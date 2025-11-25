Dólar
Días, horarios y partidos de la selección uruguaya de handball en el Mundial de mujeres y por dónde verlo

Mirá el día, los horarios y los partidos de la selección uruguaya de handball en el Mundial de Alemania y Países Bajos y por dónde verlos

25 de noviembre 2025 - 13:10hs
Foto: @fuhandball

El Mundial femenino de handball comienza este miércoles en Alemania y Países Bajos con el retorno de Uruguay después de 14 años.

Uruguay integra el grupo C con uno de los locatarios, Alemania, además de Serbia e Islandia.

La celeste jugará sus partidos en la ciudad alemana de Stuttgart.

Días y horarios de los partidos de Uruguay

Día Hora Rival
Miércoles 26 de noviembre 16.30 Serbia
Viernes 28 de noviembre 14.00 Alemania
Domingo 30 de noviembre 11.30 Islandia

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda ronda de fases de grupos.

Los cuartos no quedan eliminados sino que siguen jugando por la President's Cup.

Todos los grupos del Mundial de handball de mujeres

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Dinamarca Hungría Alemania Montenegro
Rumania Suiza Serbia España
Japón Senegal Islandia Islas Feroe
Croacia Irán Uruguay Paraguay
Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
Países Bajos Francia Suecia Noruega
Austria Polonia Brasil Angola
Argentina Túnez República Checa Corea del Sur
Egipto China Cuba Kazajistán

Por dónde ver el Mundial de handball en Uruguay

Los partidos de Uruguay se verán en DSports a través del canal 312 y por streaming se transmitirán por DGO.

Además de los partidos de Uruguay, la señal de cable transmitirá algunos otros partidos a definir en su programación.

Mirá en esta nota la lista de jugadoras de Uruguay para el Mundial.

