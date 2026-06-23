De Obdulio Varela a Marcelo Bielsa: la histórica cuenta pendiente de Uruguay frente a España en la Copa del Mundo

La historia del fútbol uruguayo vivirá un viernes diferente, ya que no será un día más. La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se juega su permanencia en el Mundial 2026 frente a España, un rival que, más allá de su poderío actual, arrastra un peso estadístico que la celeste está obligada a demoler.

A lo largo de la historia, ambos combinados se han enfrentado en 10 ocasiones, y el registro es esquivo: Uruguay nunca le pudo ganar. El balance arroja cinco triunfos para los europeos y cinco empates. Llegó el momento de cambiar esos números.

Por Copas del Mundo, el destino los cruzó en dos oportunidades, ambas saldadas con igualdades que dejaron sensaciones épicas y, a la vez, un sabor a cuentas pendientes.

La primera cita fue en el mítico Mundial de Brasil 1950. En el Estadio Pacaembú de San Pablo, por la fase final, uruguayos y españoles firmaron un vibrante 2-2. Aquella tarde, cuando el partido parecía perdido, emergió la figura mítica del gran Obdulio Varela.

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Con un remate soberbio desde más de 30 metros a falta de 15 minutos, el Negro Jefe rescató un empate que terminaría siendo vital para mantener vivo el camino hacia el posterior e inolvidable Maracanazo.

El segundo antecedente mundialista se remonta a Italia 1990, en la ciudad de Udine. En el debut de aquella Copa, la celeste comandada por el Maestro Óscar Washington Tabárez fue ampliamente superior a una España que se limitó a defenderse y resistir el asedio celeste.

El destino, sin embargo, fue cruel: Uruguay dispuso de un penal inmejorable para romper el 0, pero el remate de Ruben Sosa se fue por encima del travesaño, sellando un injusto 0-0 que privó a aquella generación de un triunfo consagratorio.

Tercer capítulo mundialista: ganar o ¿volver?

Este viernes se escribirá el tercer capítulo de esta rivalidad en los Mundiales. Pero a diferencia de 1950 o 1990, el contexto actual no deja margen para conformarse con un punto (más allá de que dependiendo de otros resultados, igualmente podría clasificar a dieciseisavos de final).

Los dirigidos por Marcelo Bielsa tienen la urgencia y la necesidad imperiosa de conseguir, por primera vez en la historia, una victoria ante el combinado español.

Para Uruguay no solo está en juego derribar un maleficio que ya acumula 10 capítulos de frustraciones y empates con sabor a poco; está en juego el orgullo, el trabajo de un proceso y la clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo de Bielsa tiene el fútbol, el ritmo y el temperamento para plantarse ante cualquiera, más allá de los resultados fallidos hasta ahora en el grupo contra Arabia Saudita y Cabo Verde.

Para clasificar, la celeste debe apelar a la rebeldía de Obdulio en 1950 y al fútbol de propuesta que sometió a España en 1990, pero esta vez, con la contundencia necesaria para que el grito de gol sea completo. No hay mañana: es hora de hacer historia.