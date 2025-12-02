Industria tecnológica en Uruguay facturó más de US$ 3.681 millones en 2024: se desaceleró su crecimiento

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) informó que la facturación del sector llegó a US$ 3.681 millones , con un aumento del 9% frente al año previo, según la encuesta anual divulgada este martes.

La entidad, que analizó a 271 empresas socias, señaló que esta cifra equivale al 4,5% del PIB , consolidando el peso del sector en la economía nacional.

La CUTI destacó que “ el ritmo es menor al de años anteriores ”, recordando que en 2023 el incremento había sido “ 19% respecto al 2022 ”.

El informe precisó que el 63% de la facturación provino del mercado internacional , sumando exportaciones y ventas de filiales. Ese componente generó US$ 2.323 millones , con un crecimiento interanual del 7%, según los datos divulgados. Las ventas en Uruguay totalizaron US$ 1.358 millones , con una suba del 12% respecto al año anterior.

El estudio indicó que los segmentos más dinámicos fueron software para industrias específicas, que creció 49%, y aplicaciones funcionales, con 31%.

La cámara vinculó estos incrementos a la expansión de la transformación digital en servicios financieros, agroindustria y comercio.

El informe enmarcó este desempeño en un escenario de ajustes del mercado internacional, que explican la menor velocidad de crecimiento. Según la CUTI, el sector atraviesa “múltiples desafíos de mercado”, reflejados en la desaceleración observada en 2024.

Empleo y talento en la industria TI

La CUTI registró cerca de 20.500 personas ocupadas, mostrando un leve aumento respecto al año previo. El estudio indicó que la estabilidad laboral confirma una expansión gradual en la demanda de talento del sector TI.

Para sostener la tendencia, la cámara destacó la importancia de fortalecer la formación y la atracción de personal calificado. Según la encuesta, el gasto promedio en capacitación fue de US$ 600 por empleado, destinado a diversas áreas técnicas y de gestión. Los cursos se enfocaron en idiomas, “especialmente inglés”, además de liderazgo y nuevas tecnologías.

Las empresas priorizaron contenidos vinculados a inteligencia artificial y ciberseguridad, considerados estratégicos para su actividad.

El informe mostró que la participación femenina se mantuvo en 33%, reflejando un estancamiento en el acceso de mujeres al sector, y se afirmó que la representación de mujeres sigue siendo baja en puestos técnicos, de gerencia y dirección.

La cámara subrayó la necesidad de desarrollar estrategias que impulsen su incorporación y crecimiento profesional.

El estudio sostuvo que estas acciones son relevantes para el desarrollo sostenible del talento en una industria en expansión.