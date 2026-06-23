El motivo del diseño de la camiseta con la que Uruguay enfrentará a España en el Mundial 2026 que fue elegida primera entre 79 por ESPN

El partido clave de este viernes ante España no solo marcará el destino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, sino que también será la oportunidad perfecta para ver en acción una indumentaria con una fuerte carga conceptual. Para este duelo decisivo, la celeste dejará de lado de manera excepcional su clásico tono del cielo para saltar al campo de juego con su equipación alternativa: una versión disruptiva diseñada por Nike bajo el lema conceptual "La Gloria".

A diferencia de las tradicionales camisetas suplentes blancas que la selección uruguaya supo lucir en citas previas, la firma estadounidense pateó el tablero de la tradición para esta Copa del Mundo.

El diseño de la camiseta de alternativa de la selección uruguaya propone una estética mucho más arriesgada y moderna, basada en un tono oscuro denominado Obsidiana Oscura (Dark Obsidian) . Según la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), esta "inundación de sigilo" no es casualidad: el color base fue elegido deliberadamente para transmitir un aura de peligro, foco y determinación implacable hacia el rival, emulando la resiliencia histórica del futbolista charrúa.

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Según el ranking realizado por ESPN, se puede afirmar que las equipaciones de visitante son las protagonistas esta vez.

En el mismo, ingresando a las 30 mejores, la celeste nueva de Uruguay ocupa justamente el lugar 30.

Agustín Canobbio en el partido ante Argelia Foto: AUF

Pero la de alternativa de Uruguay ocupa el primer lugar de todas y ESPN lo explica así: "No hay mucha diferencia entre las equipaciones que encabezan la lista, pero la maravillosa y esotérica equipación visitante de Uruguay nos hace destacar. La camiseta se presenta como un homenaje a su histórico equipo del Mundial de 1930, que ganó el torneo inaugural y se convirtió en el primer campeón mundial de fútbol. La camisa azul índigo intenso tiene un manto brillante alrededor del cuello en azul y naranja eléctrico que recuerda a las antiguas armaduras indígenas y pretende ser una metáfora visual del deseo del equipo de 2026 de proteger su trono ancestral. Muy fantástico. Muy, muy genial".

El tributo arquitectónico de Montevideo

Aunque la indumentaria alternativa apela a la vanguardia estética, las raíces de su inspiración están firmemente enterradas en el patrimonio cultural local. La columna vertebral de toda la colección 2026 -tanto para la titular como para la suplente- es la corriente Art Déco, el estilo arquitectónico que define la silueta icónica de Montevideo y que brilla con luz propia en la emblemática Torre del Estadio Centenario.

Esta influencia se manifiesta con fuerza en los detalles en colores vibrantes, que generan un efecto visual similar al de una armadura en movimiento sobre el fondo oscuro.

Manuel Ugarte en el partido ante Argelia Foto: AFP

Además, el diseño incluye una tipografía exclusiva y personalizada para los números y nombres de los jugadores. Dicha tipografía está inspirada directamente en la cartelería del primer Mundial de 1930 y en la herencia visual de Uruguay.

Con la tecnología Aero-FIT pensada para la alta competencia y un diseño que fusiona el misticismo del himno nacional con el paisaje urbano montevideano, Uruguay saldrá a jugarse todo. Frente a España, la indumentaria no será un simple uniforme: será la armadura con la que los "guerreros" de Marcelo Bielsa buscarán escribir una nueva página de gloria.