Matosas, en una montaña rusa: perdió y los hinchas de San Luis piden su salida

Gustavo Matosas, que tuvo una particular salida de la selección de Costa Rica, aduciendo sentirse aburrido, perdió su tercer partido en San Luis de México y la gente ya se le puso en contra.

En el último encuentro, los hinchas de San Luis comenzaron a gritar pidiendo el regreso de Alfonso Sosa a la conducción del equipo. Ante esto, el uruguayo manifestó que “el público siempre tiene la razón”.

@AtletideSanLuis

San Luis perdió el domingo 3-2 ante Tijuana lo que generó la bronca de los hinchas.

Matosas declaró luego del partido: “No voy a traicionar lo que creo porque el que me contrata sabe a lo que juego. No me voy a permitir traicionarme a mí mismo de lo que me gusta, lo que sé hacer y lo que disfruto de ver mis equipos en el fútbol. Entiendo que es un proceso, que hay que correr riesgos, yo estoy dispuesto a correrlos y a poner la cara cuando haga falta”.

El entrenador uruguayo agregó: “También entiendo que en la vida hay procesos, tal vez es un equipo que recibía muy pocos goles con Poncho y ahora recibe más goles conmigo pero convierte más goles también, tenemos que tratar de que el rédito de los convertidos y recibidos esté lejano pero no voy a traicionarme”.