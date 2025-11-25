Una por una, quiénes son las integrantes de la selección uruguaya de handball, a qué se dedican y cuál es el objetivo de la celeste en el Mundial

Vendieron alfajores y barras de cereales para comprar sus propias camisetas. Se prepararon entrenando tres veces por semana y jugando amistosos con Layva. A partir de este miércoles jugarán un Mundial, en Alemania y Países Bajos. La selección uruguaya de handball vuelve a plantar bandera en un Mundial, luego de 14 años y sus protagonistas cumplirán uno de sus máximos sueños deportivos.

La última vez que Uruguay jugó un Mundial fue en Brasil 2014 cuando el entrenador era Leonardo Puñales y la ayudante técnica Daniela Mata. En ese torneo, Uruguay ganó un partido por primera vez en la historia, contra Argentina.

Referí te presenta a cada una de las protagonistas. El equipo es dirigido por Leo Puñales con Ignacio Cabrera como asistente.

Agustina Modernell Layva campeón de la Libertadores de handball 2025.

Posición: Golera

Apodo: Agus

Equipo: Layva. Defendió antes a Federación Bancaria, AC Life Style Erice de Italia y Balonmano Pereda de España

Debut con la selección: Panamericano de La Habana 2015

Jugadoras que admira: Rosina Soca, Katrine Lunde de Noruega y Tess Wester de Países Bajos

Personas a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi familia y mis amigas de la vida"

Número de camiseta: 22. "Es un número que me identifica desde que soy niña"

Además del handball: Es abogada, trabaja en la división jurídica de un organismo público, tiene un máster en Derecho Deportivo y está estudiando otro en la Universidad de Montevideo, en Derecho Administrativo Económico. Forma parte de la Comisión de Deporte Seguro del Comité Olímpico Uruguayo y está haciendo el diploma de Oficial de Salvaguardia del Comité Olímpico Internacional. Creó en 2022 la Escuelita de Goleros GK y trabaja con las goleras de Layva en formativas

Viviana Hergatakorzian

Fecha de nacimiento: 8 de marzo 2001, 24 años

Posición: Golera

Apodo: Vivi

Equipo: Goes

Debut con la selección: Repechaje para los Juegos Panamericanos de 2023

Jugadora que admira: Martina y Camila Barreiro, "siempre me generaron gran inspiración"

Personas a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mis hermanas Vale, Anto y Cami. Somos muy unidas, nos acompañamos en momentos difíciles y ellas me apoyan mucho en el deporte"

Número de camiseta: 12. "Me la dieron cuando empecé en el club y le agarré cariño"

Además del handball: Es fisioterapeuta, ha trabajado en varios deportes pero ahora está en una clínica de rehabilitación. Por fuera de lo laboral le encanta juntarse con amigos a jugar juegos de mesa, "de todo tipo y por mil horas"

Julieta Pessina

Fecha de nacimiento: 19 de setiembre de 1999, 26 años

Posición: Pívot

Apodo: Jupe

Equipo: Layva

Debut con la selección: Campeonato Centro Suramericano de Asunción 2021

Jugadora que admira: Eliana Falco

Personas a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi padre, porque él fue quien nos incentivó a mí y a mi hermana a hacer deporte. Él y mi madre nos han acompañado desde la escuelita de handball en que arrancamos a jugar"

Número de camiseta: 2. "La uso por Eli Falco, desde chiquita la admiré y siempre le dije que cuando se retire quería tener la 2"

Además del handball: Economista. En su tiempo libre disfruta de sus amistades.

Sabrina Grieco

20240515 Sabrina Grieco de Goes en el Sur Centroamericano de San José, Brasil, 2024. Foto: @german.paez.fotografo para @handballsca Sabrina Grieco Foto: @german.paez.fotografo para @handballsca

Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1999, 26 años

Posición: Armadora izquierda

Apodo: Grie

Equipo: Goes

Debut con la selección: Campeonato Panamericano Buenos Aires 2017

Jugadora que admira: Camila Barreiro. "Es compañera de club, madre, una gran jugadora y una gran amiga"

Personas a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi familia. Son los que me apoyaron desde chica para que trabaje y crezca en este deporte y me acompañaron en el proceso hasta estar dónde estoy hoy. También son quienes me acompañan incondicionalmente cada fin de semana y en cada torneo"

Número de camiseta: 3. "Me la dieron cuando empecé a jugar en el club y con el tiempo le tomé mucho cariño"

Además del handball: Licenciada en Educación Física

Martina Barreiro

20250527 Martina Barreiro campeona de Italia en Handball con Salerno. Foto: Gianpaolo Antonucci Martina Barreiro Foto: Gianpaolo Antonucci

Fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1996, 29 años

Posición: Armadora izquierda

Apodo: Tina

Equipo: Goes. Antes jugó en AC Life Style Handball Erice y retornó a mediados de año a Uruguay tras ser campeona de Italia con Salerno

Debut con la selección: juegos Odesur Santiago 2014

Jugadora que admira: "A lo largo de los distintos equipos en los que jugué admiré a muchas jugadoras por diferentes razones. Algunas por su forma de ver el handball, otras por lo técnico o lo táctico. En el ámbito más local, también admiro el sacrificio que implica dedicarse a este deporte"

Personas a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "A la distancia la familia fue un soporte importante para mí"

Número de camiseta: 4. "En el club comencé usando esa camiseta y quedó como parte de mí"

Además del handball: "Me dediqué al handball profesional durante cuatro años. Mientras tanto, me recibí de ingeniera electrónica y completé un máster en ingeniería biomédica. Actualmente trabajo como ingeniera biomédica y estoy disfrutando de volver a Uruguay"

Camila Barreiro

Camila Barreiro, jugadora de handball selección de Uruguay previo al Campeonato Centro y Suramericano 2018 Camila Barreiro Foto: El Observador

Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1994, 31 años

Posición: Armadora central

Apodo: Camilita

Equipo: Goes

Debut con la selección: juegos Odesur Santiago 2014

Jugadora que admira: Paula Fernández

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: Marti Barreiro. "Mi hermana, desde chicas hemos compartido este hermoso deporte juntas"

Número de camiseta: 5. "Por Alejandra Scarrone amiga y referente en este deporte"

Además del handball: "Soy mamá de Julia y Alfonso y me dedico a la fisioterapia"

Camila Bianco

20241110 Camila Bianco con su hermana Maite, su padre Ángel Bianco y su madre Teresa Castiella Camila Bianco

Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1998, 27 años

Posición: Armadora izquierda

Apodo: Cami, Bianco, Chami o Caballito

Equipo: Layva. jugó en San Pablo y Errece Almassora Balonmano de España

Debut con la selección: Campeonato Centro Suramericano Asunción 2021

Jugadora que admira: "De joven me cautivaba un montón Duda Amorim, siempre destacó muchísimo por su tiro exterior y su calidad de jugadora llevando a Brasil y al Gyori a obtener enormes resultados"

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi familia, mi papá y mamá en particular. Siempre me acompañaron mucho en estos años de cambio de clubes y viajes de selección"

Número de camiseta: 8. "Lo uso desde que comencé a hacer deporte en la escuela. Siempre me gustó el número"

Además del handball: Fisioterapeuta, trabaja en una mutualista y con atención particular

Maite Pessina

Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 2001, 23 años

Posición: Armadora central

Apodo: Miti

Equipo: Layva

Debut con la selección: Debuta en este Mundial

Jugadora que admira: Stine Oftedal de Noruega

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mis padres que desde que empezamos a jugar al handball con mi hermana nos acompañan a dónde sea y se nota su felicidad por nosotras cuando conseguimos algo lindo con el deporte"

Número de camiseta: 13. "Por Paula Basaistegui, siempre me encantó cómo jugaba y cuando se retiró me dio sus camisetas"

Además del handball: Estudia Medicina y tiene un emprendimiento gastronómico

Leticia Schinca

Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1990, 35 años

Posición: Puntera izquierda

Apodo: No tiene

Equipo: Náutico. Jugó en San Pablo

Debut con la selección: Campeonato Panamericano de Santiago 2009

Jugadora que admira: Duda Amorim de Brasil

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi hijo, mi novio y mis padres que son los que bancan el sacrificio del día a día"

Número de camiseta: 6. "Por el día que conocí a Nico" (su pareja)

Además del handball: Profesora de Educación Física, trabaja en el colegio San Pablo con niños y adolescentes y en Náutico con adolescentes. También cursa tercer año en la licenciatura de Fisioterapia de la Udelar

Sabrina Golda

Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 2003, 22 años

Posición: Armadora

Equipo: Náutico

Debut con la selección: Juegos Odesur Asunción 2022

Magdalena Guichón

Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 2004, 21 años

Posición: Armadora derecha

Apodo: Magui

Equipo: Náutico. Jugó en San Pablo

Debut con la selección: Campeonato Centro y Suramericano Río de Janeiro 2024

Jugadoras que admira: Mariana Gómez, Sofía Cherone y Paula Eastman

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi hijo, mi novio y mis padres que son los que bancan el sacrificio del día a día"

Número de camiseta: 19. "Me gusta el 18, pero no estaba disponible y era el más cercano"

Además del handball: Estudiante de Facultad de Química

Catalina Tournier

Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 2001, 23 años

Posición: Puntera derecha

Apodo: Cata

Equipo: Colegio Alemán

Debut con la selección: Campeonato Centro y Suramericano Asunción 2021

Jugadora que admira: Sako Hatadou de Francia

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi familia porque comparten lo lindo de este deporte"

Número de camiseta: 7. "Me lo puse en cuarto de escuela y el motivo tiene de por medio un enamoramiento infantil"

Además del handball: Maestra de primaria, da clases en primero de escuela

Martina Campos

Fecha de nacimiento: 25 de enero de 2005, 20 años

Posición: Armadora izquierda o central

Apodo: Marti

Equipo: Araraquara de Brasil. Jugó en Federación Bancaria y estuvo un semestre en un equipo juvenil de España

Debut con la selección: Debutante

Jugadora que admira: Nora Mork, "por haberse operado 10 veces las rodillas y siempre volver, manteniéndose en el top siempre. Stine Oftedal, además por su juego espectacular, por cómo lideraba a los equipos de los que fue parte y su selección nacional",. Ambas son noruegas

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "A mis papás, mi hermana, mi hermano y mis amigas más cercanas"

Número de camiseta: 24. "El 2 es mi número de siempre, pero lo tiene una compañera que ya está desde hace años. nunca me hice una camiseta que no fuera con ese hasta este año que jugué los primeros partidos de mi temporada en Brasil con el 4. Como no sabía qué hacer, terminé juntando esos dos"

Además del handball: Estudia marketing y está por terminar una tecnicatura en recursos humanos en Brasil

Viviana Ferrari

Viviana Ferrari, jugadora de handball selección de Uruguay previo al Campeonato Centro y Suramericano 2018 Viviana Ferrari Foto: El Observador

Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1992, 33 años

Posición: Pívot o puntera derecha

Apodo: Vivi

Equipo: Goes

Debut con la selección: Debutó en el Mundial de Brasil 2011. Es la única del plantel con experiencia mundialista

Jugadora que admira: Kari Brattset Dale de Noruega. "Hace difícil sencillo y muy bien, es excelente defensora y tiene gran porcentaje de efectividad en el goleo"

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi familia, sobre todo mi madre y padre que me apoyan en cada viaje, y también mi pareja, mi compañero de todos los días que me para adelante"

Número de camiseta: 10. "Lo empecé a usar en 2003 con Olimpia, nunca lo cambié, salvo cuando llegué a Goes que estaba ocupado y en el Mundial 2011 que lo usaba Mariana Fleitas"

Además del handball: Es contadora y trabajo en una empresa familiar donde está a cargo de la administración

Rosina González

Rosina González, jugadora de handball selección de Uruguay previo al Campeonato Centro y Suramericano 2018 Rosina González Foto: El Observador

Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1993, 32 años

Posición: Pívot

Apodo: Rosi y Rochi

Equipo: Layva

Debut con la selección: Juegos Odesur de Cochabamba 2018

Jugadora que admira: Eliana Falco

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "El equipo, la familia y los amigos"

Número de camiseta: 9. "La uso desde 2018, salvo cuando volvió Iara Grosso a la selección. Es el número que me gusta"

Además del handball: Programadora de aplicaciones móviles

Paula Eastman

20250518 Paula Eastman Layva campeón de la Libertadores de handball 2025. Foto: Germán Páez de @handballsca Paula Eastman Foto: Germán Páez de @handballsca

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1997, 28 años

Posición: Armadora central

Apodo: Pau

Equipo: Layva

Debut con la selección: Juegos Odesur de Cochabamba 2018

Jugadora que admira: Stine Oftedal

Persona a las que le dedica el logro de jugar un Mundial: "Mi madre y mi padre. Han sido sostén todos estos años, acompañándome a todos lados y siendo mis hinchas número 1"

Número de camiseta: 27. "Fue el primer número que usé con el equipo Layva senior, en 2016"

Además del handball: Es licenciada en Educación Física, trabaja en el ISEF y está haciendo una maestría, además trabajo en Layva desde hace más de 10 años con las formativas. "Me gusta ir a la playa y comer rico"

Leonardo Puñales: "Nos enfrentamos al peso de estructuras profesionales"

Uruguay viajó el domingo de Montevideo a Stuttgart con escalas previas en Madrid y Londres.

"Nos enfrentamos al peso de estructuras profesionales. Serbia es un equipo europeo muy fuerte, Alemania por ser local es uno de los candidatos al título e Islandia es otro equipo fuerte, tal vez el menos fuerte de la serie y contra el que intentaremos hacer nuestro mejor partido para intentar dar una sorpresa", contó el DT Puñales a Referí.

"Nosotros tenemos una estructura amateur, las jugadoras entrenan en la semana en sus clubes y en la selección, cuando terminó el Federal pasaron a entrenar tres veces por semana, y todas tienen otra actividad por fuera del deporte. La adhesión y la constancia de este grupo siempre ha sido un ejemplo", comentó el entrenador.

"El objetivo es aprovechar el Mundial, más allá de la sensación de cada partido, de si se jugó bien o mal, constatarlo con indicadores defensivos, ofensivos y de juego en general para poder aprovecharlo y volcarlo en el futuro a los torneos regionales", expresó. La selección cuenta con Diego Domínguez como preparador físico, Federico Del Negro como psicólogo y Sofía González como doctora.

Las uruguayas entrenaron en las canchas de Areteia, en Solymar, St. Brendan's en Carrasco Norte, y Progreso, en Canelones. La Federación no tiene cancha propia para sus selecciones. Recibieron la ropa -que ellas mismas pagaron- en dos tandas, tuvieron que hacer arreglos y recibieron la equipación el pasado viernes. Viajaron con todos los gastos cubiertos por la Federación Internacional, pero querían viajar una semana antes y jugar dos amistosos, algo que desde el punto de vista económico fue inviable.