Tragedia en Punta del Este: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la playa de Los Dedos

Un hombre murió de un paro cardiorrespiratorio este miércoles en el parador Los Dedos de Playa Brava, en Punta del Este , pese al sostenido operativo de reanimación llevado a cabo por el equipo de guardavidas de la Intendencia de Maldonado y personal de una emergencia médica , confirmó El Observador con el supervisor de Guardavidas de la comuna fernandina, Marcelo Simoncelli .

El hecho, divulgado en primera instancia por el medio local Cadena del Mar, ocurrió esta mañana cuando la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, llegó al balneario en bicicleta. Al dejarla junto al murete de acceso, cerca de la entrada de madera para motos de agua, sufrió un paro cardíaco repentino . No estaba en contacto con el agua ni sobre la arena, sino en una zona techada del parador.

Según el supervisor de Guardavidas de la Intendencia de Maldonado, Marcelo Simoncelli, la víctima no se encontraba en la playa sino en la vereda. Sin embargo, "lo vio uno de los guardavidas y acudió a brindar los primeros auxilios", explicó.

De inmediato, los guardavidas presentes comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) , que se prolongaron durante más de 50 minutos sin interrupción. Dado el esfuerzo físico requerido, los efectivos debieron turnarse entre sí para mantener la calidad del masaje cardíaco.

Durante el operativo, se utilizó un Desfibrilador Externo Automático (DEA), con el que se realizaron al menos 13 descargas eléctricas, tal como confirmó Pablo Techera, supervisor del equipo de guardavidas de Maldonado, en diálogo con el consignado medio.

“Hicimos todo lo humanamente posible. Trabajamos en forma coordinada, rotando turnos para no perder eficacia. Lamentablemente, la persona no respondió”, detalló Techera.

Según observaciones médicas en el lugar, el hombre era paciente cardíaco conocido: presentaba cicatrices típicas de cirugías previas y, además, portaba marcapasos, lo que podría haber influido en la respuesta al tratamiento.