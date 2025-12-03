De Montevideo a Rivera en avión: horarios, precios, y diferencias con otros medios de transporte del nuevo vuelo doméstico que tiene Uruguay

A partir de este lunes 1° de diciembre, Uruguay cuenta con una nueva ruta doméstica que unirá Montevideo–Rivera , operada por la aerolínea Paranair. El vuelo tendrá dos frecuencias semanales , los lunes y los miércoles, con partidas a las 19:00 horas del Aeropuerto de Carrasco y a las 20:45 horas del Aeropuerto de Rivera . Cada vuelo contará con una capacidad por vuelo de 50 pasajeros y tendrá una duración de 45 minutos . El comienzo de la operativa constituye un nuevo hito para la conectividad doméstica, que recientemente también tuvo la adición de una tercera frecuencia semanal de los vuelos de la misma aerolínea entre Montevideo y Salto.

El costo de un pasaje de avión entre Montevideo y Rivera -aunque el precio puede subir o bajar dependiendo de la demanda y la antelación con la que se obtenga el ticket aéreo- ronda los US$90 . El viaje, en tanto, tiene una duración de 45 minutos.

En comparación, el viaje en ómnibus , con opciones como Turil, Grupo Agencia o Núñez, parte desde los $1.600 y demanda alrededor de seis horas desde la capital.

Por su parte, recorrer los 500 kilómetros en auto particular implica un gasto aproximado de $ 3.500 en un vehículo a nafta que rinda 12 km/l, y alrededor de $ 1.600 en uno a diésel. El tiempo estimado de viaje también se ubica en torno a las seis horas.

Expectativas

En el marco del vuelo inaugural de esta nueva ruta aérea las autoridades presentes manifestaron sus expectativas para este vuelo y coincidieron en que la nueva conexión representa un hito para la conectividad doméstica y una oportunidad para impulsar el desarrollo regional.

Por su parte el ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que la ruta funcionará como un dinamizador económico, acercando no sólo a Rivera y Montevideo, sino también facilitando el flujo de personas desde Brasil.

En tanto el CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, celebró el lanzamiento como un paso clave para potenciar la conectividad nacional y subrayó el valor de contar con infraestructura de primer nivel. Además, remarcó la importancia de la coordinación entre el sector público y privado para concretar este avance.

También en la ocasión el intendente de Rivera, Richard Sander, señaló que este servicio refuerza el posicionamiento del aeropuerto como el segundo aeropuerto binacional del mundo y el primero de Latinoamérica, y expresó su confianza en que la ruta ayudará a impulsar el desarrollo turístico y económico del norte del país.

Desde Paranair, Jaime Cassola, gerente general de Paranair, aseguró que Rivera se convertirá en un destino exitoso para la aerolínea, tal como ha ocurrido con sus operaciones previas en Uruguay, y agradeció la confianza del mercado local.