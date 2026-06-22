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El coleccionista de imposibles: el libro Guinness rinde homenaje al día más histórico de Messi en los Mundiales, en el que quebró cuatro récords

El astro argentino anotó los dos goles para su selección en el triunfo por 2-0 ante Austria este lunes en el Mundial 2026

22 de junio de 2026 17:43 hs
Lionel Messi de Argentina celebra su segundo gol a Austria por el Mundial 2026

Lionel Messi de Argentina celebra su segundo gol a Austria por el Mundial 2026

FOTO: EFE

La historia del fútbol sumó una de sus páginas más doradas en el Mundial 2026. Tras el pitazo final del encuentro entre Argentina y Austria, las redes sociales se inundaron de elogios, pero hubo un reconocimiento que dimensionó la magnitud de lo acontecido: la cuenta oficial del Libro Guinness de los Récords saludó públicamente a Lionel Messi.

La prestigiosa organización británica certificó una histórica catarata de marcas mundiales que el capitán argentino destrozó en una sola tarde, consolidando un legado que parece volverse inalcanzable para las futuras generaciones.

Este registro anotador se complementa a la perfección con su asombrosa vigencia y resistencia física a lo largo del tiempo, ya que también oficializó el récord de más partidos jugados en la historia de los Mundiales por un individuo, tocando la línea de las 28 presencias.

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La ambición competitiva de Messi no se quedó allí. El Libro Guinness también certificó que el "10" es ahora el futbolista con más partidos ganados en la Copa del Mundo, sumando 18 victorias con la camiseta de Argentina.

Como broche de oro a una jornada perfecta, la organización actualizó el cronómetro histórico del torneo para coronarlo como el jugador con más minutos disputados en los Mundiales, registrando un total de 2,489 minutos sobre el campo de juego.

Una tarde de leyenda en la que Messi no solo lideró a su selección, sino que obligó a reescribir por completo los libros de historia del deporte rey.

Aquí se puede ver el posteo de la cuenta oficial de Guinness:

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