BID.

Este destino tiene el potencial de conectarse inclusive con otros países, a través de la ruta de los jesuitas. Es un sitio patrimonial que suma mucho a la oferta y que hay que empezar a armar y a alinear con otros destinos.

¿Qué se sabe hoy sobre el futuro del Hotel Casino Carmelo? ¿Se manejan plazos o definiciones sobre una nueva licitación o nuevo modelo de gestión?

Hotel Casino Carmelo Biblioteca nacional

Lo hemos estado hablando con Cristian Pos, coloniense y hoy director de Turismo.

El edificio pertenece al Ministerio del Turismo y hoy requiere una inversión muy importante, entonces, no hay una visión clara. Estamos atentos a si aparece algún inversionista para poder presentarselo al Ministerio como posible candidato para reconvertir ese edificio emblemático, pero la verdad es que es un edificio que hoy requiere mucha inversión y al que no le veo en el corto plazo una solución. Inclusive, lo pienso desde el lado comercial, porque yo vengo del sector privado y es difícil la inversión que hay que hacer para mantenerlo como hotel.

En una charla reciente sobre turismo y patrimonio se mencionó que Colonia del Sacramento podría estar sufriendo cierto proceso de gentrificación, con cada vez menos residentes viviendo en el casco histórico. ¿Cómo evalúan este fenómeno desde la Intendencia?

Cada vez vemos que hay menos residentes en el casco histórico, pero es una realidad que sucede en los sitios patrimoniales del mundo, en los que la gente cada vez vive menos allí y se convierten en lugares más comerciales. Creo que uno de los factores detrás de eso es que hay que convivir con el turista todos los días y no es fácil para quien vive ahí, todos los días salir y chocarse con un turista. Pasa también en Ciudad Vieja.

¿Cómo buscan posicionarse en esta temporada de verano y qué proyecciones hacen?

Tenemos turismo de sol y playa, tenemos las llamadas, eventos impulsados por la intendencia, y actividades por la vendimia.

A nivel de playas, las del este, en la costa del inmigrante, son las que más gente reciben, con un promedio de 30.000 personas en la temporada. Este año las reservas de casas vienen muy bien y se espera una afluencia de público argentino mejor que el año pasado.

Algo que nos va a ayudar mucho es el nuevo barco eléctrico hasta Colonia, que tiene capacidad para 2.000 personas.