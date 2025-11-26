Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

¿Cómo devolverá Nacional a Conmebol el préstamo de US$ 2 millones? Si no llega a cuartos de final de la Libertadores 2026, terminará de pagar en 2027 si avanza a copas

La Memoria y Balance de Nacional informa sobre el préstamo de US$ 2 millones que el club recibió de Conmebol el 4 de noviembre último y explicó la forma en que lo reintegrará

26 de noviembre 2025 - 15:43hs
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La Memoria y Balance 2024/2025 del Club Nacional de Football informa del préstamo de US$ 2 millones que recibió recientemente de parte de la Conmebol y también cómo será la forma de pago.

En el documento al que accedió Referí, y que cubre el período que va del 1° de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, se detalla el préstamo de Conmebol en los “hechos posteriores” a ese ciclo.

Eso se debe a que el préstamo fue el día 4 de noviembre.

Con fecha 4 de noviembre de 2025 el Club Nacional de Football recibió un adelanto de pago por su participación en torneos continentales organizados por la Conmebol, por la suma de US$ 2.000.000”, dice el documento.

Nacional 1988, la última
COPA LIBERTADORES

"Ni Flamengo ni Palmeiras": los títulos de Nacional son destacados en España en la previa de la final de la Copa Libertadores

Flavio Perchman y Ricardo Vairo
NACIONAL

Balance de Nacional en el primer año de Vairo y Perchman: ingresos por US$ 30 millones, transferencias por US$ 12 millones y recuperaron 6.400 socios

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Flavio Perchman.jpeg
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman

Luego, se indica la forma en que el club devolverá el dinero.

“El mismo será descontado con la retención del 30% de los ingresos del Club Nacional de Football por la participación en torneos continentales organizados por Conembol”, señala.

Para que la devolución de esos US$ 2 millones con la retención del 30% se haga efectiva, los albos debe recaudar US$ 6.600.000 en la próxima Libertadores.

Los tricolores, por disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 ya tienen asegurados US$ 3 millones en ingresos, teniendo en cuenta los premios que pagó Conmebol en 2025.

En caso de avanzar a octavos, ganarán otros US$ 1.250.000. Mientras que si pasan a cuartos, el premio sumará US$ 1.700.000.

Sumando todos esos premios, Nacional llegaría a US$ 5.950.000, a lo que se debe agregar los US$ 330.000 que paga por mérito la Conmebol por cada partido ganado, por lo que, contando victorias para pasar la fase de grupos y octavos, llegaría a los US$ 6.600.000 y cubriría los US$ 2 millones del préstamo con el 30% de sus premios.

Pero, si Nacional no llega a cuartos de final en la Libertadores 2026, terminará de pagar el préstamo que le dio Conmebol en 2027 si los tricolores avanzan a alguna competencia.

Conmebol también reparte premios en semifinales de Copa Libertadores son de US$ 2.300.000, por ser vicecampeón US$ 7.000.000 y por ser campeón US$ 24.000.000.

Temas:

Nacional Club Nacional de Football Conmebol

Seguí leyendo

Las más leídas

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores no se bajan de la selección ni piden la cabeza de Marcelo Bielsa en Uruguay: lo que dejó la reunión clave en la AUF; el DT va al sorteo del Mundial

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF sacude el mercado: siguen en carrera dos empresas por lote y asegura un mínimo de US$ 216 millones de ingresos por derechos de TV en cuatro años

Diego García dejó de ser jugador de Peñarol tras la condena
JUSTICIA

La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
DERECHOS DE TV

Primeros efectos del llamado a licitación por derechos de TV: los clubes recibirán US$ 5.500.000 para infraestructura y apuntan a 2027 con todos los estadios iluminados

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos