Colombia hace su segunda presentación en esta edición del Mundial 2026, ante República Democrática de Congo correspondiente al grupo K, en el Estadio Akron en Guadalajara, con la oportunidad de clasificar a 16avos de final del torneo en caso de ganar. El duelo comenzará a las 23:00 horas.
Colombia vs Congo EN VIVO por el Mundial 2026: el elenco cafetero, a un triunfo de pasar a 16avos de final
Seguí EN VIVO el partido entre Colombia y República Democrática de Congo, correspondiente al grupo K del Mundial 2026