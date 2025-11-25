Días, horarios y partidos de la selección uruguaya de handball en el Mundial de mujeres y por dónde verlo

El Mundial femenino de handball comienza este miércoles en Alemania y Países Bajos con el retorno de Uruguay después de 14 años.

La selección uruguaya que dirige Leonardo Puñales se clasificó en noviembre del año pasado en el Campeonato Centro y Suramericano de Río de Janeiro donde obtuvo el tercer puesto.

Uruguay integra el grupo C con uno de los locatarios, Alemania, además de Serbia e Islandia.

La celeste jugará sus partidos en la ciudad alemana de Stuttgart.

Días y horarios de los partidos de Uruguay

Día Hora Rival Miércoles 26 de noviembre 16.30 Serbia Viernes 28 de noviembre 14.00 Alemania Domingo 30 de noviembre 11.30 Islandia

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda ronda de fases de grupos.

Los cuartos no quedan eliminados sino que siguen jugando por la President's Cup.

Todos los grupos del Mundial de handball de mujeres

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Dinamarca Hungría Alemania Montenegro Rumania Suiza Serbia España Japón Senegal Islandia Islas Feroe Croacia Irán Uruguay Paraguay Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Países Bajos Francia Suecia Noruega Austria Polonia Brasil Angola Argentina Túnez República Checa Corea del Sur Egipto China Cuba Kazajistán

Por dónde ver el Mundial de handball en Uruguay

Los partidos de Uruguay se verán en DSports a través del canal 312 y por streaming se transmitirán por DGO.

Además de los partidos de Uruguay, la señal de cable transmitirá algunos otros partidos a definir en su programación.

