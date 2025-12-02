Dólar
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Mirá cómo está Uruguay en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol que otorga dos plazas directas para el Mundial de Brasil 2027

2 de diciembre 2025 - 20:22hs
Pamela González y Fiorella Pico



Foto: Gastón Britos/Focouy

La selección uruguaya femenina empató este martes 0-0 con Ecuador, jugando como local en el Parque Viera, con lo que dejó dos importantes puntos por en camino en la Liga de Naciones de Conmebol que otorga dos plazas directas para el Mundial 2027.

En esta jornada, también juegan Argentina con Bolivia, Chile con Paraguay y Venezuela ante Perú.

Brasil no disputa el torneo porque está clasificado como anfitrión.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC
Colombia 7 3 2 1 0 7 3
Ecuador 5 4 1 2 1 5 2
Venezuela 5 3 1 2 0 2 1
Chile 4 3 1 1 1 6 3
Argentina 4 2 1 1 0 5 3
Perú 3 2 1 0 1 4 5
Paraguay 3 3 1 0 2 3 5
Uruguay 2 3 0 2 1 2 3
Bolivia 1 3 0 1 2 1 10

Uruguay tuvo libre en la primera fecha y debutó con empate 2-2 de local contra Argentina, en partido jugado en el Estadio Centenario.

Belén Aquino, figura de Uruguay
FÚTBOL FEMENINO

Paraguay vs Uruguay: la selección femenina juega su segundo partido por la Liga de Naciones; mirá día, hora y TV

Paula Eastman
HANDBALL

Uruguay perdió contra Islandia en el Mundial femenino de handball y ahora jugará la President's Cup

El pasado jueves perdió agónicamente 1-0 en su visita a Paraguay.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay por la Liga de Naciones Femenina de Conmebol?

El 10 de abril de 2026, Uruguay visitará a Perú mientras que el 14 de abril lo hará contra Bolivia, también de visitante. El 18 de abril será local ante Chile, en una ventana de tres etapas.

Los dos primeros se clasifican al Mundial mientras que el tercero y el cuarto avanzan a un repechaje.



selección uruguaya femenina tabla de posiciones Liga de Naciones

