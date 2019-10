Los uruguayos Matosas y Pavón acusados de corrupción en México

El técnico Gustavo Matosas, el representante de futbolistas Fernando Pavón y el delantero Matías Britos, todos uruguayos, fueron vinculados en un hecho de corrupción por el programa "En Punto" de Noticieros Televisa, una de las cadenas televisivas más importantes de México.

Durante el programa del viernes se revelaron supuestos audios de una conversación entre Matosas y Pavón, donde el técnico le pide una comisión en caso de que Britos fuera contratado por León, que era el equipo que dirigía en 2012.

"Si sale el negocio me lo das y si no sale, no me lo das”, dice el entrenador en una parte de la conversación que se publicó el viernes por la noche.

Unos días después de la charla, Britos fue contratado por León.

Matosas es actualmente el técnico del San Luis, club en el que asumió después de renunciar a la selección de Costa Rica porque se "aburría", días antes de enfrentar a Uruguay en un amistoso.

Pavón es un empresario que desde hace muchos años está radicado en México y sobre los audios expresó en medios aztecas: "El propósito de esta campaña es un tema personal que excede lo profesional. Hay intereses de dos personas que quieren lograr una ventaja editando audios para hacerme daño. Lo van a tener que probar. Lo van a tener que probar. Es un periodista de la zona de Quintana Roo y una persona que estuvo vinculada a mí sentimentalmente por 13 años. Estas dos personas", indicó.

Britos, por su parte, jugador de 30 años que defiende actualmente a Correcaminos, en Uruguay jugó en Atenas, Rampla Juniors, Wanderers y Defensor Sporting, entre otros.