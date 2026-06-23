Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

De Obdulio Varela a Marcelo Bielsa: la histórica cuenta pendiente de Uruguay frente a España en la Copa del Mundo

La selección uruguaya busca en este Mundial 2026 romper el maleficio para intentar conseguir la clasificación a dieciseisavos de final

23 de junio de 2026 13:56 hs
Uruguay ante España en el Mundial de Italia 1990; Antonio Alzamendi y Ruben Paz ante Martín Vázquez de los españoles

Uruguay ante España en el Mundial de Italia 1990; Antonio Alzamendi y Ruben Paz ante Martín Vázquez de los españoles

La historia del fútbol uruguayo vivirá un viernes diferente, ya que no será un día más. La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se juega su permanencia en el Mundial 2026 frente a España, un rival que, más allá de su poderío actual, arrastra un peso estadístico que la celeste está obligada a demoler.

A lo largo de la historia, ambos combinados se han enfrentado en 10 ocasiones, y el registro es esquivo: Uruguay nunca le pudo ganar. El balance arroja cinco triunfos para los europeos y cinco empates. Llegó el momento de cambiar esos números.

Por Copas del Mundo, el destino los cruzó en dos oportunidades, ambas saldadas con igualdades que dejaron sensaciones épicas y, a la vez, un sabor a cuentas pendientes.

La primera cita fue en el mítico Mundial de Brasil 1950. En el Estadio Pacaembú de San Pablo, por la fase final, uruguayos y españoles firmaron un vibrante 2-2. Aquella tarde, cuando el partido parecía perdido, emergió la figura mítica del gran Obdulio Varela.

El regreso del caudillo: por qué José María Giménez debe ser el líder de Uruguay ante España en el Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026; llegó el segundo de Cristiano Ronaldo en la goleada portuguesa; mirá los goles

Con un remate soberbio desde más de 30 metros a falta de 15 minutos, el Negro Jefe rescató un empate que terminaría siendo vital para mantener vivo el camino hacia el posterior e inolvidable Maracanazo.

El segundo antecedente mundialista se remonta a Italia 1990, en la ciudad de Udine. En el debut de aquella Copa, la celeste comandada por el Maestro Óscar Washington Tabárez fue ampliamente superior a una España que se limitó a defenderse y resistir el asedio celeste.

El destino, sin embargo, fue cruel: Uruguay dispuso de un penal inmejorable para romper el 0, pero el remate de Ruben Sosa se fue por encima del travesaño, sellando un injusto 0-0 que privó a aquella generación de un triunfo consagratorio.

Tercer capítulo mundialista: ganar o ¿volver?

Este viernes se escribirá el tercer capítulo de esta rivalidad en los Mundiales. Pero a diferencia de 1950 o 1990, el contexto actual no deja margen para conformarse con un punto (más allá de que dependiendo de otros resultados, igualmente podría clasificar a dieciseisavos de final).

Los dirigidos por Marcelo Bielsa tienen la urgencia y la necesidad imperiosa de conseguir, por primera vez en la historia, una victoria ante el combinado español.

Para Uruguay no solo está en juego derribar un maleficio que ya acumula 10 capítulos de frustraciones y empates con sabor a poco; está en juego el orgullo, el trabajo de un proceso y la clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo de Bielsa tiene el fútbol, el ritmo y el temperamento para plantarse ante cualquiera, más allá de los resultados fallidos hasta ahora en el grupo contra Arabia Saudita y Cabo Verde.

Para clasificar, la celeste debe apelar a la rebeldía de Obdulio en 1950 y al fútbol de propuesta que sometió a España en 1990, pero esta vez, con la contundencia necesaria para que el grito de gol sea completo. No hay mañana: es hora de hacer historia.

Las más leídas

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026; mirá cómo está la clasificación que brinda cupos para 16avos de final

Peñarol 107-92 Aguada: el aurinegro es el brillante campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026

"No tiene más nada que perder": la contundente opinión de Diego Lugano sobre Giorgian De Arrascaeta para el crucial partido de Uruguay ante España por el Mundial 2026

Cinco pilares para que Uruguay se reinvente ante España en una noche cuando sabe que no habrá mañana en el Mundial 2026

Temas

Mundial 2026 selección uruguaya Marcelo Bielsa Uruguay España

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos