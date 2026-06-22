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La paradoja del 22 de junio: del misticismo de Diego Maradona en una jornada especial, a los dos récords, uno positivo y otro amargo, de Lionel Messi

El astro argentino vivió una jornada especial enfrentando a Austria por el Mundial 2026

22 de junio de 2026 14:46 hs
El delantero de Argentina Lionel Messi tras fallar un penal en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas.

El delantero de Argentina Lionel Messi tras fallar un penal en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas.

FOTO: EFE

El fútbol es un guionista caprichoso capaz de entrelazar la gloria eterna con la fatalidad estadística en una misma fecha. El 22 de junio estaba marcado en el calendario argentino como un día de liturgia absoluta: se cumplen exactamente 40 años desde que Diego Armando Maradona firmara su inmortal doblete ante Inglaterra en México 86. Cuatro décadas después, en pleno Mundial 2026, el escenario parecía montado para un nuevo milagro cuando Lionel Messi acomodó la pelota en el punto penal frente a Austria.

El capitán argentino tenía en sus zapatos la oportunidad dorada de quebrar otra barrera y convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Sin embargo, el destino guardaba un giro dramático.

El penal errado por Lionel Messi

En lugar de gritar el gol del récord absoluto, el remate fallido de Lionel Messi lo terminó empujando hacia una marca que nadie hubiese querido registrar.

Con este nuevo penal errado ante el conjunto austríaco, el astro rosarino se transformó oficialmente en el futbolista con más penales fallados en la historia de la Copa del Mundo, alcanzando un total de tres ejecuciones erradas (sin contar tandas de definición).

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La lista de los verdugos de Messi desde los doce pasos en la máxima cita ahora cuenta con tres nombres en distintas eras.

La racha esquiva comenzó en el Mundial de Rusia 2018, cuando el golero islandés Hannes Halldórsson le ahogó el grito en el debut. Continuó en Qatar 2022, cuando el polaco Wojciech Szczsny adivinó su disparo en la fase de grupos, y se completó este lunes ante los austríacos en suelo norteamericano, cuando lo pateó afuera.

Con este registro, Messi supera la marca del ghanés Asamoah Gyan, quien ostentaba el récord con dos penales fallados entre los Mundiales de 2006 y 2010.

Una paradoja total para el hombre que ha pulverizado casi todos los registros positivos del deporte rey y que, justo el día del homenaje a Diego, conoció la cara más amarga del punto penal.

No obstante ello, luego anotó el 1-0 y batió el récord de Miroslav Klose con 17 goles, contra 16 del alemán, quien disputó menos partidos.

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