"Ebere tiene todo para ser una pieza clave": Sebastián Díaz, ex DT de Plaza, analizó las finales, la "personalidad" de Jadson Viera en Nacional y la "jerarquía" del Peñarol de Aguirre

Mientras está en una pausa en su carrera, analizando propuestas para continuar, el entrenador Sebastián Díaz , ex Plaza Colonia, analizó las finales de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol y también el momento de Christian Ebere , el delantero nigeriano al que dirigió en el club patablanca y que fue titular en los albos en la primera final en el Campeón del Siglo.

Desde Colonia, en donde trabajó 9 años en Plaza y donde hizo “de todo”, según contó, dirigiendo en formativas hasta llegar a Primera, Díaz charló con Referí sobre la definición del título.

“Todavía estoy en Colonia, creo que hasta el mes que viene y después vuelvo para Montevideo, de donde soy yo, para encargarme de lo que es el año que viene”, señaló el DT de 42 años, quien por primera vez está sin equipo, un período que está transitando “con tranquilidad y con confianza” porque “seguro alguna oportunidad va a salir para volver a trabajar”.

La presencia de Ebere como titular en Nacional en la primera final fue una sorpresa de Jadson Viera, ya que Nico López y Maxi Gómez eran los nombres cantados, pero esa decisión no lo sorprendió a Díaz .

El DT lo tuvo al nigeriano en sus dos ciclos en el club. El último fue en el primer semestre de este año, cuando al no tener lugar en el plantel, los tricolores lo cedieron a Plaza con la aclaración de que volvía para la segunda parte de la temporada.

Peñarol Plaza Colonia campeonato intermedio 2025/Christian Ebere Foto: Leonardo Carreño

Sobre esa vuelta a Colonia, Díaz consideró que al africano “se le hizo mucho más fácil porque era un lugar que conocía, había mucha gente que él conocía cuando había estado en su primer proceso”.

“Eso es importante para llegar de un nuevo club. No hablo de club como nuevo, pero sí un nuevo grupo, un nuevo grupo de jugadores que él iba a acompañar en este proceso para prepararse, jugar, dar lo mejor y volver a Nacional. Creo que fue más fácil por este conocimiento que él tenía del club y también el deseo de en su momento que él manifestó de volver y dar una mano, y bueno creo que ahí a él se le hizo mucho más sencillo”, agregó.

Sobre su titularidad en la primera final, dijo: “No me sorprende”. “Por suerte lo he tenido mucho tiempo, porque lo tuve en los dos procesos que él estuvo (en Plaza), y él para mí es un jugador que tiene muchas condiciones para rendir en este fútbol uruguayo, eso ya lo ha demostrado”.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Christian Eberé Foto: Leonardo Carreño

“Es un jugador con muy buenas características y creo que en este tipo de finales, él tiene todo para ser una pieza clave, como lo demostró en esas primeras acciones que tuvo la posibilidad de participar en los goles. Así que no me sorprende, la verdad que me pone muy contento por él. Se nota el deseo que tiene de hacer las cosas bien y eso está muy bueno”, agregó.

Las características de Ebere son conocidas, pero Díaz las repasó y coincidió que el tipo de partido que planteó Nacional de visitante en el estadio de Peñarol es ideal para el nigeriano. “Es un jugador muy explosivo, muy veloz, muy potente y es un jugador que con espacios lastima. Sinceramente en este tipo de finales, que muchas veces cuando el resultado es en contra o a favor, que los equipos exponen un poco más, es un jugador que con espacios puede llegar a lastimar mucho”, explicó.

Díaz también contó cómo es Ebere en el día a día, con su historia de superación al dejar su país en el continente africano para seguir su carrera como futbolista.

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC Foto: Dante Fernández / FocoUy

“Tuvo otras experiencias antes de llegar a Uruguay”, contó el entrenador. “En el día a día es un jugador muy alegre, es muy querido por todos. Es un jugador que entrena muy bien. Muchas veces hasta se enojaba cuando en algún momento lo sacabas para cuidarlo un poquito para que llegara mejor el fin de semana”.

Sobre su presente en Nacional, dijo que tampoco lo sorprendía. “Creo que podría haber tenido más oportunidades, pero no lo hablo criticando a los que no se las dieron, sino que todo lo que le pasó, lamentablemente, lo llevó a jugar un poco menos de lo que esperaba y creo que él tiene todo para ser un jugador que se pueda destacar en un club grande”.

La “personalidad” que impuso Jadson Viera en Nacional

Díaz también analizó los momentos de Nacional y Peñarol en las finales.

En los tricolores, se refirió a la llegada de Jadson Viera para los dos últimos partidos del Clausura y la definición, con un escaso margen de tiempo en el que se enfocó en obtener resultados, sin poder aún desarrollar su idea que mostró en Boston River.

20251109 Jadson Viera, Defensor Sporting, Nacional, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (4) Jadson Viera Foto: Dante Fernández/FocoUy

“Creo que más allá de lo que uno dispone en la cancha, en un tan corto tiempo creo que lo importante es el sentir o la personalidad o el espíritu que demuestra el equipo y ahí en ese punto creo que Nacional tal vez comenzó muy bien la primera final, presionando, intentando ganar de esos uno contra uno las divididas”, señaló.

“Me enfoco más ahí, después más allá de lo que lo considero que es un excelente trabajo en Boston River, creo que el tiempo en Nacional es corto para poder llegar a ver el 100% de lo que él sueña con este Nacional, pero creo que el impacto que tuvo su llegada y lo que ha demostrado el equipo en ese compromiso de sacar las cosas adelante, entiendo que es lo importante”, señaló.

La “jerarquía” de Peñarol

Con respecto a Peñarol, el equipo de Diego Aguirre, destacó que “ha demostrado mucha jerarquía en muchos momentos, en partidos que se le ha puesto muy difícil y ha tenido la posibilidad de, con mucho esfuerzo, con fútbol y con la jerarquía de sus jugadores, sacarlo adelante”.

20251102 Diego Aguirre Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (1) Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

En ese sentido, puso como ejemplo la primera final. “Venía todo de forma negativa y con mucho respeto a la camiseta, lo sacaron adelante”.

Consultado por Referí, Díaz recordó cuando con Plaza le ganó 1-0 a Peñarol por el Apertura en el Suppici. “Primero recuerdo la expulsión que me hicieron a mí, que eso ya no me lo olvido más”, dijo, entre risas.

20250317 Sebastián Díaz, técnico de Plaza Colonia, luego de ser expulsado ante Peñarol, siguió un buen rato el partido desde el túnel y no fue a la tribuna, como debería haber ido Sebastián Díaz, técnico de Plaza Colonia, luego de ser expulsado ante Peñarol, siguió un buen rato el partido desde el túnel y no fue a la tribuna, como debería haber ido

“En ese partido hicimos un partido muy correcto. Donde en el primer tiempo tal vez no superamos a Peñarol pero sí trabajamos muy fuerte en lo que es la parte defensiva y generando alguna chance en algún contraataque. En el segundo tiempo, ya con la desesperación de Peñarol, porque Peñarol en ese momento no atravesaba un buen momento, conseguimos mejores oportunidades y tuvimos la posibilidad en una pelota quieta de abrir el marcador y después quedarnos con ese partido, que la verdad que fue muy disfrutable”.

De cara a la final del domingo, señaló que va a ser “muy pareja”. “Los dos equipos tienen la posibilidad de ganar, porque son dos muy buenos equipos que cuentan con muy buenos jugadores. Va a ser una final de los detalles, los errores, el que haga menos seguramente tenga la posibilidad de quedarse con este torneo”.