El récord que consiguió este martes Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 y que Lionel Messi nunca podrá igualar

El Mundial 2026 está siendo el escenario del último y más espectacular capítulo en la carrera de los dos futbolistas más grandes del siglo XXI. Con apenas 24 horas de diferencia, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han vuelto a sacudir los cimientos de la historia del fútbol, demostrando que su ambición competitiva no conoce de límites temporales.

Mientras el portugués grabó su nombre en una marca de longevidad pura (es el único en jugar con 41 años), el argentino destrozó los registros de efectividad en la red.

Este martes, Cristiano Ronaldo abrió el marcador para Portugal en su duelo ante Uzbekistán. El grito sagrado tuvo un significado único: transformó al Bicho en el único futbolista en la historia en convertir goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Una proeza de vigencia absoluta que se sostiene sobre dos décadas de disciplina implacable, y un récord de consistencia que Lionel Messi -quien no pudo marcar en Sudáfrica 2010- ya no podrá igualar jamás.

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La respuesta del Diez

Sin embargo, la jornada previa había pertenecido completamente Lionel Messi. En un electrizante partido el lunes contra Austria, e astro argentino firmó un doblete para la victoria 2-0, alcanzando los 18 goles mundialistas y superando oficialmente al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Además de comandar la clasificación de la albiceleste a los dieciseisavos de final, Messi igualó a Just Fontaine y Jairzinho al anotar en seis partidos consecutivos de la Copa del Mundo, elevando su cuenta personal en esta edición a cinco tantos.

A las puertas de cumplir 39 años este miércoles, Messi domina los libros de volumen de goles y partidos; a los 41, Cristiano se adueña del Olimpo de la perseverancia en seis citas consecutivas. El Mundial 2026 no hace más que agigantar un debate eterno, regalando la certeza de que no habrá otra época igual en el deporte rey.