La noticia que sorprendió a Shakira en la previa de sus shows en Uruguay: la famosa chacra donde se queda está en malas condiciones
Es que la chacra de 5 hectáreas, con capaciadad de hospedar a 14 personas ó mas y que fue hogar de la artista durante su relación con Antonio de la Rúa, muestra en la actualidad un notorio estado de abandono.
2 de diciembre 2025 - 13:17hs
Uruguay palpita las dos fechas que brindará Shakira el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre en el Estadio Centenario, sin embargo, medios argentinos aseguraron que el arribo de la colombiana a la finca La Colorada en la zona de José Ignacio no fue del todo grato.
Según fuentes cercanas consultadas por el programa A la Tarde (América) hace al menos seis años que el desarrollo no recibe mantenimiento significativo, salvo algunos retoques menores en el estudio personal de la colombiana.
"Durante una reciente visita a Uruguay, Shakira se encontró con problemas como humedad, suciedad y hasta un tanque de agua roto. Testigos aseguran que 'cuando movieron un mueble en el estudio cayó pared descascarada' y que la artista quedó sorprendida por el deterioro", detallaron desde el magazine argentino.
¿Cómo es La Colorada, la lujosa finca donde se hospeda Shakira?
La famosa chacra marítima que fue hogar de Shakira y Antonio de la Rúa en Uruguay en su relación de más de una década y que tras la separación, quedó del lado del argentino, cuenta con 50000 m² y 2 casas con un total de 7 dormitorios, todos en suite. Además, un espacio independiente como dependencia y lavadero, y se destaca dentro del perímetro su solarium.
En 2001, la colombiana describió al sitio como “un lugar idílico y muy romántico”, donde encontraba inspiración y una profunda conexión con su mundo interior.
Tras aterrizar en Montevideo, Shakira se trasladó a la finca para centrarse en su descanso antes de sus próximos conciertos en el Estadio Centenario, programados para los días 3 y 4 de diciembre en el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.