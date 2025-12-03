Dólar
/ Nacional / SHOW

Shakira en Uruguay: a horas del primer show, se incendiaron transformadores ubicados junto al escenario

Bomberos informó que no hubo lesionados y que el incidente "no afecta nada al espectáculo" de esta noche

3 de diciembre 2025 - 10:30hs
Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran

Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran

Kevin Mazur para Getty Image

Este miércoles en la madrugada se registró un incendio en los transformadores de energía ubicados junto al escenario que está montado en el Estadio Centenario para los shows de Shakira. La artista colombiana se presentará este miércoles y jueves.

Según informó en primera instancia radio Carve y confirmaron desde Bomberos a El Observador, el hecho ocurrió sobre la 01:15 horas.

Dos cajas de un metro por 80 centímetros que se encargan de la distribución eléctrica para iluminar el escenario tomaron fuego.

Shakira y una manada oriental: tres generaciones de fanáticas cuentan cómo viven su regreso a Uruguay
SHAKIRA EN URUGUAY

Shakira y una manada oriental: tres generaciones de fanáticas cuentan cómo viven su regreso a Uruguay

Shakira en el Centenario: a qué hora se abren las puertas, qué podés llevar y qué no, y todo lo que tenés que saber
EL SHOW DEL AÑO

Shakira en el Centenario: a qué hora se abren las puertas, qué podés llevar y qué no, y todo lo que tenés que saber

Los trabajadores de la productora que estaban en el lugar intentaron apagar las llamas con los extintores, pero solo lograron aplacarlo "un poco". Por esto, llegó Bomberos al lugar y "apagó rápidamente las cajas que estaban cercanas al escenario".

"No hubo lesionados y esto no afecta nada al espectáculo", aclararon desde Bomberos.

El show de esta noche comenzará a las 21:00. La cantante se presenta en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran.

El Estadio Centenario abrirá sus puertas al público a partir de las 17 horas, ambos días. Meri Deal, la cantante uruguaya que abrirá los shows, comenzará a tocar a las 20 horas.

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Ana Matyszczyk
TELEVISIÓN

Ana Matyszczyk contó las razones por las que se fue de Desayunos Informales: "Queda un amplio camino por recorrer"

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos
MUNDIAL 2026

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

El Nacional 2026 que se viene: Ignacio Suárez a préstamo, Kike Olivera y César Araújo son opciones, un equipo de 27 años de promedio y la pretemporada en Montevideo

