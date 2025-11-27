Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  18°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

Casamiento millonario en Punta del Este, con show de Carlos Vives y más de 15 vuelos privados: ¿quiénes son los jóvenes paraguayos que protagonizarán la megaboda?

El evento de desarrollará este fin de semana y contemplará el despliegue de 43 camionetas de alta gama, muchas con blindaje y tecnología de conectividad de última generación.

27 de noviembre 2025 - 13:02hs
millonarios paraguayos en Punta del Este

La ciudad de Punta del Este será escenario el próximo fin de semana de una megaboda millonaria entre dos jóvenes paraguayos.

Se trata de Ricardo Squef y Giuliana Tenace, de entre 22 y 25 años, quienes celebrarán su unión bajo las miradas de más de 800 invitados que llegarán en vuelos chárter.

image
Giuliana Tenace

Giuliana Tenace

Vinculada a históricos abogados de Asunción, la novia, de apellidos Tenace-Caballero, hace diez años llevo a cabo el festejo de su cumpleaños de 15.

Más noticias
drones, vehiculos blindados y armas: asi es el imponente anillo de seguridad del casamiento de millonarios en punta del este
MALDONADO

Drones, vehículos blindados y armas: así es el imponente anillo de seguridad del casamiento de millonarios en Punta del Este

Shakira
MÚSICA

Shakira ya está en Uruguay: la cantante está en José Ignacio mientras prepara su shows en Montevideo

Ricardo Squef Vierci, nieto de Antonio Vierci el hombre más rico del Paraguay, por su parte, está relacionado con la multinacional Grupo Vierci, que invierte en diferentes sectores de la economía a nivel mundial. Hoy cuentan con empresas en Uruguay, Brasil, Panamá, Bolivia, Chile, Perú, Estados Unidos, España y Portugal.

image
Antonio Vierci

Antonio Vierci

¿Cómo será el casamiento millonario en Punta del Este?

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en la zona del faro de Punta del Este, a las 17 horas, donde un grupo de técnicos y operarios iniciaron con los trabajos de puesta a punto y decoración.

Según repasó FM GENTE, la logística para la megaboda que tendrá más de 800 invitados, ya se puede palpar en la península y alrededores: el despliegue en la residencia "La Dalmacia" de parada 10 de la brava (donde se hará la fiesta), se ajustan los detalles de la gigantesca carpa que oficiará de escenario, con una gran pantalla, y cuya instalación lleva más de 30 días de labor.

image

La decoración estará a cargo de una empresa paraguaya. Como novedad un equipo de la firma (integrada por técnicos, fotógrafos y filmmaker y que se aloja en un hotel de parada 4 de la Mansa), desde hace algunos días viene realizando la preproducción del acontecimiento.

Se espera en las próximas horas el arribo de un chárter de la aerolínea Paranair y también varios vuelos privados para el traslado de invitados especiales, como expresidentes, familiares de los novios, empresarios, incluso personal de servicio, de cocina, organización, seguridad, técnica y coordinación.

Respecto al menú, aun se mantiene en secreto, aunque se sabe que tendrá varios pasos, además de un especial destaque a la cocina tradicional y muchas sorpresas a cargo del equipo internacional de estrella Michelín.

Un tema aparte será la animación y los shows contratados de nivel internacional, donde aparece como primera figura Carlos Vives, al cual la pareja habría pagado un monto que se estima en torno al millón de dólares.

Los detalles más impactantes del casamiento millonario en Punta del Este

  • Carlos Vives será la estrella musical del evento principal, con un caché estimado de un millón de dólares. El artista colombiano llegará con su staff completo, en una operación de logística similar a la de una gira internacional.
  • La cocina estará a cargo de un equipo de 47 personas, entre ellos chefs con experiencia en restaurantes Michelin. Toda la gastronomía será importada desde Paraguay, sin participación de proveedores locales.
  • Más de 15 vuelos privados y comerciales, incluyendo aviones de carga, transportan a los invitados y al equipo organizador desde múltiples destinos.
  • 50 asistentes personales (“hadas”) atenderán de forma exclusiva a los invitados.
  • Se desplegarán 43 camionetas de alta gama, muchas con blindaje y tecnología de conectividad de última generación.
  • La seguridad será férrea, con inhibidores de señal, zonas cerradas al público y custodia privada armada, además del trabajo conjunto con agencias de seguridad uruguayas.
Temas:

Punta del Este Carlos Vives

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama
PATRULLAS OCEÁNICAS

Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama

Imagen de una cárcel de El Salvador. Archivo
SEGURIDAD

Ministro del Interior aseguró que es "lógica" la "preocupación" de Orsi por el modelo de Bukele en El Salvador

Judíos, sabemos lo que hicieron: dos adolescentes fueron perseguidos hasta su casa y amenazados con ser golpeados con baldosas
DENUNCIA PENAL

"Judíos, sabemos lo que hicieron": dos adolescentes fueron perseguidos hasta su casa y amenazados con ser golpeados con baldosas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos