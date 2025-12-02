Dólar
/ Nacional / TRÁNSITO

Intendencia de Montevideo informó por cortes de tránsito en Montevideo por shows de Shakira en el Centenario

Las afectaciones en el tránsito tendrán lugar desde las 16:30 horas de este martes, con "cortes por zona de exclusión"

2 de diciembre 2025 - 13:29hs
Intendencia de Montevideo informó por cortes de tránsito

Intendencia de Montevideo informó por cortes de tránsito

Kevin Mazur / Getty Images

Las afectaciones en el tránsito tendrán lugar desde las 16:30 horas de este martes, con "cortes por zona de exclusión" en la senda de Ricaldoni, junto al Parque Batlle, desde Av. Italia hasta Soca, informó la comuna en un boletín de la división de Movilidad al que tuvo acceso El Observador.

Además, se espera un corte en Av. Benzano, sobre el acceso a la Av. Merola en la fuente luminosa.

El miércoles habrá nuevas afectaciones desde las 11:00 horas, con cortes en Av. Alfredo Navarro, Av. Cataluña y la senda Ricaldoni (exterior del Parque Batlle) desde calle Vidal y Fuentes hacia Av. Italia.

Culminanda la primera fecha del espectáculo, que se desarrollará a las 21:00 horas, habilitarán AV. Alfredo Navarro y senda Ricaldoni, desde Av. Ramón Anador hacia Av. Italia.

El jueves, también a las 11:00 horas, vuelve a cortar Alfredo Navarro y Ricaldoni y "se vuelve a implementar la zona de exclusión total".

El Estadio Centenario abrirá sus puertas al público a partir de las 17 horas, ambos días. Meri Deal, la cantante uruguaya que abrirá los shows, comenzará a tocar a las 20 horas. Shakira saldrá al escenario a las 21 horas.

Según la productora, quienes asistan al show podrán entrar bolsos, riñoneras y mochilas chicas, botellas de agua de hasta 600 ml, celulares, tapones de oído, pilots con capucha, largavistas, cámaras pequeñas, maquillaje, medicamentos bajo receta médica, chicles, baterías recargables, termo y mate, sombreros y productos femeninos.

Quedarán prohibidos los siguientes objetos: armas, fuegos artificiales, puntero láser, álbum o similar, bandera con palos, cualquier sustancia inflamable, comidas o bebidas, luces brillantes, mochilas grandes, sillas, bicicletas, patinetas o similares, drones, pistolas de agua, instrumentos musicales, bocinas de aire comprimido, lapiceras o pintura de lata, publicidad, cadenas largas o con picos, pelotas, peluches, bebidas alcohólicas y/o energéticas, coolers, animales salvo perros de servicio, computadoras, cualquier tipo de drogas, cámaras profesionales y equipos.

Intendencia de Montevideo cortes de tránsito Montevideo shakira Estadio Centenario

