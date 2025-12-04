La innovación del Banco Central brasileño que potenciará el negocio de la uruguaya dLocal

Brasil se convirtió en un mercado clave para dLocal y una nueva innovación del Banco Central que la compañía uruguaya incorporó rápidamente puede ser desequilibrante en sus resultados futuros. “Observamos un sólido rendimiento en Brasil en los trimestres recientes, junto con una mayor diversificación geográfica. En el año fiscal completo 2024, Brasil contribuyó con cerca del 20% de los ingresos totales (US$152 millones de dólares)”, aseguraron desde la compañía a Café y Negocios.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Ahora, PIX Biométrico llega a multiplicar este impacto. En Brasil el método de pago PIX es ampliamente conocido y utilizado por los usuarios que pagan en el mundo físico escaneando un código QR. Federico Mazzoli, VP de Producto de dLocal, explicó que con la nueva incorporación que ya funciona a través de dLocal se podrá vencer la fricción que hasta ahora se generaba al hacer un pago online o desde el teléfono. “Para pedir un Uber o pedir comida en Brasil no pueden escanear un código QR en su propio teléfono, entonces tienen que copiar un código e ir a pegarlo al home banking, y recién ahí pueden continuar con el pago. Es un proceso bastante tedioso”, subrayó el ejecutivo.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 2.21.57 PM Esta nueva experiencia biométrica les permite utilizar su huella digital o el Face ID para pagar. “Es así de simple”, apuntó Mazzoli y añadió: “En dLocal somos de los primeros en incorporarlo”.

Esta innovación que también están incorporando otros medios de pago en el gigante del Cono Sur potenciará el negocio de dLocal en este mercado. “Un porcentaje muy chiquito de mejora (en la fricción del usuario) ya es mucho impacto”. Desde la compañía ya perciben el creciente interés y la demanda de comercios de este producto.” Es algo que el mercado viene pidiendo hace mucho”.

La gran diferencia, estima Mazzoli, se verá en el e-commerce. “Es donde se necesita un filtro instantáneo, inmediatez”. La experiencia al usuario en el centro de la escena El VP de Producto de dLocal destacó que las empresas brasileñas “son muy celosas de la experiencia de usuario que dan” y sostuvo que muchas han frenado la utilización de PIX por esta experiencia engorrosa. “Va a hacer que muchos más comercios se animen a incluir PIX y no solamente tarjetas. Va a tener un impacto enorme”, finalizó.