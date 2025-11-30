Dólar
Uruguay perdió contra Islandia en el Mundial femenino de handball y ahora jugará la President's Cup

Uruguay perdió por 14 tantos ante Islandia y cerró último su participación en el grupo C del Mundial de Alemania y Países Bajos y ahora se enfoca en la President's Cup que define los puestos del 25 al 32

30 de noviembre 2025 - 16:11hs
Paula Eastman

Paula Eastman

EFE/EPA/Ronald Wittek

La selección uruguaya de handball en la rama femenina perdió este domingo 33-19 contra Islandia y cerró su participación en el grupo C del Mundial que se disputa en Alemania y Países Bajos en el cuarto y último puesto.

Ahora, el equipo de Leonardo Puñales jugará la President's Cup, instancia que define los puestos 25 a 32 del certamen y que asegura la disputa de cuatro partidos más para cada uno de los que terminen últimos en la fase de grupos.

Alemania, Serbia e Islandia se clasificaron a la main round donde las selecciones se dividirán en cuatro grupos de seis arrastrando los puntos ganados en la primera ronda.

Camila Bianco fue la goleadora de Uruguay con 5 goles. La siguieron Paula Eastman con 4, Sabrina Grieco con 2 y Maite Pessina, Magdalena Guichón, la golera Agustina Modernell, Martina Campos, Catalina Tournier y Rosina González con uno cada una.

Selección femenina de handball de Uruguay
HANDBALL

Una por una, quiénes son las integrantes de la selección uruguaya de handball, a qué se dedican y cuál es el objetivo de la celeste en el Mundial

Sanja Radosavljevic y Agustina Modernell
HANDBALL

Uruguay perdió con Serbia en su debut por el Mundial de handball y Agustina Modernell fue elegida como la mejor del partido

Uruguay ya tiene un rival para su grupo en la President's Cup y será Paraguay, último en el grupo de España, Montenegro e Islas Feroe.

Los otros rivales pueden ser Croacia o Japón y Senegal o Irán.

El jueves 4 de diciembre, a la hora 9.30, Uruguay jugará ante Paraguay en Maaspoort, Países Bajos, dejando así la sede del grupo C que se disputó en Stuttgart.

Luego volverá a jugar el sábado 6 de diciembre a la hora 7.00 ante el último del grupo A (Japón o Crocia) y el lunes 8 lo hará ante el cuarto del B (Irán o Senegal) a las 9.30 horas.

Según su ubicación en el grupo, Uruguay cerrará su participación jugando contra el que quede en el mismo puesto del otro grupo de la President´s Cup donde aún no está definido ninguno de los protagonistas.

Los primeros jugarán entre sí por el puesto 25, los segundos por el puesto 27, los terceros por el puesto 29 y los cuartos por la ubicación 31.

