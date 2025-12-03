Dólar
/ Cultura y Espectáculos / SHAKIRA EN URUGUAY

¿Qué canciones cantará Shakira en el Centenario? Estas son las que formaron parte de sus últimos shows

La cantante colombiana ha mantenido incambiado su setlist en los últimos shows, aunque podría haber alguna sorpresa para el público uruguayo

3 de diciembre 2025 - 12:03hs
Shakira está de gira por Estados Unidos con su &quot;Las mujeres ya no lloran World Tour&quot;.
Shakira está de gira por Estados Unidos con su "Las mujeres ya no lloran World Tour". Getty Images Entertainment

El antecedente más inmediato a su show en Montevideo fue el que dio en Asunción, en Paraguay, el pasado 29 de noviembre, y allí la colombiana repartió canciones de sus discos Las mujeres ya no lloran, ¿Dónde están los ladrones?, Fijación Oral, Pies Descalzos, Servicio de Lavandería, Sale el sol y La loba.

En ese escenario el show comenzó con las canciones La fuerte, GIRL LIKE ME —un cover de la banda estadounidense Black Eyes Peas—, un medley de Las de la intuición y Estoy aquí, y luego otro medley con Empire e Inevitable.

Embed - Shakira - Las de la Intuición (Official HD Video)

Luego siguió con Te felicito, TQG, Don't Bother, Acróstico, otro medley de Copa vacía, La bicicleta y La tortura, seguido por una sección más "bailable" con temas como Hips don't lie, Chantaje, Monotonía y Soltera.

Esa parte del show cierra con Si te vas, una de sus canciones clásicas del disco ¿Dónde están los ladrones?.

Embed - Shakira - Si Te Vas (Official Audio)

Esa canción, además, abre la puerta a un período temprano de su obra, y allí aparecen temas como Ojos así, Pies descalzos, sueños blancos, Antología, Días de enero.

El cierre antes del bis es con dos hits globales: Suerte (Whenever, whenever) y Waka Waka. Luego de la vuelta, la colombiana cerró en Paraguay con Loba y BZRP Music Sessions #53, mejor conocida como Las mujeres no lloran.

En general, el repertorio de los shows se ha mantenido bastante incambiado, lo que podría indicar que Montevideo no será la excepción. Sin embargo, la distancia con su última visita, así como alguna pista que la propia cantante ha dejado en sus redes, podría marcar que algún cambio en el horizonte.

El viernes, más de cien mil uruguayos podrán decir si fue así o no.

