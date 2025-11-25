Días, horarios y partidos de la selección uruguaya de handball en el Mundial de mujeres y por dónde verlo

El Mundial femenino de handball comienza este miércoles en Alemania y Países Bajos con el retorno de Uruguay después de 14 años.
La selección uruguaya que dirige Leonardo Puñales se clasificó en noviembre del año pasado en el Campeonato Centro y Suramericano de Río de Janeiro donde obtuvo el tercer puesto.
Uruguay integra el grupo C con uno de los locatarios, Alemania, además de Serbia e Islandia.
La celeste jugará sus partidos en la ciudad alemana de Stuttgart.
Días y horarios de los partidos de Uruguay
|Día
| Hora
| Rival
|Miércoles 26 de noviembre
|16.30
|Serbia
| Viernes 28 de noviembre
|14.00
|Alemania
| Domingo 30 de noviembre
|11.30
|Islandia
Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda ronda de fases de grupos.
Los cuartos no quedan eliminados sino que siguen jugando por la President's Cup.
Todos los grupos del Mundial de handball de mujeres
|Grupo A
| Grupo B
| Grupo C
| Grupo D
|Dinamarca
|Hungría
|Alemania
|Montenegro
| Rumania
|Suiza
|Serbia
|España
| Japón
|Senegal
|Islandia
|Islas Feroe
| Croacia
|Irán
|Uruguay
|Paraguay
| Grupo E
| Grupo F
| Grupo G
| Grupo H
|Países Bajos
|Francia
|Suecia
|Noruega
| Austria
|Polonia
|Brasil
|Angola
| Argentina
|Túnez
|República Checa
|Corea del Sur
| Egipto
|China
|Cuba
|Kazajistán
Por dónde ver el Mundial de handball en Uruguay
Los partidos de Uruguay se verán en DSports a través del canal 312 y por streaming se transmitirán por DGO.
Además de los partidos de Uruguay, la señal de cable transmitirá algunos otros partidos a definir en su programación.
Mirá en esta nota la lista de jugadoras de Uruguay para el Mundial.