La selección U18 femenina de handball ganó medalla de bronce y se clasificó al Mundial de la categoría

El handball uruguayo sigue dando pasos firmes de crecimiento consolidando su histórica competitividad a nivel regional. Este viernes, la selección femenina U18 conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Centro y Suramericano disputado en Asunción.

El equipo que dirige Gerónimo Goyoaga con Paula Basaistegui y Diego Falabrino ganó su grupo ante Paraguay y Chile logrando así el gran objetivo de clasificar al Mundial 2026 ya que había cuatro plazas disponibles.

En semis, el jueves, el equipo fue claramente superado por Argentina en el primer tiempo, pero en el segundo, con mucha actitud y determinación, lo emparejaron y llegaron a ponerse a dos goles de distancia, aunque en el último minuto, Argentina logró quebrar el partido aprovechando la desesperación de las uruguayas para buscar el empate.

Este viernes, Uruguay derrotó 26-23 a Paraguay para quedarse con la medalla de bronce.

Ganarle a Paraguay en esta categoría dos veces y de visitante tiene un valor superlativo para el handball uruguayo.

Paraguay lleva años inyectando grandes cifras de dinero en el crecimiento y el desarrollo del handball, son frecuentes organizadores de los torneos internacionales, presentan canchas de excelente nivel tanto para los partidos como para los entrenamientos y el año pasado presentaron dos selecciones a un torneo de cadetas demostrando la gran captación de jugadoras que lograron.

En la última década, Paraguay se emparejó con Uruguay a nivel continental para disputarle el tercer puesto por detrás de las tradicionales potencias de Brasil y Argentina.

Si embargo, Uruguay ha sabido contestar ese crecimiento de Paraguay y tanto en mayores como formativas le ha vuelto a ganar en torneos importantes.

Uruguay 35-34 Paraguay, grupo

Goles: Priscila Rojo 9, Fiorella Olmos 7, Carmela Fernández 4, Melina Pérez 4, Julietta Villar 4, Antonella Marti 3, Florencia Benítez 2, Josefina Henaise 1, Guillermina Vidal 1.

Melina Pérez fue elegida como la mejor jugadora del partido.

Uruguay 38-26 Chile, grupo

Goles: Fiorella Olmos 7. Isabella Leita 5, Carmela Fernández 4, Guillermina Vidal 4, Florencia Benítez 3, Joaquina Testorelli 3, Julietta Villar 3, Matilde Condon 2, Priscila Rojo 2, Federica Carbajal 2, Serena Epherre 2, Melina Pérez 1.

Isabella Olmos fue elegida como la mejor jugadora del partido.

Argentina 32-25 Uruguay, semifinal

Goles: Julietta Villar 7, Fiorella Olmos 5, Priscila Rojo 5, Federica Carbajal 3, Carmela Fernández 2, Florencia Benítez 1, Antonella Marti 1, Serena Epherre 1.

Uruguay 26-23 Paraguay, final por el tercer puesto

Goles: Fiorella Olmos 5, Guillermina Vidal 4, Federica Carbajal 4, Carmela Fernández 2, Florencia Benítez 2, Melina Pérez 2, Priscila Rojo 2, Antonella Marti 2, Serena Epherre 2 e Isabella Leita 1.

Valentina Champret fue elegida como la mejor jugadora del partido.

El plantel de Uruguay

Jugadora Goles 1- Valentina Champret 0 2- Carmela Fernández 12 3- Florencia Benítez 8 4- Fiorella Olmos 24 5- Matilde Condon 2 8- Josefina Henaise 1 10- Melina Pérez 7 12- Priscila Rojo 18 14- Guillermina Vida 9 16- Federica Carbajal 9 22- Antonella Marti 6 24- Serena Epherre 5 24- Julia Rotundo 0 29- Joaquina Testorelli 3 33- Julietta Villar 14 34- Isabella Leita 6 77- Ivana Viñas 0

En 2025, Uruguay logró la clasificación a cinco mundiales.

La mayor femenina viaja este domingo al torneo de Alemania-Países Bajos para jugar a partir del miércoles el grupo en Stuttgart.

Las dos selecciones U17 de beach handball que fueron a Túnez. Las mujeres terminaron quintas y Josefina Henaise, presente esta semana en Asunción con la U18, fue elegida mejor armadora del torneo.

Los varones, por su parte, disputaron este año el Mundial de Polonia en categoría junior (sub 21) al ganar su lugar en octubre del año pasado en Managua y el de Egipto en U18 tras clasificar en noviembre del año pasado también en Managua.

El Mundial U18 femenino se jugará en 2026 en lugar y fecha a definir.

Uruguay vuelve a ser mundialista en esta categoría en mujeres tras perderse el Mundial de China 2024. La última vez que participó fue en Macedonia del Norte 2022, donde integró el grupo con Noruega, Brasil y República Checa terminando en el puesto 31° entre los 32 participantes.