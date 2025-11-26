Vuelve Maxi Gómez, y Jadson Viera define la oncena de Nacional para la finalísima clásica del domingo ante Peñarol: ¿Ebere va al banco?

Christian Ebere de Nacional ante Peñarol por la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El plantel de Nacional prepara en Los Céspedes la finalísima del domingo en el Gran Parque Central frente a Peñarol en la que decidirán el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 .

El partido comenzará a la hora 16.30, debe existir un ganador que se proclamará campeón en los 90 minutos, en el alargue de 30 minutos o en los penales, después del 2-2 en el primer encuentro que jugaron el domingo pasado en el Campeón del Siglo.

Las entradas están agotadas y se realizará la premiación después del encuentro solamente si Nacional es campeón. Si Peñarol consigue el bicampeonato el plantel aurinegro recibirá el lunes las medallas y las copas.

El entrenador Jadson Viera no tendrá a Lucas Villalba , quien recibió la quinta amarilla y automáticamente quedó suspendido para el último partido de la temporada. Además, al final del encuentro en el CDS le fue a protestar al árbitro Javier Burgos, quien le mostró la segunda amarilla y roja. La Comisión de Disciplina de la AUF le aplicó dos partidos de sanción .

El que regresa al equipo titular es Maximiliano Gómez, quien estuvo en el banco de suplentes el domingo e ingresó en el segundo tiempo.

El goleador estuvo engripado la semana pasada y solo entrenó un día con el plantel, previo al primer clásico.

Ahora bien, ¿con el regreso de Maxi Gómez sale del equipo Gonzalo Carneiro, el delantero que ingresó para ocupar su lugar? No. Jadson Viera está evaluando seriamente la posibilidad jugar con los dos delanteros y aprovechar el juego de la primera final, directo, con pelotas largas para vulnerar la defensa aurinegra.

En este escenario, corre riesgo la titularidad de Christian Ebere, porque Juan Cruz de los Santos será el puntero izquierdo el domingo.

Ebere fue la figura de Nacional el domingo, a pesar de su escasa participación en este semestre bajo la gestión de Pablo Peirano y de Jadson Viera, y aprovechó las circunstancias en que se desarrolló esa primera final.

El delantero nigeriano sorprendió con su velocidad a un Peñarol que salió a proponer.

Lo que ocurre de cara al próximo partido es que el domingo se presentará un juego diferente: con el equipo de Diego Aguirre recostado en su arco, condicionado por las bajas que sufre, y con la necesidad de Nacional, con un estadio que se hará sentir, de salir a buscar el partido pero sin descuidar el equilibrio en el mediocampo.

Ahora Jadson Viera debe resolver si quita a un futbolista del mediocampo para mantener a Ebere.

Lo que sabe el entrenador es que cada vez que Nacional jugó con tres volantes en esta temporada ante Peñarol le fue bien: ganó y fue campeón en enero o empató el pasado domingo de visitante; nunca perdió. Las derrotas llegaron cuando presentó un mediocampo con dos futbolistas.

El equipo que se empieza a perfilar para el domingo: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Christian Oliva; Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.