Intendencia de Montevideo informó por cortes de tránsito en Montevideo por shows de Shakira en el Centenario

En la previa de los shows de Shakira en el Estado Centenario , la Intendencia de Montevideo (IM) informó que desde este martes y mientras se desarrollen los espectáculos habrá cortes de tránsito por zona de exclusión en Montevideo .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las afectaciones en el tránsito tendrán lugar desde las 16:30 horas de este martes, con "cortes por zona de exclusión" en la senda de Ricaldoni, junto al Parque Batlle, desde Av. Italia hasta Soca, informó la comuna en un boletín de la división de Movilidad al que tuvo acceso El Observador.

Además, se espera un corte en Av. Benzano, sobre el acceso a la Av. Merola en la fuente luminosa .

SHAKIRA EN URUGUAY Shakira ya tiene telonera para sus shows en Uruguay: se confirmó quien abrirá los dos días en el Estadio Centenario

SHAKIRA EN URUGUAY "Shakira es la nueva reina de los bajitos": una tormenta imparable, 14 mil personas y 16 canciones marcaron el show de la colombiana en el Uruguay del 2000

El miércoles habrá nuevas afectaciones desde las 11:00 horas, con cortes en Av. Alfredo Navarro, Av. Cataluña y la senda Ricaldoni (exterior del Parque Batlle) desde calle Vidal y Fuentes hacia Av. Italia .

Culminanda la primera fecha del espectáculo, que se desarrollará a las 21:00 horas, habilitarán AV. Alfredo Navarro y senda Ricaldoni, desde Av. Ramón Anador hacia Av. Italia.

El jueves, también a las 11:00 horas, vuelve a cortar Alfredo Navarro y Ricaldoni y "se vuelve a implementar la zona de exclusión total".

El Estadio Centenario abrirá sus puertas al público a partir de las 17 horas, ambos días. Meri Deal, la cantante uruguaya que abrirá los shows, comenzará a tocar a las 20 horas. Shakira saldrá al escenario a las 21 horas.

Según la productora, quienes asistan al show podrán entrar bolsos, riñoneras y mochilas chicas, botellas de agua de hasta 600 ml, celulares, tapones de oído, pilots con capucha, largavistas, cámaras pequeñas, maquillaje, medicamentos bajo receta médica, chicles, baterías recargables, termo y mate, sombreros y productos femeninos.

Quedarán prohibidos los siguientes objetos: armas, fuegos artificiales, puntero láser, álbum o similar, bandera con palos, cualquier sustancia inflamable, comidas o bebidas, luces brillantes, mochilas grandes, sillas, bicicletas, patinetas o similares, drones, pistolas de agua, instrumentos musicales, bocinas de aire comprimido, lapiceras o pintura de lata, publicidad, cadenas largas o con picos, pelotas, peluches, bebidas alcohólicas y/o energéticas, coolers, animales salvo perros de servicio, computadoras, cualquier tipo de drogas, cámaras profesionales y equipos.