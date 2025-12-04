Premian un plan innovador para la reducción de emisiones de metano en la ganadería

Un plan innovador para la reducción de emisiones de metano del ganado y generación de valor , a través de la aplicación del producto Anavrin en la alimentación animal -desarrollado por la empresa suiza VetosEurope-, recibió el premio otorgado a "la mejor empresa por la descarbonización en la industria de la carne en 2025" .

La distinción fue otorgada por World Finance , medio de comunicación especializado en temas de economía global.

Según se explicó a El Observador, el desarrollo de Anavrin permitió a VetosEurope ser incluida en la lista del "mejor proveedor de tecnología para la descarbonización en la industria vacuna en 2025" .

El desarrollo declarado ganador, se indicó desde el medio, "demuestra un liderazgo sobresaliente en descarbonización dentro de una de las industrias con mayor emisión de carbono del mundo".

World Finance elogió, además, "la combinación de rigor científico, impacto probado, tracción comercial e innovación de próxima generación de la compañía, lo que convierte a VetosEurope en un punto de referencia para la reducción de metano en los sistemas ganaderos".

La ganadería como parte de la solución climática

Carloalberto Ghizzoni, director general de la empresa, expresó: "Este premio es un hito para nuestra empresa y para la industria en general (...)", nuestra misión es hacer que la ganadería sea parte de la solución climática, y el reconocimiento de los World Finance Carbon Awards reafirma que la ciencia rigurosa, los productos innovadores y las asociaciones sólidas pueden generar un impacto climático mensurable".

"Estamos orgullosos de los avances que hemos logrado y seguimos comprometidos a ayudar a los agricultores a reducir las emisiones y al mismo tiempo garantizar la resiliencia alimentaria a largo plazo", añadió.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.12.17 Las evaluaciones arrojan una reducción de emisiones de metano en los rumiantes de entre el 13% y el 20% (en las vacas lecheras se estiman en un 17%).

Un producto registrado en el MGAP

El producto desarrollado por VetosEurope, Anavrin, es un aditivo con una mezcla de aceites esenciales, taninos y bioflavonoides de origen natural.

En el mercado existen productos similares, pero con otros componentes.

El producto está registrado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se comercializa en Uruguay y de 2021 a 2024 se impulsó la investigación de su utilización en ámbitos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Universidad de la República (UdelaR) -informes de la Facultad de Veterinaria evaluaron la reducción efectiva de metano por cada animal-.

Además, hubo testeos en vacas lecheras, novillos de engorde y ovejas en las universidades de Milán y Sassari en Italia; Wageningen University-Research de Países Bajos; Federal de Santa María de Brasil; y Animal New Tech de Israel.

También hubo pruebas de campo en unos 40 establecimientos de Italia, Brasil, Francia, Uruguay, Australia, Hungría, Turquía, Países Bajos, México, Israel, Bélgica, España y Estados Unidos, se destacó.

Las evaluaciones arrojan reducción de metano, sin afectar negativamente el peso, consumo de alimento, ni eficiencia alimenticia.

El contexto

En Uruguay la operativa de VetosEurope la dirige Carloalberto Ghizzoni en gestión con Climit, cuyo director es Agustín Inthamoussu (Climit asesora a empresas privadas, organismos públicos, ONG's y otras entidades de Uruguay y el mundo en su estrategia de desarrollo sostenible, con énfasis en la descarbonización).

Emisión de créditos de carbono

Con relación al plan innovador distinguido, se informó que mediante certificación internacional los productores uruguayos pueden validar el resultado de la aplicación del aditivo tras un período de tiempo (un año, aproximadamente).

A partir de dicha certificación, en 2026 se podrán emitir créditos de carbono a favor de los predios y productores que aplican este sistema.

Se apunta a un método de producción sostenible que reduce emisiones manteniendo el rendimiento del animal en comparación con otros aditivos basados en antibióticos.

Certificación mediante, se ambienta el acceso a créditos de carbono, generando un “segundo mercado” para quienes apliquen esta modalidad productiva y la reducción de la huella de carbono de las explotaciones ganaderas.