Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

La selección uruguaya femenina empató este martes 0-0 con Ecuador, jugando como local en el Parque Viera, con lo que dejó dos importantes puntos por en camino en la Liga de Naciones de Conmebol que otorga dos plazas directas para el Mundial 2027.

En esta jornada, también juegan Argentina con Bolivia, Chile con Paraguay y Venezuela ante Perú.

Brasil no disputa el torneo porque está clasificado como anfitrión.

Uruguay tuvo libre en la primera fecha y debutó con empate 2-2 de local contra Argentina , en partido jugado en el Estadio Centenario.

El pasado jueves perdió agónicamente 1-0 en su visita a Paraguay.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay por la Liga de Naciones Femenina de Conmebol?

El 10 de abril de 2026, Uruguay visitará a Perú mientras que el 14 de abril lo hará contra Bolivia, también de visitante. El 18 de abril será local ante Chile, en una ventana de tres etapas.

Los dos primeros se clasifican al Mundial mientras que el tercero y el cuarto avanzan a un repechaje.