Scuola Italiana, un equipo hecho a la medida para ganar finales: derrotó a Layva y se quedó otra vez con el Federal de handball en mujeres

Scuola Italiana se volvió a consagrar campeón Federal en la rama femenina de handball al derrotar el domingo 24-23 a Layva en una final vibrante y jugada gol a gol.

El equipo de Daniela Mata reconquista el título tras quedar afuera de la final el año pasado en un torneo en el que Layva derrotó a Goes en la final.

El título se suma a los seis consecutivos ganados entre 2018 y 2023 en un sexenio que tuvo la particularidad de que en 2020, por la pandemia de coronavirus, solo se jugó el Clasificatorio y lo ganó Scuola. La Federación Uruguaya de Handball dio por concluido el certamen tras esa instancia.

Anteriormente, Scuola fue campeón en 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014 .

En 2009 fue cuando el plantel que Daniela Mata dirigía en Huracán Buceo se mudó para Scuola.

Desde entonces, su equipo ganó 10 de los 17 Federales disputados.

Estos 10 torneos se suman a los que Scuola Italiana ganó entre 1983 y 1989 y en 1991, siendo el equipo más laureado de la historia en Uruguay con 17 títulos contra 12 del Club Nacional de Regatas.

El título adquiere gran dimensión porque Layva no solo era el campeón vigente sino que este año se consagró campeón de la Copa Libertadores, primera vez en la historia para un equipo uruguayo.

Magdalena Guichón, única jugadora de Scuola citada para el Mundial de Alemania-Países Bajos, fue la máxima anotadora del campeón con siete goles, seguida de Julieta Iturriaga con cinco y Lara Castro con tres.

En Layva, la goleadora fue Paula Eastman también con siete, mientras que Maite Pessina metió cinco tantos.

Scuola llegó al Súper 4 como número 1 tras ganar el Clausura mientras que Layva fue el 2 y ganó el Apertura.

En semis, Scuola superó a Colegio Alemán, un equipo con el que había empatado dos veces en la fase regular.

En la final del Clausura derrotó a Goes, equipo con el que no solo había perdido en los dos enfrentamientos de la fase regular sino que también en las semifinales del Apertura. La única vez que le ganó fue en esa final.

Con Layva perdió y empató en la fase regular y la única vez que le ganó fue en la final.

Sí. Daniela Mata no prepara a sus equipos para jugar bien las fase regulares, los hace a la medida para ganar finales y levantar las copas.

Noelia Artigas MVP de la final

20251102 Noelia Artigas y Mariana Gómez, Scuola Italiana Campeón federal handball balonmano mujeres damas femenino. Foto: @vantoria.fotografia y @handballsim Noelia Artigas y Mariana Gómez Foto: @vantoria.fotografia y @handballsim

La golera Noelia Artigas, de 36 años, y que retornó a Uruguay a mediados de año tras jugar en Ariosto Ferrara de Italia, en su primera experiencia internacional, fue elegida como la mejor jugadora de la final.

Artigas tuvo 12 atajadas y números excelentes en el partido.

El plantel de Scuola Italiana

Jugadora Posición Noelia Artigas Golera Florencia Marino Golera Mariana Gómez (capitana) Armadora central Magdalena Guichón Armadora lateral Candelaria Duarte Armadora lateral Lara Castro Armadora lateral Manuela Liberman Puntera derecha Evelina Martegani Puntera derecha Paulina Balseiro Puntera derecha Julieta Iturriaga Puntera izquierda Federica Van Rompaey Puntera izquierda Clara Barthaburu Puntera izquierda Agustina Margni Pívot Eliana Pérez Pívot

La campaña de Scuola Italiana

Torneo Partido Resultado Apertura Náutico 32-19 Apertura Malvín 37-23 Apertura AEBU 38-27 Apertura Cevven 51-22 Apertura Unión Shangrilá Santa Rosa 28-24 Apertura Layva 17-20 Apertura Colegio Alemán 24-24 Apertura Goes 17-28 Semifinal Apertura Goes 19-28 Tercer puesto Apertura Colegio Alemán 23-23 Clausura Náutico 27-23 Clausura Malvín 26-19 Clausura AEBU 36-21 Clausura Cevven 25-31 Clausura Unión Shangrilá Santa Rosa 30-25 Clausura Layva 21-21 Clausura Colegio Alemán 29-20 Clausura Goes 20-22 Semifinal Clausura Colegio Alemán 29-21 Final Clausura Goes 23-22 Semifinal Súper 4 Colegio Alemán 25-24 Final Súper 4 Layva 24-23

Top 5 goleadoras del Federal

Jugadora Equipo Goles 1- Sabrina Grieco Goes 169 2- Catalina Tournier Colegio Alemán 154 3- Belén Merli y Camila Barreiro AEBU y Goes 115 4- Belén Iglesias Unión Shangrilá Santa Rosa 111 5- Sabrina Golda Náutico 110

La máxima anotadora de Scuola fue Julieta Iturriaga con 99 tantos, top 10 del torneo.