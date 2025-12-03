Shakira en Uruguay: a horas del primer show, se incendiaron transformadores ubicados junto al escenario

Este miércoles en la madrugada se registró un incendio en los transformadores de energía ubicados junto al escenario que está montado en el Estadio Centenario para los shows de Shakira. La artista colombiana se presentará este miércoles y jueves.
Según informó en primera instancia radio Carve y confirmaron desde Bomberos a El Observador, el hecho ocurrió sobre la 01:15 horas.
Dos cajas de un metro por 80 centímetros que se encargan de la distribución eléctrica para iluminar el escenario tomaron fuego.
Los trabajadores de la productora que estaban en el lugar intentaron apagar las llamas con los extintores, pero solo lograron aplacarlo "un poco". Por esto, llegó Bomberos al lugar y "apagó rápidamente las cajas que estaban cercanas al escenario".
"No hubo lesionados y esto no afecta nada al espectáculo", aclararon desde Bomberos.
El show de esta noche comenzará a las 21:00. La cantante se presenta en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran.
El Estadio Centenario abrirá sus puertas al público a partir de las 17 horas, ambos días. Meri Deal, la cantante uruguaya que abrirá los shows, comenzará a tocar a las 20 horas.