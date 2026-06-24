Un estadio cafetero en pleno México, con un invitado especial: Colombia copó Guadalajara y le ganó a Congo por el Mundial 2026 en una noche de pura fiesta

Cuando ya se estaba cerca del Estadio Guadalajara este martes por la tarde, a tres días de que la selección uruguaya enfrente allí a España, uno ya se podía dar cuenta que Colombia iba a ser amplio locatario en su partido ante la República Democrática del Congo por el Mundial 2026 . No solo porque no había camisetas de los africanos , sino porque había una marea amarilla rumbo al estadio .

En la previa, que los hinchas pudieron disfrutar en una explanada gigante en las afueras del recinto llena de comercios y puestos de comidas y bebidas, eso solo se potenció. Todo lo que se veía eran camisetas colombianas haciendo fila para comprar agua, resfrescos, cervezas , o incluso para entrar en la tienda gigante de la FIFA.

"Somos locales", marcaron varios de ellos, contentos de ver a tanta gente de su propio país en sus tribunas. Todavía los hinchas mexicanos presentes, los segundos en cantidad en el lugar, hinchaban por Colombia . Muchos marcaron que existe una "hermandad" entre ambos pueblos , e incluso varios locatarios llegaron vestidos con remeras de la selección colombiana .

Fue una verdadera fiesta . Hubo un DJ que puso música colombiana , un grupo de mariachis que tocó canciones tradicionales mexicanas . La gente bebió y mucho, pero sin descontrolarse . "Es increíble lo bien que nos trataron aquí", valoró uno de los tantos hinchas sudamericanos presentes.

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No hubo un colombiano que no asegurara que su selección se iba a llevar el partido, y muchos de ellos creían que por goleada. Sin embargo, quien vaticinó lo que se venía fue el DT colombiano Juan Carlos Osorio, que subiendo en un ascensor con varios periodistas -comenta el Mundial para un canal mexicano- adelantó que el partido sería "difícil", y destacó las cualidades físicas de los congoleños.

La fiesta en las afueras del Estadio Guadalajara, antes del Colombia vs RD Congo Video: Joaquín Pisa

El primer tiempo, con la aparición de la "Estatua Humana"

Llegó la hora de ir a la cancha, donde el panorama antes de la salida de los equipos era el de un estadio pintado de amarillo. Los congoleños quedaron aislados en un pequeño sector detrás del banco de suplentes de su selección, con un protagonista principal: Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como la "Estatua Humana".

El fanático de la selección, que imita la pose de Patrice Lumumba, héroe de la independencia congoleña, se perdió el primer partido ante Portugal por tener que hacer una cuarentena por ébola, pero llegó al partido ante Colombia y se mantuvo durante todo el encuentro, como siempre, estoico sobre un atril con uno de sus brazos en alto.

Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como la "Estatua Humana", en el partido entre Colombia y Congo Foto: Juan Martín González

El estadio hace que todos los sonidos retumben. Cada cántico llega a todos lados con la misma fuerza, cada silbido generalizado se siente muy agudo, y el grito a viva voz de casi 40.000 almas del himno colombiano fue emocionante.

Cuando Johan Mojica erró solo un rebote a los 4 minutos del partido, parecía que el estadio se iba a caer. Los hinchas colombianos arrancaron bien arriba, y un tiro lejano de James Rodríguez que desvió Lionel M'Pasi terminó de despertar a todo el público presente.

Así se sintió parte del himno colombiano en el Estadio Guadalajara Video: Joaquín Pisa

Colombia fue una topadora en el arranque, con al menos cinco chances de gol claras y un gol anulado a Daniel Muñoz por offside en 20 minutos. Presionó alto, con sus laterales encima de los carrileros congoleños, fue rápido en sus transiciones y probó mucho de lejos al golero, que dejó rebotes amplios.

En la pausa de hidratación unos mariachis tocaron "Llorar y llorar". Se cantó casi al unísono. A los 35 Congo empezó a levantar, y se sintieron los primeros reclamos de un poco más de la hinchada colombiana. En las buenas y en las malas el imitador congoleño se mantuvo estoico.

En ese momento del partido, en el que Colombia bajó un cambio y Congo empezó a pisar el acelerador, los gritos de aliento de la hinchada colombiana pasaron a ser para los cruces, los tranques y las atajadas de su golero Camilo Vargas.

Por algunos laterales y uno o dos saques de arcos dudosos, los hinchas sudamericanos no le perdonaron la actuación del primer tiempo al árbitro italiano Maurizio Marianni, y se acordaron de su madre por todo lo alto.

La lluvia comenzó a caer en los descuentos del primer tiempo. La mayoría se salvó de mojarse por el techo que cubre todas las tribunas del Estadio Guadalajara, pero aquellos con los asientos más cercanos a la cancha no corrieron la misma suerte. Mboladinga fue uno de ellos, y cuando Marianni pitó el final bajó de su atril y se mezcló con el público congoleño.

En el entretiempo volvieron los mariachis, pero esta vez las miradas se fueron para un hombre que le pidió matrimonio a su pareja ante los ojos de todo el público, que celebró el "sí" de la futura esposa luego de verlo en las dos pantallas gigantes.

El segundo tiempo y la fiesta del final

A los 51 arrancó el "Vamos Colombia, que esta noche tenemos que ganar". Tembló el suelo. Más allá de los cánticos, Colombia empezó bien pero cayó rápido, en un partido que estuvo en un pozo durante gran parte de la segunda mitad.

James Rodríguez se retiró a los 57 en lugar de Juan Fernando Quintero, y otra vez se cayó la tribuna en aplausos. El jugador de River Plate también se llevó su ovación unos segundos después.

Cuando Quintero juega uno nunca sabe qué va a hacer en su siguiente movimiento. Cuando todos ven el pase a un costado él amaga y lo lanza al medio. Cuando nadie ve espacios él encuentra un lugar entre tres o cuatro rivales. Así llegó el gol de Daniel Muñoz a los 76 minutos, también gracias a que Jhon Córdoba aguantó al zaguero que lo marcaba y permitió que la pelota le llegara limpia al lateral derecho para definir frente al golero.

Daniel Muñoz celebra su gol contra República Democrática del Congo Foto: Juan Martín González

Si con un cambio tembló el suelo, imaginen con un grito de gol. El estadio explotó en el festejo colombiano, que Muñoz cerró como acostumbra la selección cafetera: con un baile junto a sus compañeros. La "Estatua Humana" congoleña no movió un dedo, en una muestra de profesionalismo encomiable.

De ahí en más el estadio fue una caldera. No había como bajar los ánimos de una tribuna que llevaba demasiados minutos esperando un gol colombiano que se hacía esquivo. Para colmo, en los minutos siguientes le anularon dos goles a Luis Díaz, otro de los ovacionados por la hinchada: primero cometió un foul antes de definir por encima de M'Pasi, y luego estaba en offside en el arranque de la jugada. Otra vez se acordaron de la madre de Marianni.

El festejo de la hinchada colombiana tras el gol de Daniel Muñoz contra Congo Video: Joaquín Pisa

Cerca de los descuentos Charles Pickel y Gustavo Puerta se cruzaron en el medio. Primero el colombiano impactó de atrás al congoleño y este lo increpó. Minutos después Pickel se la devolvió, y se llevó la reprobación (por decirlo de una forma amena) de un estadio entero.

En el final Colombia no la pasó tan bien. Congo tiró su equipo arriba y estuvo cerca de empatarlo un par de veces. La hinchada trató de levantar al equipo, y de bajar al rival con silbidos en cada error. El tercer recuerdo a la madre del árbitro italiano se interrumpió cuando el juez pitó el final, desatando un festejo generalizado de los jugadores y la hinchada, que seguía cantando hasta al retirarse del estadio. Mboladinga, en tanto, se quedó mirando la cancha con los brazos en jarra sobre el atril. Lo dio todo.

El DJ que estuvo en la previa volvió para el post partido, e inició una celebración que mantuvo a los colombianos en otra media hora de fiesta. Consultados durante las celebraciones, algunos indicaron que prefieren ir "partido a partido", otros quieren salir primeros en el grupo venciendo a Portugal y después ver qué pasa, pero no son pocos los que marcaron que esta selección está para pelear cosas importantes en este torneo. La lluvia apareció y cortó un festejo que tenía toda la pinta que iba para largo.