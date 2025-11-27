Nacional: Emiliano Ancheta sufrió una lesión en la nariz a pocos días de la final con Peñarol y jugará con máscara

El lateral de Nacional Emiliano Ancheta sufrió una lesión en su nariz en los entrenamientos de este miércoles, a pocos días de la final con Peñarol de este domingo, que se disputará a las 16:30 en el Gran Parque Central.

El jugador sufrió un golpe en la zona de la cara durante la práctica del tricolor, según informó Sport 890 y confirmaron fuentes del club a Referí, y terminó con el tabique nasal lesionado.

A pesar de la lesión, Ancheta estará disponible para el clásico, ya que usará una máscara facial para disputar el partido.

El lateral derecho viene de jugar los últimos dos partidos de Nacional, 68 minutos ante Defensor Sporting y los 90 minutos de la primera final contra Peñarol, luego de sufrir una lesión muscular que lo dejó fuera de los dos anteriores encuentros del Torneo Clausura.

PEÑAROL ¿Qué Peñarol está más diezmado, el de 2025 o el de 2019? Mirá y compará cómo llegó y se debilitó en esas dos finales ante Nacional

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Vuelve Maxi Gómez, y Jadson Viera define la oncena de Nacional para la finalísima clásica del domingo ante Peñarol: ¿Ebere va al banco?

En total, Ancheta lleva disputados 31 partidos con Nacional este año, en los que convirtió un gol y repartió tres asistencias.

El golpe del lateral parece ser de momento la única situación sanitaria con la que llegará Nacional al clásico. Juan Cruz de los Santos está a la orden, luego de terminar el partido del pasado domingo con una sobrecarga, y Maximiliano Gómez está plenamente recuperado de la gripe que lo aquejó la semana pasada.

Con esto, el tricolor solo tiene en sanidad a Bruno Arady, que sufrió una fractura del cuello del pie en octubre.