Scuola Italiana, un equipo hecho a la medida para ganar finales: derrotó a Layva y se quedó otra vez con el Federal de handball en mujeres
Scuola Italiana, el equipo de Daniela Mata, reconquistó el Federal de handball en mujeres al derrotar al campeón de América Layva, 24-23 en una final llena de emociones
3 de noviembre 2025 - 19:44hs
Scuola Italiana Foto: @lucia.perezfotografia y @fuhandball
Scuola Italiana se volvió a consagrar campeón Federal en la rama femenina de handball al derrotar el domingo 24-23 a Layva en una final vibrante y jugada gol a gol.
El equipo de Daniela Mata reconquista el título tras quedar afuera de la final el año pasado en un torneo en el que Layva derrotó a Goes en la final.
El título se suma a los seis consecutivos ganados entre 2018 y 2023 en un sexenio que tuvo la particularidad de que en 2020, por la pandemia de coronavirus, solo se jugó el Clasificatorio y lo ganó Scuola. La Federación Uruguaya de Handball dio por concluido el certamen tras esa instancia.
Anteriormente, Scuola fue campeón en 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014.
En Layva, la goleadora fue Paula Eastman también con siete, mientras que Maite Pessina metió cinco tantos.
Scuola llegó al Súper 4 como número 1 tras ganar el Clausura mientras que Layva fue el 2 y ganó el Apertura.
En semis, Scuola superó a Colegio Alemán, un equipo con el que había empatado dos veces en la fase regular.
En la final del Clausura derrotó a Goes, equipo con el que no solo había perdido en los dos enfrentamientos de la fase regular sino que también en las semifinales del Apertura. La única vez que le ganó fue en esa final.
Con Layva perdió y empató en la fase regular y la única vez que le ganó fue en la final.
Sí. Daniela Mata no prepara a sus equipos para jugar bien las fase regulares, los hace a la medida para ganar finales y levantar las copas.
Noelia Artigas MVP de la final
La golera Noelia Artigas, de 36 años, y que retornó a Uruguay a mediados de año tras jugar en Ariosto Ferrara de Italia, en su primera experiencia internacional, fue elegida como la mejor jugadora de la final.
Artigas tuvo 12 atajadas y números excelentes en el partido.
El plantel de Scuola Italiana
Jugadora
Posición
Noelia Artigas
Golera
Florencia Marino
Golera
Mariana Gómez (capitana)
Armadora central
Magdalena Guichón
Armadora lateral
Candelaria Duarte
Armadora lateral
Lara Castro
Armadora lateral
Manuela Liberman
Puntera derecha
Evelina Martegani
Puntera derecha
Paulina Balseiro
Puntera derecha
Julieta Iturriaga
Puntera izquierda
Federica Van Rompaey
Puntera izquierda
Clara Barthaburu
Puntera izquierda
Agustina Margni
Pívot
Eliana Pérez
Pívot
La campaña de Scuola Italiana
Torneo
Partido
Resultado
Apertura
Náutico
32-19
Apertura
Malvín
37-23
Apertura
AEBU
38-27
Apertura
Cevven
51-22
Apertura
Unión Shangrilá Santa Rosa
28-24
Apertura
Layva
17-20
Apertura
Colegio Alemán
24-24
Apertura
Goes
17-28
Semifinal Apertura
Goes
19-28
Tercer puesto Apertura
Colegio Alemán
23-23
Clausura
Náutico
27-23
Clausura
Malvín
26-19
Clausura
AEBU
36-21
Clausura
Cevven
25-31
Clausura
Unión Shangrilá Santa Rosa
30-25
Clausura
Layva
21-21
Clausura
Colegio Alemán
29-20
Clausura
Goes
20-22
Semifinal Clausura
Colegio Alemán
29-21
Final Clausura
Goes
23-22
Semifinal Súper 4
Colegio Alemán
25-24
Final Súper 4
Layva
24-23
Top 5 goleadoras del Federal
Jugadora
Equipo
Goles
1- Sabrina Grieco
Goes
169
2- Catalina Tournier
Colegio Alemán
154
3- Belén Merli y Camila Barreiro
AEBU y Goes
115
4- Belén Iglesias
Unión Shangrilá Santa Rosa
111
5- Sabrina Golda
Náutico
110
La máxima anotadora de Scuola fue Julieta Iturriaga con 99 tantos, top 10 del torneo.