El mensaje de Federico Valverde en medio de los rumores de crisis en el vestuario de Real Madrid: "Estamos más unidos que nunca"
El capitán de la selección y de Real Madrid, Federico Valverde, se refirió a la forma en que ve el vestuario del equipo merengue
27 de noviembre 2025 - 13:38hs
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
FOTO: EFE
El capitán de la selección uruguaya y de Real Madrid, Federico Valverde, salió este jueves al cruce de las versiones sobre los rumores de crisis en el vestuario que vive en el club merengue, dijo que están "más unidos que nunca" y elogió a su entrenador, Xavi Alonso: "Siempre ha estado a mi lado".
En la lista de contrarios aparecen "Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Endrick y Mendy", según el medio.
Valverde volvió a jugar este miércoles como volante luego de un buen tiempo sin hacerlo en Real Madrid, en el partido que le ganaron de visitante 4-3 a Olympiacos de Grecia por la fase de liga de la Champions League.
Tras el partido, el diario Marca destacó su actuación en el encuentro y escribió: "Primera parte: Pues está Valverde tirado a la derecha para actuar como interior, donde más ha brillado en el Madrid. Mide mal y comete una falta peligrosa a 10 metros del área blanca. Por kilómetros no va a ser. El uruguayo aparece en todos los centímetros de césped del campo. El repliegue de Valverde ha sido espectacular para ayudar a cortar la contra rival. Nota descanso: 7. Segunda parte: Intentando achicar agua... con el equipo que se ha desdibujado tras ponerse 2-4 en el marcador. Nota final: 7".
El mensaje de Federico Valverde tras los rumores de la crisis en el vestuario de Real Madrid
En medio de esas versiones, Valverde publicó este miércoles en Instagram:
"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca.
Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor.
En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyándo y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo.
No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca".