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Colombia vs Congo EN VIVO por el Mundial 2026: el elenco cafetero, a un triunfo de pasar a 16avos de final

Seguí EN VIVO el partido entre Colombia y República Democrática de Congo, correspondiente al grupo K del Mundial 2026

23 de junio 2026 - 22:26hs
Luis Díaz fue la inspiración del equipo de Colombia al marcar un gol y asistir en otro en la victoria 3-1 contra Uzbekistán.
Luis Díaz fue la inspiración del equipo de Colombia al marcar un gol y asistir en otro en la victoria 3-1 contra Uzbekistán. Getty Images

EN VIVO

Colombia hace su segunda presentación en esta edición del Mundial 2026, ante República Democrática de Congo correspondiente al grupo K, en el Estadio Akron en Guadalajara, con la oportunidad de clasificar a 16avos de final del torneo en caso de ganar. El duelo comenzará a las 23:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Colombia vs Congo en vivo

La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

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