Scuola Italiana ganó el Clausura de handball en mujeres con Candelaria Duarte de brillo: el Federal se define en el Súper 4

Scuola Italiana derrotó el domingo 23-22 a Goes y se consagró campeón del Torneo Clausura del Federal de handball 2025, clasificándose, además, con el número 1 al Súper 4, instancia donde se definirá el campeonato.

El equipo de Daniela Mata le ganó el fin de semana anterior 29-21 a Colegio Alemán con una gran actuación de Candelaria Duarte, autora de 9 goles y elegida como MVP de la semifinal. Lara Castro hizo 7, Mariana "Mapi" Gómez y Julieta Iturriaga 4, Magdalena Guichón 2, y Eliana Pérez, Evelina Martegani y Manuela Liberman uno.

Goes , por su parte, dio cuenta de Layva por 30-24 y difirió la definición del Federal para el Súper 4 porque Layva ya había ganado el Torneo Apertura (ganando el Clausura ya se aseguraba el título como hizo el año pasado Colegio Alemán en varones).

Instaurado en 2019, el formato del Súper 4 llegó para quedarse y en mujeres siempre definió el Federal porque desde ese año a la fecha nunca un equipo pudo ganar Apertura y Clausura.

Scuola Italiana, campeón de 2018 a 2023 (en 2020 solo se jugó el Clasificatorio por la pandemia de coronavirus), no ganaba un torneo corto desde el Clausura 2022.

Este domingo, Scuola se impuso a Goes con 6 goles de Julieta Iturriaga, 5 de Candelaria Duarte, 4 de Mariana Gómez, 3 de Magdalena Guichón y Lara Castro, y uno de Evelina Martegani y Agustina Margni.

Duarte, nuevamente, fue elegida como la mejor jugadora del partido. En 2021 ya había sido MVP de la final contra Malvín.

"Fue tremendo partido, súper parejo, no solo en el resultado sino también por un bajo goleo que fue algo que nos propusimos. Lo cerramos súper bien. Nos fuimos al descanso 12-11 abajo y cuando arrancó el segundo tiempo sacaron a Mapi Gómez con roja y nos quedamos sin una de las referentes y experientes del equipo", contó a Referí la entrenadora Daniela Mata.

"El equipo se adaptó a una ausencia tan significativa y sacó el partido. Nuestras armadoras tienen 23 años Lara, 22 Cande y 21 Magui, pero manejaron muy bien el partido. Noe (Artigas) tuvo tremendas atajadas. Los extremos (Iturriaga y Martegani) y las pívots (Margni y Eli Pérez) también jugaron muy bien. Tuvimos una defensa súper sólida, nos plantamos muy bien desde ahí tanto en las fases posicionales como en las de repliegue y por ahí lo sacamos el triunfo, porque el goleo fue bajo", analizó la entrenadora.

Dani Mata también destacó el gran trabajo de Manuela Liberman, que es puntera, pero que hizo una tarea fundamental porque tomó la referencia en la marca de Sabrina Grieco, la máxima anotadora de la temporada.

20251019 Mariana Gómez y Gustavo Modernell presidente de la federación Scuola Italiana campeón del Clausura 2025 de handball femenino. Foto: @lucia.perezfotografia Mariana Gómez y Gustavo Modernell, el presidente de la Federación Foto: @lucia.perezfotografia

Noelia Artigas volvió a mitad de año a Uruguay tras jugar su primera temporada en el extranjero, en Ariosto Ferrara, donde fue compañera de Fernanda Marrochi. El arco lo está compartiendo con Florencia Marino.

"Sabemos que esto era un paso, después del último partido nos dimos cuenta que lo podíamos dar y subimos este escalón, pero ya lee había dicho antes de arrancar el partido que pasara lo que pasara este Clausura no definía nada porque ahora se viene el Súper 4", concluyó la Dueña, como se conoce a Dani Mata en el handball uruguayo.

Scuola Italiana será el 1 para el Súper 4 y jugará las semifinales con el 4 que es Colegio Alemán.

Layva terminó como número 2 y jugará la semifinal contra el 3, Goes, en una semifinal que promete y mucho.

Las semifinales se jugarán el próximo domingo (26 de octubre) en Scuola Italiana mientras que la final será el domingo 2 de noviembre.