Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

La noticia que sorprendió a Shakira en la previa de sus shows en Uruguay: la famosa chacra donde se queda está en malas condiciones

Es que la chacra de 5 hectáreas, con capaciadad de hospedar a 14 personas ó mas y que fue hogar de la artista durante su relación con Antonio de la Rúa, muestra en la actualidad un notorio estado de abandono.

2 de diciembre 2025 - 13:17hs
SHAKIRA EN URUGUAY

Uruguay palpita las dos fechas que brindará Shakira el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre en el Estadio Centenario, sin embargo, medios argentinos aseguraron que el arribo de la colombiana a la finca La Colorada en la zona de José Ignacio no fue del todo grato.

Es que la chacra de 5 hectáreas, con capaciadad de hospedar a 14 personas ó mas y que fue hogar de la artista durante su relación con Antonio de la Rúa, muestra en la actualidad un notorio estado de abandono.

Embed

Según fuentes cercanas consultadas por el programa A la Tarde (América) hace al menos seis años que el desarrollo no recibe mantenimiento significativo, salvo algunos retoques menores en el estudio personal de la colombiana.

Más noticias
Meri Deal abrirá los shows de Shakira en el Estadio Centenario
MÚSICA

La emotiva reacción de Meri Deal tras enterarse que abrirá los shows de Shakira en el Centenario: "Desde los 6 años fue mi referente"

Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran
TE AVISO, TE ANUNCIO

Escuela del Estadio Centenario cerrará dos días por show de Shakira: alumnos tendrán clase virtual y retirarán viandas

"Durante una reciente visita a Uruguay, Shakira se encontró con problemas como humedad, suciedad y hasta un tanque de agua roto. Testigos aseguran que 'cuando movieron un mueble en el estudio cayó pared descascarada' y que la artista quedó sorprendida por el deterioro", detallaron desde el magazine argentino.

¿Cómo es La Colorada, la lujosa finca donde se hospeda Shakira?

Chacra La Colorada
Chacra La Colorada

Chacra La Colorada

La famosa chacra marítima que fue hogar de Shakira y Antonio de la Rúa en Uruguay en su relación de más de una década y que tras la separación, quedó del lado del argentino, cuenta con 50000 m² y 2 casas con un total de 7 dormitorios, todos en suite. Además, un espacio independiente como dependencia y lavadero, y se destaca dentro del perímetro su solarium.

Chacra La Colorada
Chacra La Colorada

Chacra La Colorada

En 2001, la colombiana describió al sitio como “un lugar idílico y muy romántico”, donde encontraba inspiración y una profunda conexión con su mundo interior.

Tras aterrizar en Montevideo, Shakira se trasladó a la finca para centrarse en su descanso antes de sus próximos conciertos en el Estadio Centenario, programados para los días 3 y 4 de diciembre en el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

Temas:

shakira Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos