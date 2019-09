Matosas asumió en San Luis y bromeó con qué hará para no aburrirse en las prácticas

El entrenador uruguayo Gustavo Matosas fue presentado este lunes como nuevo entrenador de Atlético de San Luis, equipo del fútbol mexicano, campeonato al que retorna el DT luego de su abrupta salida de la selección de Costa Rica la semana pasada.

Al anunciar por qué dejaba al combinado tico, Matosas dijo que no sabía que era tan aburrido dirigir una selección debido a que no tenía actividad todos los días y sí solo cando contaba con los jugadores para un partido. "No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores cada dos meses", indicó.

La presentación de Gustavo Matosas y su cuerpo técnico en San Luis de México

En su presentación en San Luis, equipo filial de Atlético de Madrid, el entrenador fue consultado sobre cómo iba a hacer para no aburrirse en las prácticas de su equipo, a lo que respondió con una broma: "Me voy a llevar unos auriculares", expresó.

Luego, aclaró qué fue lo que quiso decir en Costa Rica. "Es el día a día lo que necesito, y eso va a hacer que me sienta feliz, vivo, contento, dedicándome a lo que me gusta", señaló.

Matosas, que sumó a su cuerpo técnico al expreparador físico de Peñarol, el profe Alejandro Valenzuela, valoró el desafío de llegar a San Luis.

"Para mí es un cargo de muchísima confianza que me están otorgando y voy a hacer todo profesionalmente como lo he hecho siempre en mi vida para que este proyecto, que lleva poco tiempo en la primera del fútbol mexicano, siga adelante", expresó.

Además, destacó su pasado en el fútbol azteca, donde dirigió a Querétaro, León, América y Atlas, y logró varias conquistas.

"Estuve cinco años en México y me llevé cinco títulos, lo de América no creo que haya sido un fracaso porque salimos campeones de la 'Concachampion'; lo de Atlas no salió como esperaba, pero me voy a apegar a las cosas buenas", comentó.

En su nuevo club, Matosas sustituirá a Alfonso Sosa, quien fue destituido hace una semana por supuesta discriminación de futbolistas.

El debut del uruguayo al frente de su nuevo equipo será el próximo viernes ante Puebla.