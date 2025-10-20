Gustavo Matosas tras el cruce con Martín González, quien le dijo "coimero": "Me quedé una hora esperando a ver si alguien me iba a buscar, me parece de cobarde"

El entrenador de Danubio, Gustavo Matosas , habló este lunes del cruce que tuvo el pasado viernes con el defensa de Boston River, Martín González , en un tramo del encuentro jugado en Florida y que tuvo empate 0-0.

En un momento, ambos tuvieron un cruce de declaraciones que quedó captado en las imágenes y audios de TV .

“Le dije que le estaban metiendo el gaucho a un pibe, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero yo no soy de insultar a jugadores. Y más a los rivales”, dijo a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

En el programa le mencionaron que González le dijo “callate coimero, anda a pedirle plata a tus jugadores”.

Matosas, explicó: “Sabés lo que pasa, que a veces cuando se prende el foquito de la cámara, todo mundo es muy valiente y se convierten en Hércules. Pero después cuando se apaga el foquito y el micrófono, esto es muy chico y todos nos conocemos, y yo lo único que no soy es buchón”.

Luego, agregó: “Mirá, ¿sabés lo que uno tiene que proteger como padre cuando está enfrentando a gente poderosa? El bienestar de la familia. Hay cosas que están en el pasado y de las que no voy a hablar porque comprometen la salud de mi familia. Entonces, no sé de dónde lo sacó eso él, pero eso de lo que habla es de una persona que tiene una gran cobardía. Porque decir eso y darte vuelta... Yo me quedé esperando ahí, me quedé una hora esperando a ver si alguien me iba a buscar. Y estoy en la (ruta) 101 esperando todos los días. Pero eso me parece de cobarde. Es más, en mi barrio eso es de buchón”.

Consultado por si en su vuelta a la dirección técnica temía que le pudieran decir este tipo de cosas recordando lo que le pasó en México, señaló: “Miedo no le tengo a nada”.

“¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hago? Hay veces que he tenido que aguantarme insultos que tengo desde algún lugar en México porque es muy fácil mandar a dos personas por 200 dólares a que te ataquen o ataquen a tu familia. Entonces me callo la boca. A lo mejor si él entendiera eso... lo hubiera pensado dos veces. Pero eso lo tomo como una cobardía porque yo no le digo algo a alguien que le pueda doler o a vos o a nadie y me doy vuelta como un cobarde”, comentó.

El cruce de Gustavo Matosas y Martín González

Todo se originó a los 72 minutos del encuentro, disputado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. El jugador de Boston Agustín Amado le cometió una falta a Emiliano Figueroa, un juvenil de Danubio de 18 años que debutó en primera este viernes. El joven empujó a Amado para agarrar la pelota y reanudar el juego, lo que generó una discusión entre algunos futbolistas de ambos equipos.

El cruce generó la respuesta de Matosas, que salió a defender al debutante. "¿Qué le hablás a Emiliano?", gritó en primer lugar. "Tiene 17 años bo, ¿qué querés? Es un pibe, ¿qué te pasa?", continuó.

Tras ello, el técnico danubiano también respondió algunos gritos de la parcialidad de Boston River, lo que le valió la amonestación por parte del árbitro Hernán Heras.

A los 76 minutos el partido se detuvo para que el cuerpo médico de Danubio atendiera a Santiago Romero. En ese momento Martín González se acercó al banco de Danubio y comenzó a discutir con Matosas. "Hace hijos ya. ¿Qué me decís que tiene 17 años? ¿De qué pibe me hablás?", le preguntó el defensor sastre, que luego de que Matosas le respondiera le dijo "lo que quieras y cuando vos quieras".

"Tranquilo, metete en el partido", contestó Matosas, pero González le espetó: "Callate coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores". Aunque González quedó mirando de reojo al técnico danubiano, la discusión terminó allí y no pasó a mayores.

El cruce quedó grabado en la transmisión de Tenfield, y el recorte fue difundido en varias cuentas de distintas redes sociales.