/ Nacional / MALDONADO

VIDEOS | Así fue la presentación de Carlos Vives en el casamiento millonario de Punta del Este, ¿cuánto cobro?

La boda entre Ricardo Squef y Giuliana Tenace, ambos de origen paraguayo, revolucionó la ciudad balnearia. El evento demandó una logística para alrededor de 800 invitados que arribaron al país desde el jueves en más de 15 vuelos privados.

29 de noviembre 2025 - 17:35hs
CASAMIENTO MILLONARIO EN PUNTA DEL ESTE

En lo que fue la noche central del casamiento millonario de tres días en Punta del Este, el cantante colombiano Carlos Vives se presentó el sábado en la residencia "La Dalmacia".

El evento demandó una logística para alrededor de 800 invitados que arribaron al país desde el jueves en más de 15 vuelos privados.

image

¿Cómo fue la presentación de Carlos Vives en el casamiento millonario de Punta del Este?

La actuación de Carlos Vives en el casamiento millonario de Punta del Este tuvo lugar el sábado, con posterioridad a la celebración de la ceremonia religiosa que se llevó a cabo el viernes en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria.

El evento generó una importante expectativa y movilizó a residentes y visitantes del balneario, lo que demandó la activación de un megaoperativo de seguridad privada y organismos estatales.

image
Fuente: FM GENTE



Personal de tránsito cortó las calles cercanas a la parroquia. Según estimaciones recopiladas por el portal local FM GENTE, poco más de 200 personas se ubicaron en los alrededores del templo para observar los preparativos y la llegada de los novios.

A las 17:43 arribó Giuliana Tenace en un automóvil clásico Porsche con matrícula paraguaya AAES 382, adornado con flores. Minutos antes había llegado Ricardo Squef Vierci acompañado por familiares.

Embed

Los organizadores alquilaron tres manzanas completas con chalets y villas de alto nivel para alojar a invitados y staff. También se contrataron 43 camionetas con requerimientos específicos para su movilidad durante el evento.

PRESENTACIÓN DE CARLOS VIVES EN EL CASAMIENTO MILLONARIO DE PUNTA DEL ESTE

Ya adentrada la noche y en la inmensidad de carpa apostada en la residencia “La Dalmacia”, en Parada 10 de la Brava, el cantante colombiano brindó su show. De acuerdo a la información brindada por Forbes Uruguay, el caché para su presencia superó el millón de dólares.

"El artista llegó con su staff completo, en una operación logística similar a la de una gira internacional, con técnicos, músicos y equipamiento propio", amplió la publicación.

