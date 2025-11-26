¿Cómo devolverá Nacional a Conmebol el préstamo de US$ 2 millones? Si no llega a cuartos de final de la Libertadores 2026, terminará de pagar en 2027 si avanza a copas
La Memoria y Balance de Nacional informa sobre el préstamo de US$ 2 millones que el club recibió de Conmebol el 4 de noviembre último y explicó la forma en que lo reintegrará
26 de noviembre 2025 - 15:43hs
Copa Libertadores
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
La Memoria y Balance 2024/2025 del Club Nacional de Football informa del préstamo de US$ 2 millones que recibió recientemente de parte de la Conmebol y también cómo será la forma de pago.
En el documento al que accedió Referí, y que cubre el período que va del 1° de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, se detalla el préstamo de Conmebol en los “hechos posteriores” a ese ciclo.
Eso se debe a que el préstamo fue el día 4 de noviembre.
“Con fecha 4 de noviembre de 2025 el Club Nacional de Football recibió un adelanto de pago por su participación en torneos continentales organizados por la Conmebol, por la suma de US$ 2.000.000”, dice el documento.
Luego, se indica la forma en que el club devolverá el dinero.
“El mismo será descontado con la retención del 30% de los ingresos del Club Nacional de Football por la participación en torneos continentales organizados por Conembol”, señala.
Para que la devolución de esos US$ 2 millones con la retención del 30% se haga efectiva, los albos debe recaudar US$ 6.600.000 en la próxima Libertadores.
Los tricolores, por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 ya tienen asegurados US$ 3 millones en ingresos, teniendo en cuenta los premios que pagó Conmebol en 2025.
En caso de avanzar a octavos, ganarán otros US$ 1.250.000. Mientras que si pasan a cuartos, el premio sumará US$ 1.700.000.
Sumando todos esos premios, Nacional llegaría a US$ 5.950.000, a lo que se debe agregar los US$ 330.000 que paga por mérito la Conmebol por cada partido ganado, por lo que, contando victorias para pasar la fase de grupos y octavos, llegaría a los US$ 6.600.000 y cubriría los US$ 2 millones del préstamo con el 30% de sus premios.
Pero, si Nacional no llega a cuartos de final en la Libertadores 2026, terminará de pagar el préstamo que le dio Conmebol en 2027 si los tricolores avanzan a alguna competencia.
Conmebol también reparte premios en semifinales de Copa Libertadores son de US$ 2.300.000, por ser vicecampeón US$ 7.000.000 y por ser campeón US$ 24.000.000.