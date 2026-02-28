Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

Santiago Homenchenko demostró una vez más que no falla y anotó un nuevo gol para Querétaro en México; mirá el video

El exvolante de Peñarol y de la selección uruguaya sub 20 mantiene un gran nivel en el fútbol azteca

28 de febrero 2026 - 11:31hs

Con un gol del uruguayo Santiago Homenchenko, Querétaro igualó 2-2 este viernes a la noche jugando como local en el Estadio La Corregidora ante Santos Laguna por la octava fecha del Torneo Clausura de México.

El exfutbolista de Peñarol y de la selección uruguaya sub 20, con la que fue campeón del mundo en el Mundial de Argentina 2023, sigue mostrando un gran nivel en su equipo.

El encuentro se hizo trabado por momentos y a los locales se les complicó llegar al arco rival.

El gol de Homenchenko

Santiago Homenchenko fue quien puso el transitorio 2-1 en el marcador a favor de Querétaro.

Sucedió a los 29 minutos luego de un penal que muy bien ejecutó con su zurda a la punta derecha del arco del golero, quien se tiró hacia el otro lado.

No obstante, Santos Laguna fue por el empate y lo consiguió en el séptimo minuto de adición de la primera parte.

Así, de esa manera, ambos equipos igualaron 2-2 y Homenchenko disputó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla, más allá de lo cual, fue de los mejores de su equipo según informa la prensa mexicana.

