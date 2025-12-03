Shakira, todas sus vidas en el Estadio Centenario: un repaso de las etapas de la artista antes de su show en Montevideo

Shakira es la primera estrella pop que las niñas que colgaban de sus caderas caderines de ruidosas moneditas, se pintaban el pelo de rojo y dibujaban un infantil trazo negro sobre los ojos, escucharon cantarle a Latinoamérica . Durante 30 años la artista colombiana se afianzó como la referencia cercana de una estrella pop que creció de este lado del mundo y hablaba su mismo idioma. Se convirtió en la banda sonora de una generación que se formó lejos del brillo de las pantallas de los smartphones y muy cerca de la pantalla de MTV.

Pero también una artista que creció bajo las luces de los escenarios y fue congregando fanáticos en todas las etapas de su carrera. Shakira Isabel Mebarak Ripoll apenas tenía 10 años cuando decidió que se iba a dedicar a la música.

Desde entonces, todo fue de dominio público: trató de encontrar su propia voz, cuajó su primer hit, se lanzó al mercado internacional, se convirtió en una estrella pop, vivió una historia de amor con Antonio de la Rúa en uno de los momentos más tumultuosos de la economía y la política argentina, recibió premios y giró por el mundo, se entregó al amor hasta que desapareció, se volvió a enamorar, tuvo dos hijos, protagonizó un largo juicio ante el fisco español y se separó en medio de una explosión mediática.

Treinta años de carrera, y de vida personal, que llevará al escenario del Estadio Centenario este miércoles y jueves en dos noches que marcarán un hito en Uruguay.

Shakira se convirtió en la primera artista en llenar dos veces el primer estadio mundialista de forma consecutiva, lo que se traduce en 100 mil personas que respondieron su llamado. Su regreso al país es, de por sí, un acontecimiento que trasciende lo musical y se instala en la memoria colectiva de quienes la esperan hace 25 años.

“He vivido varias vidas y he aprendido de cada una de ellas”, dijo recientemente en una entrevista emitida en Telefé. Y estas son –algunas– de las vidas de la cantante colombiana que estarán en el Estadio Centenario.

Shakira, barranquillera

Magia y Peligro

Hotel Cadebia. 1990. El lobby del hotel está lleno de hombres trasnochados. Son las 10 de la mañana y mientras algunos despiertan y otros todavía arrastran la noche en el cuerpo, algo inusual sucede en un rincón lo más apartado posible de la resaca de la noche de carnaval: una niña, vestida con su uniforme del colegio, audiciona frente al ejecutivo de una discográfica.

“Soltó la pista y empezó a cantar y a bailar. A medida que fue desarrollando el show el ruido del salón empezó a bajar hasta el punto que para la última canción todo estaba en silencio, todo el mundo mirándola a ella”, recordó Ciro Vargas, el entonces ejecutivo de Sony Music que escuchaba a aquella niña cantarle a un amor idílico. El público –principalmente artistas vallenatos, promotores de discográficas y emisoras de la ciudad– terminaron aplaudiendo a Shakira.

Sin embargo, los directores artísticos de la discográfica no tenían el mismo entusiasmo por la muchacha que sonaba en el casete que llegó a sus oficinas. De cualquier manera, y después de una presentación en un bar de Bogotá para los trabajadores de la empresa, la niña terminó con un contrato por tres discos o cinco años de permanencia en una de las compañías más fuertes de la industria.

“Mi deseo por cantar surgió por vocación, por necesidad y una especie de premonición. Desde muy niña sentía una certeza de que algo así como lo que está sucediendo iba a pasar en mi vida”, dijo Shakira en una entrevista con Jaime Bayly en 1997. A los ocho años empezó a escribir canciones de amor y desamor, dos años más tarde decidió que quería hacerlo por el resto de su vida.

Durante meses recorrió la ciudad con una grabadora al hombro y sus primeras canciones en un casete que había grabado dentro de un armario de su casa: Magia, Mis gafas oscuras, Mis 15 años que sería el inicio de un disco de canciones románticas y baladas que logró grabar en su primer disco.

Telecaribe. 1991. La voz del presentador se vuelve seria, como si quisiera que sus palabras fueran escuchadas con especial atención: Esta noche nace una estrella en nuestro programa. Es el primer disco que presentamos con todo el honor de esta formidable chica, que ya la conocemos desde hace muchísimo tiempo, y es Shakira.

La niña que aparece en la televisión, de pelo negro y ojos profundos, tiene apenas 13 años y ya ha probado suerte al participar de competencias infantiles en el canal caribeño. Pero esta vez está ahí por otro motivo. Acaba de lanzar su primer disco: Magia.

–¿Temores?

–Tal vez a no ser escuchada.

Lo que sería un temor inmediato, se convertiría en un imposible en los años que vendrían. ¿Quién no conoce una canción de la artista colombiana, así sea por el simple hecho de haber vivido en esta parte del mundo en los últimos 30 años?

Pero a corto plazo, el temor de la niña se hizo más grande. Magia consiguió vender poco más de mil copias en Colombia con una distribución local y después de participar en el Festival Viña del Mar de 1993 y quedar en tercer lugar en la competencia internacional, Shakira estrenó su segunda producción: Peligro. Nuevamente, sin mucho éxito.

Embed - Shakira - Magia (Official Video)

Años después, en una entrevista con el periodista José Gabriel Ortiz, recordaría esos dos discos descatalogados: “Cada uno de los títulos tiene bastante coherencia con la época que estaba viviendo. Magia, por ejemplo, es la época de la fantasía; cuando tengo la oportunidad de grabar mi primer álbum y empiezo a conocer el mundo de las cámaras, los flashes y los periodistas. Era todo envuelto en una aura mágica. El segundo álbum, Peligro, fue un verdadero peligro. Fue una de las piedras del camino. Aprendí de Peligro como de todas las circunstancias con las que me he tropezado en mi vida, pero en ese momento creo que peligraba no solo mi carrera sino mi contrato con Sony”.

Y es que, en palabras de Vargas, “Sony olvida completamente a Shakira” después de sus segundo disco. Entonces, la colombiana protagonizó la telenovela El Oasis, impuso su perfil público en Colombia e insistió con el tercer disco que sugería su contrato. Sin embargo, lo que consiguió fue una última oportunidad. Una sola chance. Una canción en un disco recopilatorio bajo un título tan genérico como olvidable: Nuestro Rock - Volumen II.

Por primera vez la artista eligió al director artístico para su canción y compuso ¿Dónde estás corazón? El resto fue una explosión.

Shakira, antológica

Pies descalzos - Dónde están los ladrones - MTV Unplugged

Buenos Aires. 1996. Shakira llegó a Argentina con un disco nuevo, Pies Descalzos, que describe de esta forma en Crónica Musical: “Es la música que he querido hacer siempre, las cosas que quiero decir. Fue como quitarme los zapatos, sentir la tierra y volver a sentir el mundo a través de los pies. Es sinónimo de desnudez y de vulnerabilidad”.

No sería hasta su tercer trabajo discográfico que Shakira sentiría “moralmente como si fuera el primero”, porque es el primer disco en el que se sintió “realmente abierta y coherente”. Un disco que sellaría su destino en la música.

“Fue como empezar a sentir el mundo realmente, tener un contacto con la vida y conmigo misma. A descubrirme. A partir de ese álbum conocí lo que realmente quería hacer a nivel musical y expresar a través de mi lenguaje”.

Las inflexiones de su voz, su sensualidad innata y el magnetismo de su presencia escénica se volvió evidente. La niña había dado paso a la mujer que conquistaría mercados internacionales con una propuesta desafiante con canciones como Antología, Estoy Aquí, Un poco de amor o Pies descalzos, sueños blancos.

Embed - Shakira - Pies Descalzos, Sueños Blancos (Official HD Video)

Pero el magnetismo de Shakira se entiende también vinculado también a su personalidad pública. La cercanía con sus fanáticos, el carisma de las entrevistas y la honestidad brutal que parecía filtrarse entre sus canciones y sus declaraciones. El amor, el desamor, el dolor, la vida, la muerte, la política y las causas sociales en la boca de aquella joven que impulsaría su propia organización social.

Shakira fue, además, una referencia femenina. Influenciada por el rock y el grunge, y comparada habitualmente con cantantes como Alanis Morissette, presentó en la televisión y las radios una figura alternativa.

¿Dónde estás corazón? se había convertido en un éxito que llegó hasta las radios de Miami, pero fue con Estoy aquí que entró al mercado de Estados Unidos. Entonces, Shakira comenzó a trabajar en la internacionalización de su música con Emilio y Gloria Estefan en su siguiente disco. Sin embargo, antes de promocionar sus nuevas canciones, Shakira recorrió noticieros colombianos contando que le habían robado un maletín en un vuelo de Colombia a Estados Unidos en el que tenía todas sus composiciones para el nuevo álbum.

Ese percance, que la obligó a reescribir el disco en una época sin nubes virtuales ni respaldos digitales, fue inspiración para ¿Dónde están los ladrones? El disco, publicado en 1998, que llevó a las principales señales de radio éxitos que marcarían su carrera como Ciega, sordomuda, Octavo día, Inevitable, Si te vas, Moscas en la casa y el homenaje a sus raíces libanesas con Ojos así. Una odisea de romance y corazones rotos llena de rabia y autoconocimiento. Un tiro certero.

Embed - Shakira - Ojos Así (Official HD Video)

Shakira movió el mercado y puso a artistas internacionales a intentar mover las caderas. El álbum le valió un Latin Grammy por Ojos así, obtuvo un premio Billboard al mejor álbum pop femenino y se posicionó entre los 500 mejores discos de todos los tiempos según un ranking publicado por la revista Rolling Stone en 2020.

En 1999 se convirtió en la primera artista latina en tener su propio MTV Unplugged, el formato acústico del canal musical que marcó el pulso de la época. El pelo rojo, el cuerpo envuelto en cuerina y una actitud desafiante pero vulnerable a flor de piel. El unplugged se convirtió en el primer disco en vivo de Shakira –publicado en el 2000– y le valió su primer premio Grammy al mejor álbum de pop latino.

La cantante, compositora y multiinstrumentista inició su primera gira internacional, el Tour Anfibio que la trajo por primera vez a Uruguay el 24 de marzo del año 2000 en un show en el Velódromo de Montevideo en el que reunió 14 mil fanáticos que, según la crónica de El Observador, “no cesaron de aclamar” a ese “particular fenómeno de masas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sweetycary/status/1944767595174924414&partner=&hide_thread=false Shakira en el Velódromo Municipal de Montevideo en Uruguay durante el tour Anfibio (nov 2000) pic.twitter.com/nIFQAtk5FZ — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) July 14, 2025

Shakira, internacional

Servicio de lavandería - Fijación Oral Vol. I y II

Centro de exposiciones del LATU. 2000. Shakira entra envuelta en un gentío que se mueve a su alrededor para conseguir una foto, un autógrafo o una mirada. Entonces el notero de Canal 12 alcanza a hacerle una pregunta.

–¿Tu estadía en Punta del Este ha sido productiva para tu disco?

–Muy productiva. No saben el disco que les estoy haciendo.

Shakira compondría en José Ignacio gran parte del álbum más desafiante de su carrera y el que la impulsó definitivamente al mercado internacional angloparlante: Laundry Service / Servicio de Lavandería.

Lo que adelantaba entonces como “un disco en inglés con canciones en español” se convirtió en dos álbumes –un proyecto bilingüe– con 13 canciones como Suerte (Whenever, wherever), Te aviso, te anuncio (Objection) o Underneath your clothes que llevaron a la colombiana a convertirse en una estrella global tras su lanzamiento en 2001. “Fue un antes y un después. Mi vida no sería ni remotamente la misma si no hubiera dado ese salto”, reconoció veinte años después.

Se deshizo de su pelo negro y adoptó desde su llegada al público angloparlante una melena rubia y libre que se convirtió con el pasar de los años en una de sus insignias más reconocibles.

La vuelta de la colombiana al país fue en 2003, pero no a Montevideo. En el marco de su gira Tour de la mangosta cantó su Servicio de Lavandería en el Hotel Conrad –hoy, Enjoy– de Punta del Este.

Embed - Shakira - Suerte (Whenever, Wherever)

Fijación oral vol. 1, su sexto trabajo en estudio, fue la confirmación. Publicado en 2005, el álbum abre para Shakira las colaboraciones con artistas internacionales, que se convirtieron luego en una de las claves de su permanencia y la posibilidad de seguir explorando con géneros y sonidos de diferentes partes del mundo. Canciones como La tortura con Alejandro Sanz o No co-escrita junto a Gustavo Cerati, se convirtieron en hitos de la carrera de la artista para sus fanáticos hispanohablantes.

La contracara en ingles, en cambio, no fue tan exitosa. En noviembre de 2005, Shakira complementó el lanzamiento de Fijación oral vol. 1 con el álbum Oral Fixation vol. 2, su segundo trabajo en inglés y durante los dos años siguientes se embarcó en su cuarta gira internacional, el Tour Fijación Oral.

Hips Don't Lie fue incluida en una reedición del disco y se convirtió en un éxito sin precedentes. La canción, en la que colabora con rapero haitiano Wyclef Jean, se convirtió en la canción más descargada de aquel año en los Estados Unidos, en una época dominada por los iPods y los dispositivos de MP3. Dos décadas después se mantiene como la canción con más reproducciones en sus plataformas de música.

Embed - Shakira - Hips Don't Lie (featuring Wyclef Jean) (Official 4K Video) ft. Wyclef Jean

“He vivido el prejuicio y la discriminación”, expresó en la entrevista que concedió a la televisión argentina en los últimos días.

“Me movía en un mundo de hombres, el que no existía la cultura del pop en Colombia. Luego intentar romper barreras y prejuicios internacionalmente cuando como colombiana sacaba música en inglés. Inclusive intenté meter música en español en la radio norteamericana, como La Tortura o Hips Don’t Lie, que sonaron en estaciones anglo. Decir en barranquilla se baila así con todo el orgullo en un momento en el que había muchos preconceptos hacía los colombianos y los latinoamericanos en el mundo. ¡Estos ojitos han visto tanto! He pasado muchas cosas pero ha sido una carrera divertida, con desafíos, con obstáculos que saltar todo el tiempo. Es una carrera de obstáculos constante”.

Shakira, la loba

Loba - Sale el sol - Shakira - El dorado

Compass Point Studios, Bahamas. 2009. En el mismo estudio donde grabaron bandas como The Rolling Stones o AC/DC además de artistas como David Bowie, Bob Marley o James Brown está Jorge Drexler trabajando junto a Shakira en las letras de su próximo disco: "Yo te doy todas estas opciones de rima, luego que elija la cantante. Ni tú ni yo, sino la cantante. Resulta que eres tú, pero no eres la que está aquí, es la que va a estar frente al micrófono", le decía el uruguayo, según contó luego a la revista Factum.

Embed - Shakira - Loba (Official HD Video)

Sale el sol (2010) –con canciones como Loca (con versiones en español e inglés), Sale el sol y Rabiosa además de una remezcla del himno mundialista Waka Waka (Esto es África) – fue en el el proyecto musical que trajo a Shakira por última vez a Uruguay. El 6 de marzo del 2011, una vez más en el Conrad, en un show que se desarrolló en el estacionamiento del hotel.

La crónica de El Observador señala que Shakira se hizo esperar casi una hora y destaca que entre los asistentes "estaban los abonados VIP de siempre Valeria Mazza y Roberto Giordano, y algún ex presidente como Luis Alberto Lacalle" y que alguien llegó a tocar timbre en los edificios cercanos al hotel para pedir a préstamo un balcón para ver el show, a cambio de US$ 100.

En la discografía de la cantante le siguen dos álbumes que marcaron, quizás, el mayor alejamiento de la cantante a esa posición de vanguardia y osadía musical, y que fueron marcados por su relación con el futbolista Gerard Piqué: Shakira, el primer álbum homónimo de la cantante en el que vuelve a ejercer de productora con temas como Can't remember to forget you con Rihanna o Lalala, y El dorado. Musicalmente, el álbum es una mezcla de pop latino y reggaetón, con influencias de bachata, vallenato y pop electrónico y colaboraciones musicales con Maluma, Nicky Jam, Magic!, Carlos Vives, Prince Royce y Black M.

Embed - Shakira - Can't Remember to Forget You (Official Video) ft. Rihanna

Siete años después de su última gira Shakira preparaba el Dorado Tour, una gira internacional que incluía destinos en mercados como Asia y Europa, cuando sus cuerdas vocales pusieron todo en duda. “Cuando no sabía si iba poder volver a cantar fue el momento más negro de mi vida. Mi voz es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad. Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas: se pierde la juventud, se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van en tu vida. Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer”, dijo en una entrevista en Imagen Noticias en 2019. Y aunque la gira se concreto, no llegó a esta parte del mundo.

Esa había sido, hasta este año, la última vez que sus fanáticos la vieron en un escenario. Para entonces la artista pop había puesto en pausa su actividad en los escenarios con apariciones puntuales en eventos internacionales como ceremonias del Mundial de Fútbol o una actuación conjunta con Jennifer López en el Superbowl.

Shakira ya no llora, factura

Las mujeres ya no lloran

Internet. 2022. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. El comunicado es escueto pero no deja dudas: Shakira se separaba de Gerard Piqué. No sería una sorpresa que un desamor impulsara, nuevamente, canciones.

Las mujeres ya no lloran, el disco que Shakira lanzó mientras enfrentaba a cargos de evasión fiscal en un prolongado juicio en el que se debatía si de 2012 a 2014 había vivido principalmente en España y convivía con la polémica de una separación a causa de una infidelidad de su expareja, se volvió un éxito sin esfuerzos. El regreso de la colombiana impulsada por el despecho era esperado por su público.

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colaboración de la colombiana con el productor argentino Bizarrap, se convirtió en el tema del que todos hablaban de un día al otro. La canción formó parte de una serie de sencillos que hacían referencia directa a la ruptura con sarcasmo, arrepentimiento, rabia y la promesa de la reconstrucción: Te felicito, Monotonía, Acróstico y TQG, la colaboración con otra colombiana que vivió una separación mediática, Karol G.

Embed - SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53/66

"Casi sentía que la gente podía ver a través de mi pecho, ver lo que había detrás. Pero con cada canción que escribía, me reconstruía a mí misma. Fue como recomponer mis huesos. Por eso me decidí por este título, Las mujeres ya no lloran. El llanto en sí siempre será un mecanismo de supervivencia para los seres humanos. Es una parte importante de la vida. Y siento que las mujeres de hoy no necesitamos que nos digan cómo tenemos que curarnos, cómo tenemos que lamer nuestras heridas. Somos nosotras quienes tenemos que seguir adelante y preservar nuestra especie, preservar la supervivencia de nuestra descendencia, de las lobas que somos", contó Shakira en una entrevista a The New York Times.

Shakira se volcó completa y honestamente en un disco en el que vuelve a mezclar géneros y tendencias como el electropop, el trap, la bachata y la música regional mexicana con invitados como Cardi B, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, Tiësto y las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha.

Y si La Loba de la década de 2010 demostraba su cara más salvaje, individual y personal, Shakira retoma el arquetipo licántropo y se coloca al frente una manada de mujeres que supieron "lamerse las heridas".

"La loba está en todas partes en este disco. La loba es lo que me ayudó a reconstruirme. Tuve mi época en la que le aullaba a la Luna, me lamía las heridas. Y conecté con esa mujer primitiva que llevo dentro, para simplemente cantar y bailar su dolor, para exorcizarlo. Creo que las mujeres tenemos una fuerza y una intuición especial, un instinto natural de supervivencia. Cuando realmente queremos sobrevivir a una situación, solo tenemos que encontrar ese ser dentro de nosotras, para proteger a la manada", dijo en aquella entrevista.

Shakira hace el camino de la redención. Desde la destrucción hasta la reconstrucción y los dólares con su rostro llueven al final del proceso de "sanación". Y el resultado es incomparable. Las mujeres ya no lloran, el tour que trae a Shakira de regreso esta semana, es la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer y la segunda gira latina más taquillera en general, después de la gira 2023-24 de Luis Miguel.

Según informó Billboard Boxscore, las primeras 64 fechas de la gira producida por Live Nation –de un total de 82– recaudaron 327,4 millones de dólares con la venta de 2,5 millones de entradas. Y así reaccionó al ser premiada en el backstage del show en Cali, Colombia: “Nunca pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría cada estadio. Es increíble y motivador al mismo tiempo, siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque han pasado 30 años”.