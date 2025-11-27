Casamiento millonario en Punta del Este, con show de Carlos Vives y más de 15 vuelos privados: ¿quiénes son los jóvenes paraguayos que protagonizarán la megaboda?

La ciudad de Punta del Este será escenario el próximo fin de semana de una megaboda millonaria entre dos jóvenes paraguayos.

Se trata de Ricardo Squef y Giuliana Tenace , de entre 22 y 25 años , quienes celebrarán su unión bajo las miradas de más de 800 invitados que llegarán en vuelos chárter.

Vinculada a históricos abogados de Asunción , la novia, de apellidos Tenace-Caballero , hace diez años llevo a cabo el festejo de su cumpleaños de 15.

Ricardo Squef Vierci , nieto de Antonio Vierci el hombre más rico del Paraguay , por su parte, está relacionado con la multinacional Grupo Vierci, que invierte en diferentes sectores de la economía a nivel mundial. Hoy cuentan con empresas en Uruguay, Brasil, Panamá, Bolivia, Chile, Perú, Estados Unidos, España y Portugal .

¿Cómo será el casamiento millonario en Punta del Este?

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en la zona del faro de Punta del Este, a las 17 horas, donde un grupo de técnicos y operarios iniciaron con los trabajos de puesta a punto y decoración.

Según repasó FM GENTE, la logística para la megaboda que tendrá más de 800 invitados, ya se puede palpar en la península y alrededores: el despliegue en la residencia "La Dalmacia" de parada 10 de la brava (donde se hará la fiesta), se ajustan los detalles de la gigantesca carpa que oficiará de escenario, con una gran pantalla, y cuya instalación lleva más de 30 días de labor.

La decoración estará a cargo de una empresa paraguaya. Como novedad un equipo de la firma (integrada por técnicos, fotógrafos y filmmaker y que se aloja en un hotel de parada 4 de la Mansa), desde hace algunos días viene realizando la preproducción del acontecimiento.

Se espera en las próximas horas el arribo de un chárter de la aerolínea Paranair y también varios vuelos privados para el traslado de invitados especiales, como expresidentes, familiares de los novios, empresarios, incluso personal de servicio, de cocina, organización, seguridad, técnica y coordinación.

Respecto al menú, aun se mantiene en secreto, aunque se sabe que tendrá varios pasos, además de un especial destaque a la cocina tradicional y muchas sorpresas a cargo del equipo internacional de estrella Michelín.

Un tema aparte será la animación y los shows contratados de nivel internacional, donde aparece como primera figura Carlos Vives, al cual la pareja habría pagado un monto que se estima en torno al millón de dólares.

Los detalles más impactantes del casamiento millonario en Punta del Este